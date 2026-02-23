أبوظبي / أوساكا: تُوّج جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا بالجائزة الذهبية خلال حفل توزيع «جوائز التصميم الألمانية 2026»، وذلك في فئة «المعارض والفعاليات – تصميم المعارض»، التي يُنظمها مجلس التصميم الألماني.

ونسج الجناح تحت شعار «من الأرض إلى الأثير» حواراً أصيلًا ومنفتحًا بين المواد الطبيعية والبراعة الحرفية والسرد القصصي، ليمنح الزوار تجربة غامرة متعددة الحواس. واستمد تصميم الجناح إلهامه من روح العمارة الإماراتية التقليدية ومن شجرة النخيل من خلال 90 عموداً من اليريد، ارتفعت حتى 16 متراً، لتشكّل مظلّة وارفة تستحضر أجواء الواحة الإماراتية. حيث سلّط الجناح الضوء على معالجة معاصرة لنمط «العريش» التقليدي، عبر دمجه مع حرفية النجارة اليابانية.. بينما عكست المواد الطبيعية المبتكرة المستخدمة، وفي مقدمتها «ديت كريت» و«ديت فورم»، توجهاً تجريبياً طموحاً نحو إعادة توظيف الموارد المحلية واستثمارها بأساليب مستدامة، تُجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

وأشادت لجنة التحكيم الدولية بوضوح المفهوم المكاني للجناح وتنظيمه المتقن، وبالحضور المحوري لشجرة النخيل كعنصر معماري مميّز، إلى جانب التجربة متعددة الحواس التي تبلّورت من خلال توظيف الضوء والمواد والتفاعل الإنساني بتناغمٍ لافت. كما نوّهت اللجنة بقدرة الجناح على المواءمة بين الإرث الثقافي والتطلّع إلى المستقبل ضمن إطار معماري متكامل ومتناسق.

وقد ترجم الجناح سرديته إلى رحلة غامرة للزوّار، تتمحور حول التفاعل الإنساني المباشر، وتضع الإنسان في قلب التجربة. وتولّت شركة «أتليير بروكنر» (Atelier Bruckner)، المتخصصة في تقديم استشارات شاملة لتصميم تجارب تفاعلية، ابتكار تجربة حسّية غامرة، صاغت من خلالها مسار تنقّل الزوّار داخل الجناح، وطريقة تفاعلهم مع القصص التي يرويها.

وبهذه المناسبة، قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، والمفوّض العام لجناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا _ كانساي : "يجسّد هذا التكريم الرؤية التي انطلق منها تصميم جناح دولة الإمارات. فمنذ اللحظة الأولى، تمّ تصوّر الجناح بوصفه فضاءً جامعاً يتيح للناس الالتقاء والتواصل عبر العمارة، واستكشاف المواد المبتكرة، وخوض تجارب مشتركة، تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التقدّم يتحقّق حين تجتمع العقول وتتقاطع الثقافات. وقد أثمر التعاون البنّاء بين شركائنا في دولة الإمارات واليابان ومختلف أنحاء العالم عن ابتكار مساحة تحتفي بالزائر، لا باعتباره مجرّد مشاهد، بل شريكاً فاعلاً في التجربة؛ يلتقي بالآخرين، ويتأمّل، ويتبادل الرؤى، في تجسيدٍ حيّ لرسالة الجناح في خلق روابط تعزّز الحوار وتسهم في تمكين الحياة. ونفخر بأن هذا النهج حظي بتقدير مجلس التصميم الألماني ولجنة التحكيم الدولية التابعة له، بما يؤكد أن الجمع بين الأصالة والابتكار يشكّل مسارًا مستدامًا لصياغة مستقبلٍ أكثر توازنًا وإنسانيّة."

كما يكرّم هذا التقدير الجهود الجماعية التي أسهمت في إنجاز الجناح، والتي تجسّدت من خلال «مجموعة من الأرض إلى الأثير للتصميم»، التي جمعت نخبةً من المعماريين والمصمّمين والحرفيين من دولة الإمارات واليابان وشركاء دوليين، في تعاونٍ إبداعي عابر للثقافات. وقد شكّلت هذه المجموعة إطارًا تكامليًا جمع بين الرؤية المعمارية، والابتكار المادي، والسرد القصصي، بما يعكس روح الشراكة التي قام عليها الجناح.

يُشار إلى أن «مجلس التصميم الألماني» تأسس عام 1953، ويؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة التصميم بوصفه ممارسة ثقافية واجتماعية ذات تأثير عميق، إذ يجمع تحت مظلته قطاعات الصناعة والبحث ومجتمعات التصميم. وتُمنح «جائزة التصميم الألمانية» للمشاريع التي تُحدث أثراً مستداماً من خلال إسهامات نوعية تخدم الإنسان والبيئة وتُعزز الفهم المشترك.

وتُضاف «جائزة التصميم الألمانية» إلى قائمة متنامية من الجوائز العالمية التي نالها جناح دولة الإمارات عقب مشاركته في إكسبو 2025 أوساكا. ففي عام 2025، اختار المكتب الدولي للمعارض(BIE) ، الجهة المنظمة لمعارض إكسبو العالمية، جناح دولة الإمارات ضمن أفضل ثلاثة أجنحة وطنية في إكسبو 2025 أوساكا في فئة التصميم المعماري وتصميم المناظر الطبيعية. كذلك، حاز الجناح جائزة إكسبو العالمية عن فئة «أفضل فريق عمل»، وتنويهاً خاصاً عن «أفضل تصميم مستدام». وإلى جانب ذلك، نال الجناح الجائزة البرونزية في جوائز «الأولمبياد العالمي لأجنحة إكسبو»، عن فئة «أفضل جناح كبير». وفي العام ذاته، فاز الجناح أيضاً بالجائزة الفضية ضمن «جوائز آسيا للتصميم».

وعلى مدى ستة أشهر من مشاركته في اكسبو 2025 اوساکا، رسخ جناح دولة الامارات حضوره كإحدى الوجهات البارزة في المعرض، حيث استقبل أكثر من خمسة ملايين زائر إجمالي.

وخاض زوّار جناح دولة الإمارات تجربة غامرة متعددة الحواس بدأت من مساحات مظلّلة مستوحاة من النخلة، إلى بيئات سردية غامرة تنبض بالحياة. وانطلاقاً من شعار الجناح «من الأرض إلى الأثير»، جسّدت التجربة التزام دولة الإمارات الراسخ بتسريع وتيرة التقدّم المشترك خدمةً للإنسان والطبيعة، عبر مجالات استكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة. ومن خلال رؤيته المعمارية المتفرّدة، وبرامجه الثقافية المتنوعة، وتجاربه التي تضع الإنسان في صميمها، وجّه الجناح دعوة لزوّاره لاستكشاف دور التراث بوصفه محرّكاً للابتكار، وأهمية الحوار والتعاون باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع،في تجسيدٍ عمليّ لرسالة الجناح في جمع الأفراد والابتكارات لمعالجة القضايا التي تواجه الإنسانية.

نبذة عن "مكتب إكسبو الإمارات":

يعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصة وطنية لتجميع الشعوب والأفكار والابتكارات لخدمة التقدم العالمي. يحظى «مكتب إكسبو الإمارات» برعاية «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان» ويعمل تحت مظلة وزارة الخارجية ويقود المشاركات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المعارض الدولية، وكان أحدثها «إكسبو 2025 أوساكا» في «كانساي» باليابان.

تأسس «مكتب إكسبو الإمارات» بغرض واضح يتمثل في تجميع الشعوب والابتكارات للتصدي للتحديات التي تواجهها الإنسانية. يستمد المكتب التوجيه من قيم التفاؤل والانفتاح والطموح والمرونة، ويوفر خبرات هائلة ومؤثرة تُلهِم التحرك الإيجابي وتعزز التعاون بين الثقافات والقطاعات وعبر الأجيال. ومن خلال برامج مختارة بعناية وعلاقات شراكة استراتيجية، يصمم «مكتب إكسبو الإمارات»

بيئات من شأنها تسريع التطور بتعزيز الاتصال بين الجماهير العالمية وتحفيز الحلول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة واكتشاف الفضاء. ويُسهم المكتب بذلك عن وعي وإدراك في تحقيق الأهداف الشاملة لكل معرض من معارض «إكسبو»، مع العمل في الوقت نفسه على خلق قيمة مضافة للإمارات من خلال محتوى وأفكار ومبادرات قد لا تتوافر في أي مكان آخر.

ويهدف «مكتب إكسبو الإمارات» في «إكسبو 2025 أوساكا» إلى خلق حالة من البهجة وحب الاستطلاع والتعاون لدى كل زائر من زوار المعرض، ويرتكز عمله على أساس راسخ يتمثل في رؤية الإمارات للتنمية العالمية الشاملة، وستعمل برامجه على تمكين نهج جديد في التفكير وهدف مشترك وتحقيق التقدّم الجماعي، من الأرض إلى الأثير.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن جناح الإمارات، يرجى زيارة موقعه الشبكي: https://uaepavilionexpo.com/

