



للنشر الفوري،

الشارقة، 10 فبراير 2025،

يستعرض المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" 2025 في نسخته التاسعة أعمالاً فوتوغرافية التقطتها عدسات نخبة من أفضل مصوري العالم، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المعارض الفردية والجماعية. ويقدم المهرجان لعشاق الفن البصري، ومحبي اقتناء الصور الفوتوغرافية، والمستثمرين فرصة حصرية لاقتناء صور فنية تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم، محوّلاً منطقة الجادة في الشارقة إلى مركز عالمي لفنون السرد البصري والقصص المرئية خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

ويفتح "اكسبوجر" 2025، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أبوابه للزوار والهواة والخبراء، موفراً لهم فرصة اختيار إصدارات فوتوغرافية تتراوح أسعارها بين 3200 درهم و890 ألف درهم. وتُجسّد هذه الأعمال جماليات وتنوع الإبداع البصري، وتلبي مختلف الاهتمامات والتطلعات والتخصصات، بدءاً من المشترين وهواة اقتناء وجمع الأعمال الفنية المحترفين وصولاً إلى المستثمرين في عالم الفن.

عرض مواهب فريدة

وتغطي معارض "اكسبوجر" 2025 مجموعة متنوعة من أنواع الفنون البصرية، كالتصوير الصحفي والوثائقي، والتصوير الفني والإبداعي، كما توفر لمحبي الطبيعة والحياة البرية فرصة استكشاف أعمال فنية توثق مشاهد طبيعية نادرة وأنواعاً مهددة بالانقراض، وتصحب هواة تصوير الرحلات والمغامرات في رحلة حول العالم من خلال الفن البصري لعدسات أفضل المصورين على الصعيد العالمي.

ويسلط المهرجان الضوء على تصوير البورتريه والتصوير الثقافي الذي يروي قصصاً إنسانية متنوعة، إلى جانب تصوير حياة الشارع، كما يمكّن عشاق التصوير الرياضي والحركي والتصوير الليلي من التعمق في سرديات بصرية حركية مدهشة.

أشهر رواة القصص المرئية وفناني السرد البصري في العالم

وتضم قائمة الفنانين العالميين المشاركين في "اكسبوجر" 2025 المصور والناشط البيئي الحائز على جوائز عالمية سيباستيان كوبلاند، الذي يقدم معرض "الزوال" حول التغير المناخي، ويشمل صورة من أشهر أعماله الفنية، والتي تبلغ قيمتها 900 ألف درهم، كما يقدم المصور سورين سولكير، المعروف بالتقاط صور البورتريه للمشاهير الموسيقيين، وتصوير تشكيلات أسراب الطيور أثناء تحليقها، فيقدم معرض "الشمس السوداء" ويتضمن صوراً حصرية تقدر قيمتها بـ 550 ألف درهم، في حين تستكشف مصورة الأزياء وعالم التجميل أندريا بيلوسو، الاستدامة في معرض "فنون من أجل المستقبل"، ويتضمن صوراً بقيمة 627 ألف درهم.

ويضمن "اكسبوجر" 2025 لجميع ذواقي التصوير فرصة شراء عمل فريد ذي قيمة فنية عالية، مع تقديم خدمات التأطير العصرية بواسطة خبراء في هذا المجال في مقر المهرجان، إذ لا تشكل هذه الصور المطبوعة جزءاً من المجموعات الفنية الخاصة لمشتريها فحسب، وإنما استثمارات تشكّل قيمة مضافة في عالم فن السرد البصري.

مهرجان لا نظير له

وإلى جانب هذه المجموعة الواسعة من المعارض الفردية، يقدم "اكسبوجر" معارض جماعية مشتركة، تتضمن الأعمال الفائزة في "مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي"، ومعرض "الطريق إلى اكسبوجر" لأعضاء "اتحاد المصورين العرب"، ومعرض "نساء الشارقة" وتقدمه "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة"، بالإضافة إلى تكريم المتميزين من خلال معارض للأعمال المشاركة في "برنامج عدسة العالم"، الذي يكرم مصوراً واحداً ومصورة واحدة من كل قارة من ست قارات مختلفة، إلى جانب "جائزة المصور الصحفي المستقل"، التي ترصد أفضل الأعمال المتميزة في التصوير الفوتوغرافي الصحفي المعاصر.

ويوفر "اكسبوجر" 2025 للزوار تجربة فريدة وفرصة اقتناء أعمال أشهر الفنانين البصريين في عصرنا الحاضر، مع الاستماع إلى حوارات ملهمة، والمشاركة في ورش عمل تفاعلية، ومشاهدة عروض أفلام وثائقية وقصيرة، والتسوق في معرض تجاري لأحدث آلات ومعدات التصوير، والمزيد من المعلومات على موقعه الرسمي: https://xposure.net.

-انتهى-

#بياناتشركات

مرفق الصور:

1- صورة بعنوان "The Dogs - Greenland 2024" للمصور سيباستيان كوبلاند

2- صورة بعنوان "Black Sun #142" للمصور سورين سولكير

3- صورة بعنوان "One with Nature" للمصور أندريا بيلوسو

4- صورة من معرض اتحاد المصورين العرب

5- صورة من معرض مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

6-8 صور عامة من النسخ السابقة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"