-"روشن" تسجل حضورها الفاعل في منتدى مستقبل العقار 2024 بالرياض كشريكٍ استراتيجي لتشارك بخبرتها في مناقشات المنتدى الحيوية لدعم نمو القطاع العقاري المستدام .

-تعكس شراكة روشن التزامها الراسخ بريادة القطاع العقاري في المملكة من خلال تبادل الخبرات والتجارب ورفع معايير القطاع ودعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

الرياض: شاركت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في منتدى مستقبل العقار لعام 2024 بصفتها الشريك الاستراتيجي. ولعبت "روشن" دوراً محورياً في المنتدى، حيث استقطبت نخبة من المشاركين الخبراء لمناقشة سبل تطوير قطاع العقار ورفع معاييره وإرساء أفضل الممارسات بما يعزز النمو الاقتصادي الوطني المستدام. يذكر أن منتدى مستقبل العقار 2024 قد عقد في فندق فور سيزونز بالرياض، في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024.

وكان منتدى مستقبل العقار قد عاد بنسخته الثالثة بعد أن حقق نجاحاً باهراً في العامين الماضيين 2022 و2023، ليحمل هذا العام شعار "المرونة ومدن المستقبل". وبفضل المكانة المميزة التي تتمتع بها روشن كأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، فقد جاءت على رأس قائمة المشاركين في هذا المنتدى حيث تمضي في مسيرة تطوير مشاريعها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وتعمل على إحداث التحول في البيئات الحضرية في المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بها من خلال الاستثمار وعقد الشراكات والاعتماد على الموارد المحلية. وبالإضافة إلى دور "روشن" كشريك استراتيجي، شَاركَ مُمثلو المجموعة في جلسات حوارية مثمرة، حيث ناقش الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن، السيد أسامة قباني، أهم السبل التي يحتاجها القطاع العقاري للتكيف مع اتجاهات السوق الجديدة والابتكار للبناء من أجل المستقبل.

وبهذه المناسبة علّق الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن، أسامة قباني، قائلاً: "رسخ منتدى مستقبل العقار مكانته سريعاً كمنصة حيوية لقيادات القطاع العقاري للارتقاء بصناعة العقار من خلال تبادل المعرفة والخبرة والأفكار عبر مناقشات مفتوحة تتصدى لأبرز التحديات". وأضاف: " نلتزم في روشن بدعم الأحداث الكبرى مثل منتدى مستقبل العقار في إطار الجهود التي نبذلها لرفع سقف المعايير في القطاع العقاري في المنطقة ودعم تحقيق أهداف التحول في رؤية السعودية 2030 من خلال استضافة فعاليات عالمية هامة. وتجسيداً لقيمنا المتمثلة في المسؤولية والنزاهة والتمكين، نتطلع للمشاركة بخبراتنا والاستفادة من شركائنا في القطاع لنضمن لمجموعة روشن والمملكة العربية السعودية وقطاع العقارات مكانة رائدة في التنمية المستدامة التي تحسن جودة الحياة للمجتمع".

خلال المنتدى، وقّعت مجموعة روشن مذكرة تفاهم مع كل من "تجمع الشرقية الصحي" و"تجمع جدة الصحي الثاني" بهدف التعاون لبناء مرافق الرعاية الصحية في جميع مشاريع روشن. وقع مذكرات التفاهم كل من المدير العام التنفيذي لإدارة الأراضي والشركاء لمجموعة روشن، السيد نومان الدعجاني والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبد العزيز الغامدي والرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني، الدكتور شادي الخياط.

تحت شعار " المرونة ومدن المستقبل"، غطّت مناقشات منتدى مستقبل العقار 2024 اثنا عشر موضوعاً، يرتبط العديد منها ارتباطاً وثيقاً بأولويات "روشن". وشملت هذه المواضيع: "قيادة التحول في القطاع العقاري" و"الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في العقارات" و"سيناريوهات مستقبل المدن" و"المرونة الحضرية" و"تأمين مستقبل حضري أكثر خضرةً". كما بحث منتدى مستقبل العقار 2024 أيضاً كيف يساهم القطاع العقاري في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية الوطنية المستدامة، وهو ما ينجسم بشكل أشمل مع التزامات رؤية مجموعة "روشن" حتى عام 2030.

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-انتهى-