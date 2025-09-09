قمة "سيتى سكيب" يوم 23 سبتمبر المقبل تحضيرا للمعرض بمشاركة أكثر من 30 من رواد القطاع العقاري

القاهرة: أعلنت شركة إنفورماInforma ، الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية، عن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشرة من سيتي سكيب 2025، الحدث العقاري الأبرز في مصر والمنطقة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تنطلق قمة سيتي سكيب يوم 23 سبتمبر 2025 في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا من قادة الاستثمار في مصر والشرق الأوسط. وتهدف القمة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة رفيعة المستوى لجذب الاستثمارات الإقليمية إلى القطاع العقاري المصري، وتعزيز التنسيق بين القطاع العام والخاص، إلى جانب مناقشة اقتصاديات القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة بالإضافة إلى سبل تحسين مناخ الاستثمار محلياً وإقليمياً.

أما معرض سيتي سكيب 2025 فيقام خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم. وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.

ويضم سيتي سكيب 2025 أيضًا ندوات سيتي سكيب Cityscape Talks التي تشمل جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية حول أفضل الفرص الاستثمارية العقارية للأفراد، ومستقبل القطاع العقاري، وأبرز توجهاته مثل الاستدامة، والمدن الذكية، بالإضافة لأحدث المنتجات العقارية في السوق المصري مثل الوحدات الفندقية والملكية الجزئية. كما يستضيف المعرض Egypt Proptech Challenge، بالشراكة مع 500 جلوبال "500 Global"، حيث تتنافس شركات ناشئة من مصر والخليج وإفريقيا لتقديم حلول مبتكرة في التكنولوجيا العقارية (PropTech)، وتكنولوجيا التشييد (ConTech)، والاستدامة، والمدن الذكية. ويحصل الفائزون والمتأهلون للنهائيات على مجموعة من الجوائز بالشراكة مع WRK+ (The GrEEK Campus & MQR)، مع فرصة عرض أفضل المشاريع ضمن فعاليات المعرض المقبل.

ويتيح الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع أكثر من 80 مطورًا عقاريًا محليًا ودوليًا، والتعرف على أكثر من 1,000 مشروع متنوع يشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية ومشروعات مدن ذكية ومستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40,000 زائر، بما في ذلك المستثمرون المحليون والإقليميون، ورجال الأعمال الباحثون عن شراكات جديدة، إلى جانب الأفراد الراغبين في اقتناء وحدات سكنية.

