(عمّان، الأردن): شارك بنك الأردن كراعٍ ذهبيّ في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024"، الذي عقد في نسخته الرابعة عشرة تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في محافظة العقبة.

وجاءت هذه الرعاية في إطار دعم البنك المستمر للمبادرات الوطنية والدولية التي تعزز من تطور القطاعات الحيوية، لاسيما الدفاع والأمن.

وهدفت رعاية بنك الأردن لهذا الحدث إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة في دعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الاستراتيجية، كما سعى البنك من خلال مشاركته إلى توسيع شبكة علاقاته مع الشركات العالمية والمؤسسات العسكرية، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون ويعزز من موقعه كشريك فاعل على الساحة الدولية.

وعكست هذه المشاركة أيضاً التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ودعمه للجهود التي تساهم في تعزيز أمن واستقرار المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شكلت الرعاية فرصة لتعزيز الوعي بعلامة البنك التجارية أمام جمهور مؤثر ضمّ قادة وصنّاع قرار من مختلف القطاعات.

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