الشارقة، يشارك "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" 2024، والذي يقام في الفترة 25 – 29 سبتمبر 2024، في "مركز إكسبو الشارقة"، حيث يعرض جناح المجلس مشاريع خمسة سيدات أعمال رائدات من عضواته، أربعة منهن قدمن مجموعات متميزة من المجوهرات والساعات الثمينة، إلى جانب منتجات عضوة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وجاءت مشاركة المجلس في "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، تماشياً مع الاتفاقية التي وقعها المجلس مع "مركز إكسبو الشارقة" بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تأتي في إطار أهمية المعرض على المستوى الإقليمي، إذ يعد الحدث الوحيد الذي يقام مرتين في السنة، والذي يعزز إمكانية الاستفادة من مواسم مبيعات المجوهرات والساعات الثمينة في موسمي الربيع والخريف، حيث يوفر لعضوات المجلس الجديدات فرصة لقاء زميلاتهن، وتعزيز حضورهن في صناعة المجوهرات الإقليمية، والتعرف على عملاء جدد، وترسيخ علاماتهن التجارية وموثوقيتها.

وحرصت ممثلات المجلس على حضور المعرض وتشجيع رائدات الأعمال في جميع القطاعات إلى الانضمام إليه والاستفادة من مزايا عضويته، وخبرات عضواته، والخدمات التي يقدمها والتي تلعب دوراً مركزياً في تعزيز العلاقات المهنية.

ويستهدف "مجلس سيدات أعمال الشارقة" من خلال مشاركته في المعرض دعم عضواته من سيدات الأعمال في قطاع التجزئة في إطار سلسلة الفعاليات والحملات والمعارض التي يشارك فيها لتمكينهن ومساعدتهن على عرض منتجاتهن والترويج لها، بما يسهم في تعزيز المبيعات، وتوسيع قاعدة العملاء، تجسيداً لالتزامه بتسليط الضوء على قدرات المرأة الإماراتية وإنجازاتها، ومساعدتها على تحقيق النجاح في جميع المجالات.

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