الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة المبتكرة.

جلسات تعليمية متخصصة في قاعتي "الرؤية" و"الزخم" تركز على التصنيع الذكي، الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي.

أبوظبي: اُختتمت أعمال فعاليات اليوم الثالث من معرض "اصنع في الإمارات 2025" بنجاح كبير، والتي أقيمت تحت شعار "التصنيع الذكي، الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي"، إذ شهد هذا اليوم عدداً من الأخبار والإنجازات البارزة، ما يؤكد التزام دولة الإمارات بقيادة مستقبل التصنيع.

وكان من أبرز أحداث اليوم إطلاق الشركة العالمية القابضة لسوق عالمي جديد لأدوات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تبسيط وصول المطورين إلى الأجهزة والبرمجيات الضرورية لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، وتعتمد المنصة على تقنية (SAIF) " مُيسّر الذكاء الاصطناعي الذكي"، وهو مساعد رقمي مطور في الإمارات، يسهل على المستخدمين العثور على شرائح الحوسبة القوية، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأدوات وشرائها عبر واجهة بسيطة متاحة على الأجهزة المحمولة والمكتبية.

فيما شهد اليوم توقيع اتفاقية مهمة لبناء ست سفن بقيمة 120 مليون درهم إماراتي بين شركة "ليوا لبناء السفن" وشركة "خالد فرج للشحن".

كما أُعلن عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة المبتكرة، ضمن خمس فئات استراتيجية، وتهدف هذه المسابقة إلى دعم الشركات الناشئة الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات وقطاعات المجتمع.

وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة جديدة من برامج تنمية المواهب، بهدف تسريع قيادة الكوادر الإماراتية في الأدوار الصناعية ذات التأثير العالي، وذلك عبر تعاونه مع أكاديمية ربدان، بتقديم برنامج لتطوير ورفع مهارات أكثر من 100 إماراتي يعملون حاليًا في القطاع الصناعي، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز النمو المهني، وزيادة الإنتاجية، وبناء مسار وظيفي قوي للمواهب الإماراتية.

وركزت أعمال اليوم الثالث من الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك، وتستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، على ريادة الإمارات في الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي المتقدم، إذ تُعد هذه المجالات ركائز أساسية تشكل مستقبل التصنيع عبر الأتمتة والتحول الرقمي، فيما استكشفت جلسات "قاعة الرؤية" و"قاعة الزخم" القيادة الإماراتية في التحول الرقمي والتصنيع من الجيل التالي، وتناولت الجلسة الرئيسية حول الصناعة 5.0 تقارب الإبداع البشري، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل صناعي أكثر استدامة وتعاونًا.

كما ركزت الجلسات الإضافية على استكشاف دور التقنيات الإبداعية، والمصانع الذكية، وسلاسل الإمداد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبيانات الموفرة للطاقة، ومستقبل الإنتاج الكيميائي. وهذه المواضيع تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات عالية التقنية والمستدامة.

ويعكس نجاح اليوم الثالث من "اصنع في الإمارات 2025" الجهود المستمرة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد صناعي تنافسي عالميًا، يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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