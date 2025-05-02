حقق قطاع الفنادق نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي، بمشاركة جميع سلاسل الفنادق العالمية في معرض سوق السفر العربي 2025.

حقق معرض تكنولوجيا السفر خلال معرض سوق السفر العربي نموًا تجاوز 26% هذا العام، حيث عرضت أكثر من 100 شركة متخصصة في تكنولوجيا السفر أحدث ابتكاراتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معرض سوق السفر العربي، الحدث العالمي الرائد في قطاع السفر والسياحة، أكثر من 55,000 زائر متخصص في هذا القطاع من 166 دولة، بزيادة قدرها 16% عن دورة العام الماضي، وقد استقطب المعرض أكثر من 2,800 شركة عارضة، 19% منها من الشرق الأوسط و81% من بقية العالم.

تم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2025، الذي تنظمه شركة آر إكس جلوبال، تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، مستكشفًا كيف سيُشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة. وكان هذا الشعار محورًا رئيسيًا طوال فعاليات المعرض، الذي استمر من 28 أبريل إلى 1 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد شهد المعرض زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واطلع على أبرز المواضيع والابتكارات التي تتضمنها دورة هذا العام.

وعلى مدار أيام الحدث الأربعة، حضر العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين البارزين معرض سوق السفر العربي 2025، بما في ذلك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي افتتح الحدث رسميًا، في حين قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، بزيارة المعرض واستكشف أبرز ما يميز نسخة 2025 من الحدث.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "أنا وزملائي في شركة آر إكس جلوبال فخورون باستقبال مجتمع نابض بالحياة ومتفاعل من أبرز خبراء السفر في معرض سوق السفر العربي 2025، وقد لاقى شعار هذا العام صدىً قويًا في جميع أنحاء المعرض، مؤكدًا على أهمية التعاون عبر الحدود والقطاعات لخلق فرص جديدة لنمو سياحي شامل ومرن، إن الإقبال المتميز والعدد القياسي للعارضين مؤشران واضحان على الدور المحوري لمعرض سوق السفر العربي في رسم مستقبل السياحة العالمية والتواصل".

هذا وقد شهدت جميع قطاعات المعرض نموًا ملحوظًا، مع زيادات إقليمية سنوية في المناطق التالية: الشرق الأوسط (19%)، وآسيا (20%)، وأوروبا (17%)، وأفريقيا (21%). والجدير بالذكر أن آسيا هي أسرع المناطق نموًا في معرض سوق السفر العربي 2025، حيث ارتفعت مشاركة العارضين بنسبة 20% على أساس سنوي، وقد عزز هذا النمو تعزيز التواصل الإقليمي وتوطيد العلاقات مع الأسواق الدولية.

خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الأسواق الدولية العشرة الأولى المسجلة في معرض سوق السفر العربي 2025 على النحو التالي: الهند (6%)، تركيا (3.2%)، المملكة المتحدة (3%)، مصر (3%)، الولايات المتحدة (2%)، الصين (1.5%)، سريلانكا (1%)، إسبانيا (1%)، جزر المالديف (1%)، وباكستان (1%).

وقد شهد معرض تكنولوجيا السفر في معرض سوق السفر العربي نموًا تجاوز 26% هذا العام، مما يعكس التكامل المتزايد للقطاع مع التكنولوجيا، حيث استعرضت منطقة الشركات الناشئة والابتكار، التي أُطلقت حديثًا، 21 شركة رائدة تُعيد تعريف قطاع السفر، بالإضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامرة تُتيح للزوار استكشاف حلول ثورية في هذا القطاع.

وشهد قطاع الفنادق في معرض سوق السفر العربي 2025 نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي، مع تمثيل جميع سلاسل الفنادق الدولية الكبرى، في حين تضمن مؤتمر سوق السفر العربي أكثر من 70 جلسة وعرض رؤى أكثر من 200 متحدث مرموق على المسرح العالمي، والمرحلة المستقبلية، ومرحلة الأحداث التجارية الجديدة، وهي جزء من فعالية IBTM@ATM.

وقد شهد المعرض هذا العام انطلاق فعالية IBTM@ATM، وهي ركن مخصص لمحترفي فعاليات الأعمال. وضمّت الفعالية رؤىً من منظمات بارزة مثل الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، والرابطة العالمية لسفر الأعمال (GBTA)، ومجلس الطاقة العالمي، إلى جانب مساهمات من رواد قطاع السياحة والفعاليات من جميع أنحاء العالم.

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2025 يرجى زيارة الرابط التالي:

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