أوساكا، اليابان: حقّق جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" علامة فارقة في مسيرته، حيث استقبل اليوم الزائر رقم 250 ألف، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين فقط على افتتاحه رسمياً. واحتفى الجناح بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية خاصة، في وقت يواصل فيه استقطاب الضيوف من شتى أنحاء العالم بما يقدّمه من تجارب استثنائية غامرة متعددة الحواس تجمع بين الإبداع والأصالة.

واستقبل سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي"، الضيفة رقم 250 ألف وعائلتها بحفاوة بالغة، حيث تم منحهم شهادة تذكارية، وهدايا حصرية من دكان الجناح، إلى جانب دعوتهم للاستمتاع بتجربة طعام مجانية في مطعم الجناح الإماراتي الشهير، تجسيداً لكرم الضيافة الإماراتية وروح الاحتفاء بالإنجازات.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة شهاب أحمد الفهيم، عن فخره واعتزازه البالغ باستقبال الجناح لـ 250 ألف زائر خلال تلك الفترة القصيرة، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يُجسّد الدور المحوري الذي يضطلع به جناح الإمارات كمنصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد لتعزيز الحوار المشترك، واستكشاف الفرص، ودعم التعاون العابر للحدود. ويُشرّفنا أن نُشارك قصة دولة الإمارات مع شعب اليابان الصديق والعالم، بينما نرسم معاً ملامح مستقبل تُزهر فيه الحياة بكل أشكالها على كوكب الأرض وفي الأثير".

رحلة غامرة تروي قصة دولة الإمارات

يقدّم جناح الإمارات، الذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، تجربة غامرة متعددة الحواس، تستعرض قصة الإمارات من تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها الريادية في مجالات استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة.

استُلهم تصميم الجناح من النخلة، برمزيتها التاريخية والتراثية، حيث يُسلط الجناح الضوء على معالجة معاصرة لنمط العريش المُستمد من العمارة التقليدية الإماراتية، وذلك من خلال "واحة" مؤلفة من 90 عموداً من اليريد، تم ابتكارها عبر دمج مخلفات النخيل الزراعية مع براعة النجارة اليابانية.

ويعيش ضيوف جناح الإمارات تجربة متعددة الحواس تروي فصولاً من قصة وطن يستند إلى رؤية طموحة ومنظومة متجذّرة من القيم الراسخة. وفي خلال هذه الرحلة، يلتقي الضيوف بوجوه إماراتية ملهمة، من مستكشفي الفضاء، إلى محفزي الرعاية الصحية، وصولاً إلى أمناء الاستدامة، الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل. وتُتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان "التراث المنسوج"، والذي يأخذ الزوار في رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

وجدير بالذكر أن جناح دولة الإمارات يشهد منذ افتتاحه إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من الضيوف، مما يعكس نجاحه الكبير كأحد أكثر الأجنحة الوطنية جذباً وتميزاً في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي".

نبذة عن "مكتب إكسبو الإمارات":

يعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصة وطنية لتجميع الشعوب والأفكار والابتكارات لخدمة التقدم العالمي. يحظى «مكتب إكسبو الإمارات» برعاية «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان» ويعمل تحت مظلة وزارة الخارجية ويقود المشاركات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المعارض الدولية، وكان أحدثها «إكسبو 2025 أوساكا» في «كانساي» باليابان.

تأسس «مكتب إكسبو الإمارات» بغرض واضح يتمثل في تجميع الشعوب والابتكارات للتصدي للتحديات التي تواجهها الإنسانية. يستمد المكتب التوجيه من قيم التفاؤل والانفتاح والطموح والمرونة، ويوفر خبرات هائلة ومؤثرة تُلهِم التحرك الإيجابي وتعزز التعاون بين الثقافات والقطاعات وعبر الأجيال.

ومن خلال برامج مختارة بعناية وعلاقات شراكة استراتيجية، يصمم «مكتب إكسبو الإمارات» بيئات من شأنها تسريع التطور بتعزيز الاتصال بين الجماهير العالمية وتحفيز الحلول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة واكتشاف الفضاء. ويُسهم المكتب بذلك عن وعي وإدراك في تحقيق الأهداف الشاملة لكل معرض من معارض «إكسبو»، مع العمل في الوقت نفسه على خلق قيمة مضافة للإمارات من خلال محتوى وأفكار ومبادرات قد لا تتوافر في أي مكان آخر.

ويهدف «مكتب إكسبو الإمارات» في «إكسبو 2025 أوساكا» إلى خلق حالة من البهجة وحب الاستطلاع والتعاون لدى كل زائر من زوار المعرض، ويرتكز عمله على أساس راسخ يتمثل في رؤية الإمارات للتنمية العالمية الشاملة، وستعمل برامجه على تمكين نهج جديد في التفكير وهدف مشترك وتحقيق التقدّم الجماعي، من الأرض إلى الأثير.

نبذة عن جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا":

يُعَد جناح الإمارات، والذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، بمثابة رحلة غامرة متعددة الحواس في قصة الإمارات، من قيمنا وتراثنا الثقافي إلى ابتكاراتنا الرائدة. وسيرحب سفراؤنا الشباب اليابانيون والإماراتيون بكم لتعرفوا منهم المزيد من المعلومات عن مكتشفي الفضاء ومحفزي قطاع الرعاية الصحية ومسؤولي الاستدامة لدينا، الذين يعتمدون على التراث والتقنية المبتكرة في التصدي للتحديات العالمية. انضموا إلينا ونحن نُسرّع معاً خُطى التقدّم الجماعي نحو مستقبل تُصان فيه الحياة، وتزدهر على هذه الأرض، وفي رحاب الأثير.

يستلهم الجناح تصميمه من "النخلة" التي تحظى بمكانة خاصة لدينا، إذ وضعنا في تصميم الجناح تصوراً جديداً للــ «العريش»، وهي العمارة الإماراتية التقليدية بلهجتها العامية، وذلك بالدمج بين المخلفات الزراعية لنخيل البلح وبراعة النجارة اليابانية، في إشارة لافتة إلى الربط الذي يحققه الجناح بين ثقافتي بلدينا وروح التعاون فيما بينهما.

نمتلك إرثاً باقياً من التآلف مع العالم لتسريع التقدّم الجماعي، بدءاً من أول جناح لنا في "إكسبو 1970 أوساكا" وحتى "إكسبو 2020 دبي". وإذ نعود إلى أوساكا، نكتشف كيف تعمل التقاليد على تحفيز التقدم بينما ننتقل بحدود الممكن إلى آفاق أبعد، معتمدين على تراثنا في خلق تأثير دائم.

ويمكن للزوار أيضاً أن يتمتعوا بتجربة المطبخ الإماراتي الأصيل في مطعمنا وأن يتمعنوا في مجموعة المنتجات المنتقاة بعناية من صنع المبدعين في الإمارات والمعروضة في متجرنا وأن يشاهدوا مجموعة من برامج الأنشطة الديناميكية في المساحة التي خصصناها لورش العمل.

يقع جناح الإمارات، والذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، في منطقة «تمكين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني وقاعة المعارض المعروفة باسم «القبعة المتلئلئة». نرحب بضيوفنا من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 09:00 مساءً بصفة يومية طوال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، والتي تبدأ من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن جناح الإمارات، يرجى زيارة موقعه الشبكي: https://uaepavilionexpo.com/

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