180 جهة توظيف رائدة تفتح أبوابها... من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات إلى أمازون وبرايس ووترهاوس كوبرز، لدعم الكفاءات الإماراتية بفرص عمل ومهارات نوعية

الإمارات: تنطلق غدًا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من "رؤية" معرض الإمارات للوظائف، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، حيث تجمع نسخة هذا العام، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 180 جهة من القطاعين العام والخاص بهدف إتاحة فرص أمام المواطنين الإماراتيين للوصول المباشر إلى باقة متنوعة من العروض الوظيفية المتميزة، وورش العمل النوعية، وتجارب تنمية المهارات، المصممة خصيصاً لتأهيلهم بكل ما يلزم لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

واستنادًا إلى سجله الحافل بالإنجازات، يواصل معرض «رؤية» لعب دور محوري في استراتيجية التوطين وأجندة تمكين الشباب بدولة الإمارات، إذ ينسجم المعرض مع مستهدفات السياسة الوطنية، بما في ذلك الوصول إلى نسبة 8% من التوطين في القطاع الخاص بحلول نهاية عام 2025، إضافة إلى 125,000 مواطن إماراتي يعملون حاليًا في هذا القطاع حتى يونيو من العام الجاري. وتعكس أرقام نسخة المعرض لعام 2024 - التي استقطبت 150 جهة عارضة وشهدت إجراء 7 آلاف مقابلة توظيفية مباشرة في موقع الحدث، النجاح اللافت للمعرض ودوره المحوري باعتباره منصةً بارزة لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء جيل قويّ من القوى العاملة القادرة على قيادة الغد وصناعة المستقبل.

ويحظى زوار المعرض هذا العام بفرصة التواصل المباشر مع نخبة من جهات التوظيف الرائدة، على رأسها هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبنك أبوظبي التجاري، وأمازون، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وطيران الإمارات، ومجموعة ماجد الفطيم، فيما يحرص المعرض على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع عددٍ من الجهات الحكومية، بما في ذلك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ليضمن بذلك انسجام كافة مكونات برنامجه مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الكفاءات.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "يعكس إطلاق نسخة جديدة مليئة بالفرص والإمكانات من معرض رؤية عمق التزامنا بمساندة الكفاءات الإماراتية في رحلتها نحو صناعة مستقبلها، فهذه المنصة الوطنية الرائدة تشهد نموًا متواصلًا في تأثيرها وأهميتها الاستراتيجية، حيث تطرح آلاف الفرص الوظيفية، وتسلح المواطنين بمنظومة متكاملة من الثقة والأدوات والشبكات المهنية التي تمكّنهم من التفوق والازدهار. ومن خلال توفير مسارات مهنية ذات قيمة، يطمح معرض رؤية إلى ترسيخ مكانته كنقطة انطلاق حقيقية للمواهب الإماراتية الواعدة. ونتطلع إلى جمع الطلاب والخريجين والمتخصصين مع كبرى المؤسسات من مختلف القطاعات في مكان واحد يعج بالفرص والإمكانات".

صرّح، مروان الجسمي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموظفين في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يمثل معرض 'رؤية' منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع الجيل القادم من المواهب الإماراتية. وبصفتنا الراعي البلاتيني، نجدد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات من خلال توفير فرص حقيقية للمواطنين في مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتجارة. ونركز جهودنا على تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات التي تعزز تنافسية الدولة على المدى الطويل."

بدورها قالت بيكرام واليا، مدير الموارد البشرية في أمازون الشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا، في شركة أمازون، أن نشارك في معرض رؤية 2025، حيث نلتقي بالمواهب الإماراتية الاستثنائية التي تشاركنا الشغف بالإبداع والابتكار. نوفر في أمازون مسارات مهنية تحويلية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التوطين. ومن خلال البرامج التنموية الشاملة، والفرص التدريبية والتوجيهية التي نقدمها، والمصممة خصيصًا لتمكين المهنيين في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم، نسعى إلى الاستثمار في المواهب الإماراتية في مختلف المجالات التي تشمل التقنية والعمليات اللوجستية المتقدمة، وسلاسل التوريد وتجارب العملاء، بما يسهم في بناء قادة المستقبل ودعم مستهدفات الدولة على صعيد الاقتصاد الرقمي.

وخلال أيام المعرض الثلاثة، سينخرط المشاركون في سلسلة من ورش العمل المتخصصة، والتحديات الابتكارية في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية، بما يعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال لدى طلاب المدارس وخريجي الجامعات والباحثين عن عمل على حد سواء، ويتيح لهم استكشاف مسارات مصممة خصيصاً لتناسب كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية.

وأعرب معرض "رؤية" عن امتنانه وتقديره لرعاته الاستراتيجيين: مجموعة موانئ دبي العالمية "الراعي البلاتيني"، ومصرف أبوظبي الإسلامي "الراعي الذهبي"، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) "الراعي الفضي"، مؤكدًا أن دعمهم يعكس التزام المعرض الراسخ بتمكين الشباب وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة.

لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.

