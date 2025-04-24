خلال مؤتمر صحفي رسمي عُقد اليوم، قدّم الشركاء الاستراتيجيون لمعرض سوق السفر العربي 2025: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات IHG، والريس للسفريات تحديثات رئيسية حول الحدث، الذي سيُعقد الأسبوع المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

يُسلّط معرض هذا العام الضوء على الأهمية الحيوية للاتصال في قطاع السفر الدولي تحت شعار: "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال".

يسير معرض سوق السفر العربي 2025 بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق أرقام قياسية في عدد الحضور، حيث يجمع أبرز خبراء الصناعة من أكثر من 161 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت شركة آر إكس جلوبال، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للحدث: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، والريس للسفريات، حيث استضاف فندق فوكو دبي التابع لمجموعة IHG، المؤتمر الصحفي للكشف عن خطط الدورة القادمة، التي ستُعقد الأسبوع المقبل في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

يجمع معرض سوق السفر العربي بين أبرز المهنيين والقادة من جميع قطاعات السفر بما في ذلك قطاعات الترفيه والفعاليات التجارية والسفر الفاخر وسفر الشركات، وهو المكان الذي يتحد فيه رواد الأعمال وقادة الصناعة من الأسواق الناشئة وعالية النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأفريقيا مع المهنيين من الأسواق الأكثر رسوخًا ونمواً في العالم لدفع عجلة الابتكار والاستثمار والشراكات نحو الأمام.

يوفر هذا الحدث للمشاركين منصة مثالية لبناء شبكات عالمية واكتشاف الفرص والابتكارات الناشئة في قطاع السفر والسياحة وتوقيع صفقات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في قطاع السفر والسياحة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

يتزايد الاعتراف شيئاً فشيئاً بأن تعزيز التواصل هو القوة الدافعة لمستقبل السفر والسياحة، إذ تتطور السياحة مع ترابط العالم، والآن أكثر من أي وقت مضى قد أصبح التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات وشركات الطيران ووكالات السفر ورواد قطاع الضيافة والمجتمعات المحلية، أمرًا بالغ الأهمية لبناء قطاع مزدهر وأكثر استدامة".

يُشارك في معرض سوق السفر العربي 2025 أكثر من 2800 شركة عارضة، 17% منها من الشرق الأوسط و83% من بقية أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يستقبل 55 ألف زائر من 161 دولة.

وقد حقق الحدث زيادة سنوية بنسبة تقارب 12% في مشاركة العارضين، مما يجعله أكبر نسخة حتى الآن، حيث يمتد على مساحة 14 قاعة.

وستقام الدورة الثانية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي تحت شعار: "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، مستكشفةً كيف سيُشكّل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة، وسينعكس هذا الموضوع في جميع أقسام المعرض، بدءًا من برنامج مؤتمرات سوق السفر العربي وفعاليات معرض تكنولوجيا السفر وصولًا إلى فعاليات التواصل الحصرية، والمجموعة المتنوعة من العارضين العالميين.

ومن المتوقع أن يشهد معرض هذا العام نموًا ملحوظًا في عدد المشاركين من مناطق رئيسية، بما في ذلك آسيا، أسرع المناطق نموًا في سوق السفر العربي، مع زيادة متوقعة في عدد العارضين بنسبة 20% على أساس سنوي، والشرق الأوسط، الذي شهد زيادة بأكثر من 15%، وأوروبا، التي شهدت زيادة بأكثر من 12%، وأفريقيا والأمريكيتان، اللتان تشهدان نموًا مطردًا، مما يعكس الطلب المتزايد في قطاع السياحة العالمي، حيث يلعب تعزيز التواصل الإقليمي وتقوية الروابط مع الأسواق الدولية دورًا رئيسيًا في تحقيق ذلك.

تُحيط بدبي أسرع أسواق السفر نموًا في العالم، مما يجعلها الموقع الأمثل لاستكشاف قوة التواصل، إذ تشتهر دبي بقطاع طيران رائد عالميًا، ومعالم سياحية متنوعة، وبيئة أعمال مواتية، ما يجعلها مركزًا عالميًا لرواد الصناعة للتعاون والابتكار وفتح آفاق جديدة في قطاع السفر والسياحة.

وفي هذا السياق، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تفخر دبي بمواصلة شراكتها الاستراتيجية الطويلة مع سوق السفر العربي، الذي يعد أحد أبرز المعارض على مستوى العالم. كما أنه يؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ويعكس نجاح قطاع السياحة في دبي الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة والشراكة المتميزة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في مواصلة التطور والازدهار. ويشكل معرض سوق السفر العربي وغيره من الفعاليات الكبيرة المهمة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا السياحية، مع حرصنا على تطوير القطاع خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية من خلال التشجيع على الابتكار، وريادة الأعمال، والاستدامة، والاستثمار في الفرص الاقتصادية الجديدة. ويتماشى شعار المعرض هذا العام مع رؤيتنا لتحقيق النمو المستدام ويعكس قوة الروابط الإنسانية والتكنولوجية التي تعزز تطور القطاع".

وأضاف سعادته قائلاً: "تشارك أكثر من 125 جهة عارضة من الشركاء والجهات المعنية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الجناح، بما يجسد تميز منظومتنا الديناميكية وكذلك التعاون الوثيق والشراكات التي تشكل نهجنا السياحي. ومن خلال برنامج استضافة المشترين، سوف نستقبل ما يزيد على 300 من المشترين الذين يمثلون 39 دولة، لتمكينهم من التعرف على قطاع الضيافة في دبي وتجاربه الفريدة. ونتطلع معاً للتواصل مع المسؤولين والخبراء في هذا القطاع لتبادل الآراء والرؤى، واستكشاف الاتجاهات الحديثة، وإقامة شراكاتٍ جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاعات السياحة والسفر والضيافة".

من جهته قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات:

"يحمل شعار سوق السفر العربي هذا العام، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، أهمية خاصة ويتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية طيران الإمارات المستقبلية، وقد واصلنا منذ الدورة السابقة للحدث ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع، مدعومين بنموذج أعمال قوي واستراتيجية نمو واضحة المعالم".

وأضاف قائلاً: "ندخل هذه الدورة من المعرض ونحن على أتم استعداد لأربعة أيام حافلة بالفرص، حيث نسعى لتعزيز شبكات التعاون، وتوسيع نطاق أعمالنا، وتوطيد علاقاتنا مع شركائنا، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والنمو".

بدوره قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:

"يسعدنا مواصلة شراكتنا المتميزة مع سوق السفر العربي، هذه الفعالية الرائدة التي تُبرز الإمكانات الهائلة لقطاع السفر والضيافة في منطقة الشرق الأوسط. وتماشياً مع إرثنا العريق الذي يمتد لأكثر من ستة عقود في المنطقة، نُجسّد التزامنا بتشكيل مستقبل صناعة الضيافة من خلال تقديم علامات تجارية رائدة وفنادق في الوجهات الأكثر طلباً، إلى جانب الارتقاء بتجارب الضيوف وتعزيز النمو المستدام. كما يتوافق شعار سوق السفر العربي لهذا العام، "تعزيز الاتصال"، مع رؤيتنا في إثراء تجارب السفر وتعزيز الروابط الرقمية والإنسانية التي تُضفي طابعاً استثنائياً على رحلات الضيوف، وتُطلق العنان لآفاق جديدة في عالم السياحة. ويُشكّل سوق السفر العربي 2025 منصةً فريدةً للاحتفاء بإنجازاتنا النموذجية، وعرض محفظتنا المتوسّعة، وتعزيز روح التعاون التي تقود مسيرة قطاع السفر والضيافة إلى آفاق أوسع. ونحن نتطلّع إلى لقاء شركائنا وزملائنا في القطاع، سعياً معاً نحو صياغة مستقبل مزدهر لصناعة السياحة والسفر".

تشمل الإضافات الجديدة لمعرض سوق السفر العربي هذا العام إطلاق منطقة IBTM@ATM، وهي منطقة مخصصة لمنظمي فعاليات الأعمال لعرض عروضهم والتواصل مع المشترين الدوليين من خلال مواعيد مُجدولة مسبقًا وجلسات تبادل أعمال. وفي إطار فعالية IBTM@ATM، سيتم إطلاق منصة جديدة لفعاليات الأعمال، حيث سيستعرض خبراء القطاع استراتيجيات النمو في فعاليات الأعمال وسفر الشركات.

كما يشهد معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي نموًا غير مسبوق، حيث شهد زيادةً في عدد المنتجات المعروضة بنسبة تزيد عن 26%، مما يعكس التقارب الوثيق بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، وسيضم المعرض أيضًا منطقة الشركات الناشئة والابتكار الجديدة المخصصة لاستكشاف تطور قطاع السفر إلى قطاع قائم على التكنولوجيا ودوره المتنامي كمحرك للابتكار، وستعرض المنطقة الجيل القادم من رواد السفر، وتتميز بتجربة واقع افتراضي غامرة تُتيح للزوار منظورًا جديدًا لإمكانيات هذا القطاع.

هذا وسيحظى الحضور عبر ثلاث مسارح رئيسية تشمل كلاً من: المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومسرح فعاليات الأعمال بفرصة اكتساب رؤى قيّمة من أكثر من 200 متحدثًا بارزًا عبر 70 جلسة، كما سيغطي برنامج المؤتمر مواضيع متنوعة، بما في ذلك مستقبل الطيران، واتجاهات الضيافة، ومبادرات العمل المناخي، وتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء القطاع.

وفي هذا الإطار قال محمد الريس، المدير التنفيذي لشركة الريس للسفريات: "في شركة الريس للسياحة والسفر، نفخر بدورنا الريادي في ربط المسافرين من جميع أنحاء العالم بالتجارب الغنية التي تزخر بها منطقتنا. وبصفتنا الشريك الرسمي لإدارة الوجهات السياحية (DMC) في معرض سوق السفر العربي 2025، فإن شعار هذا العام "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الترابط" يعكس تماماً توجّه القطاع، ونؤمن بأن الشراكات الأقوى والتنسيق الأفضل بين الجهات العاملة في القطاع هما الأساس لبناء قطاع سياحي مرن، مبتكر، وجاهز لمتطلبات المستقبل.

وانسجاماً مع رؤية معرض سوق السفر العربي، نقدم خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في بناء جسور بين الثقافات وتوفير حلول سفر سلسة ومصممة لتناسب احتياجات كل مسافر. إن مشاركتنا في ATM تعبّر عن التزامنا المستمر بالابتكار والتعاون، ونحن متحمسون بشكل خاص لمنصة IBTM@ATM الجديدة، التي تربط مورّدي فعاليات الأعمال بالمشترين العالميين.

وبالشراكة مع رواد القطاع، لا تقتصر مهمّتنا في الريس على تسهيل السفر فحسب، بل نبني روابط مستدامة، وندعم سياحة الأعمال، ونرسم ملامح رحلات المستقبل. معنا، يصبح العالم أقرب، تجربة بعد أخرى".

واختتم جوناثان هيستي، مدير محفظة قطاع السفر في آر إكس جلوبال، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بنمو هذا الحدث هذا العام، ونتوقع أن يُضيف المزيد من الحيوية والنشاط الذي يتوقعه الجمهور من تجربة سوق السفر العربي|، وبصفته ملتقىً عالميًا سريع التطور، يربط بين مناطق سياحية عالية النمو وبنية تحتية عالمية المستوى وابتكارات رائدة، فإننا متحمسون لنشهد الفصل التالي من قصة السفر العالمي مع انطلاقه الأسبوع المقبل".

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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