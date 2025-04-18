يشهد تنظيم 20 فعالية ثقافية وترفيهية عالمية

عروض فنية وموسيقية حية بمشاركة أشهر نجوم السينما الهندية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة اليوم (الخميس) عن تفاصيل النسخة السابعة من المعرض الهندي التجاري الثقافي الترفيهي "اكتشف كيرلا 2025" الحدث السنوي الذي ينطلق تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إكسبو الشارقة، وتنظمه جريدة "جلف مادهيامام" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 9 حتى 11 مايو المقبل، في أكبر معرض تجاري دولي هندي على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنصة رائدة للاحتفاء بالثقافة الهندية وولاية كيرلا بشكل خاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إكسبو الشارقة، بحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وسلطان محمد العمراني، المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة، ومروان المشغوني مدير الاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة، ومحمد رفيق الرئيس العالمي للعمليات التجارية في صحيفة "مادهيامام"، وممثلين عن الجهات المنظمة والداعمة وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام، وتم خلال المؤتمر الكشف عن مشاركة أكثر من 300 عارض، إلى جانب انضمام عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة من الإمارات والهند إلى الحدث الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 275 ألف زائر.

تعزيز بيئة الأعمال بين الشارقة والهند

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن دعم الغرفة للمعرض يأتي ضمن رؤيتها لتعزيز بيئة الأعمال في الشارقة وتنمية علاقاتها الاقتصادية الدولية، ولا سيما أن الهند شريك تجاري استراتيجي رئيسي لدولة الإمارات، ومن شأن المعرض الذي يحقق نجاحات مستمرة أن يوفر منصة مثالية مستدامة لربط مجتمع الأعمال في الشارقة بنظرائه في الهند، وخاصة في ولاية كيرلا، لاستكشاف وتعزيز مجالات الاستثمار المتبادل والتعرف على الفرص الواعدة وتسهيل الشراكات التجارية، اعتمادًا على لقاءات المشاركين في الحدث الذي بات يمثل جسراً للتواصل الاقتصادي والثقافي، ويعكس التزام غرفة الشارقة بدعم الفعاليات التي تخدم التنمية المستدامة وتبرز ما لدى مجتمع الأعمال في الإمارة من إمكانيات لاستقطاب الشركات الهندية وتحفيزها للاستثمار في مختلف القطاعات.

حدث محفز للتبادل التجاري

من جهته أشار جمال بوزنجال إلى أن معرض "اكتشف كيرلا" يتميز بكونه حدث محفز للتبادل التجاري والاستثماري، ومن خلال استقطابه لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، يوفر فرصاً فريدة لاستكشاف آفاق التعاون وعقد الشراكات، والترويج للمنتجات والخدمات الهندية في أسواق المنطقة، وفي المقابل تعريف مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الواعدة المتاحة في الشارقة، لافتًا إلى أن التطور الملحوظ الذي يشهده المعرض كل عام يحقق هدفه الرئيسي المتمثل في تقديم صورة مصغرة غنية ونابضة بالحياة لولاية كيرلا، بثقافتها وتراثها وفنونها ومأكولاتها، وتعزيز تبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والهند، وتشكيل ملتقى هاماً للجالية الهندية الكبيرة المقيمة في الدولة، في حدث مجتمعي شامل يجمع بين الترفيه والتجارة والتواصل الحضاري تحت سقف واحد.

تجربة تنافسية للعارضين والزوار

بدوره أشار سلطان محمد العمراني إلى أن المركز أجرى استعداداته لاستضافة معرض "اكتشف كيرلا" من خلال توفير كافة المرافق والمساحات لتقديم تجربة تنافسية للعارضين والزوار، بما يضمن إسهام الحدث في تعزيز الروابط الإماراتية الهندية وترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي رائد في صناعة المعارض والمؤتمرات، موضحًا أن المعرض الذي يمثل أحد أبرز الفعاليات على الأجندة السنوية للمركز سيشهد برامج وأنشطة أكثر تخصصاً وتنوعاً تستهدف خدمة قادة الصناعة ورواد الأعمال لتسهيل استكشافهم للفرص الاستثمارية في كل من إمارة الشارقة وولاية كيرلا، مضيفًا أن المعرض سيضم منصات متخصصة تغطي كافة القطاعات، إلى جانب منطقة الطعام الهندي ومنطقة الأعمال، وساحة للشركات الناشئة.

20 فعالية ثقافية وترفيهية

وتتضمن أجندة "إكتشف كيرلا" تنظيم أكثر من 20 فعالية وبرنامج ثقافي وترفيهي متنوع يحتوي على عروض فنية وموسيقية حية بمشاركة أشهر نجوم السينما الهندية (بوليوود) من بينهم النجم السينمائي موهن لال والممثلة برياماني، إضافة الى الفعاليات المصاحبة التي تلائم كافة أفراد العائلة والتي تحاكي أجواء ولاية كيرلا الهندية خاصة من حيث صالات العرض التي تم تصميمها بشكل يجسد أشهر الأماكن والمعالم في الولاية.

وسيتواجد رواد الأعمال من دولة الإمارات والهند في المعرض من خلال أجنحة متخصصة في قطاعات متنوعة مثل الصحة والسياحة والتعليم والتسوق والتصميم الداخلي، حيث سيشكل المعرض لهذا العام منصة متميزة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب وإطلاق العديد من المنتجات والابتكارات.

يشار إلى أن المعرض حافظ على مكانته باعتباره وجهة متكاملة تستقطب جمهوراً واسعاً ومتنوعاً يشمل رجال الأعمال والمستثمرين والجالية الهندية والعائلات والمهتمين بالثقافة الهندية، ويشتمل إلى جانب البعد التجاري مهرجانات للمأكولات الكيرالية الأصيلة، ومسابقات متنوعة للعائلات والأطفال في الطهي والرسم والغناء وعروض الأزياء، وجوائز للمتميزين، مما يجعله وجهة شاملة تجمع بين الأعمال والترفيه، ويعزز دوره كأكبر مهرجان هندي في المنطقة وجسر حيوي للتواصل بين الإمارات والهند.

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