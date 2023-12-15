نهائيات "ببجي موبايل" تقترب مع تصدّر تايلاند، وكازاخستان وأوكرانيا تتشاركان المركز الثاني

مواجهات "دوتا 2 للسيدات" تدخل المنافسات الإقصائية والجمهور ينتظر نهائي منافسات "إي فوتبول ™️ 2024"يوم السبت

الرياض: يوم آخر من المواجهات المحتدمة حظي بها متابعو بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 #GEG23 في الرياض مع اقتراب ختام النهائيات في اليوم الثالث من البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية.

وشهد اليوم الثالث احتدام المنافسات في ثلاثِ بطولات منفصلة، حيث بدأت مواجهات "ببجي موبايل" بمشاركة 16 من أفضل الدول في العالم. وخاضت الدول المشاركة المنافسات عبر فرق من خمسة لاعبين تواجهوا ضمن سبع جولات عبر نظام النقاط على فترة يومين. وشقّت تايلاند طريقها إلى النهائيات بعد أدائها القوي والحصول على رصيد من 90 نقطة، تبعتها كل من كازاخستان وأوكرانيا المتعادلتان في المركز الثاني برصيد 88 نقطة، وفيتنام 71 نقطة، والسعودية برصيد 64 نقطة.

وفي تعليقه، قال عبد الله النصر، مدير المنافسات الاحترافية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "الجمهور الحاضر كان ينتظر بفارغ الصبر انطلاق منافسات "ببجي موبايل"، فهي لعبة الرياضات الإلكترونية على الموبايل الأكثر انتشاراً في العالم أجمع وتم تحميلها أكثر من مليار مرة، وقد حازت البطولة على صدى واسع مع مشاركة 16 من فرق النخبة في العالم للمواجهة بنظام راوند روبن، ونترقب جميعاً مزيداً من المنافسات يوم الجمعة لتحديد المتأهلين للنهائيات".

أما بطولة دوتا 2 للسيدات، فقد بدأت أحداثها بمشاركة ثماني دول بنظام الإقصاء الفردي، وفازت ماليزيا على تايلاند 2-0 لتتأهل إلى نصف النهائي إلى جانب الأرجنتين التي تغلبت على تركيا 2-0. ومن جانبها حققت كل من بيرو وتشيلي انتصارات متتالية في الدور نصف النهائي بعد التغلب على نيوزيلندا وكينيا. وتواصل بطولة "دوتا 2 للسيدات" مواجهاتها قبل النهائي المرتقب يوم السبت.

وبالانتقال إلى كرة القدم وتحديدًا بطولة "إي فوتبول™️ 2024"، تأهّل 16 بلدًا إلى التصفيات الإقصائية، لينضموا بذلك إلى إسبانيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية المضيفة. وحقّقت بنما فوزًا مهمًا على اليابان وماليزيا ولوكسمبورغ في نظام الأفضل من بين ثلاث لتتصدّر مجموعتها. وتستمر بطولة "إي فوتبول™️ 2024" اليوم مع مباريات دور الـ 16 ودور ربع النهائي ونصف النهائي قبل الوصول إلى الدور النهائي يوم الغد. ومن المقرر أن تتنافس السعودية والإمارات في مواجهة مرتقبة في دور الـ 16 بالجولة الافتتاحية اليوم.

ويجدر بالذكر أن هذه البطولة تقام برعاية عدد من أبرز الجهات والشركات مثل "مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية" (Savvy Games Group) كشريك مقدّم للبطولة و "القدية" كشريك جوهري، وشركتي"stc play” و"KFC" كشركاء استراتيجيين، وشركة "TCL" كشريك رئيسي.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني في تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

منذ أن تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في أواخر 2017، نظم العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تطوير المحتوى المحلي في السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

نبذة عن الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية

يتخذ الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية من سنغافورة مقراُ له، ويعمل من مقره وعبر المراكز الإستراتيجية المنتشرة عالمياً، لنيل مصداقية وشرعية ومكانة الرياضات الإلكترونية عالمياً. ويحمل الاتحاد قيماً عالية المستوى، ويعقد شراكات مرموقة، بهدف الجمع بين أبطال الألعاب الإلكترونية ونخبة اللاعبين والمطورين وناشري المحتوى وشركاء المجتمع والمنظمات الرياضية تحت مظلة منصة واحدة شاملة.

يسعى الاتحاد دوماً لإطلاق الأحداث العالمية المرموقة، ويتعاون مع شركاء استراتيجيين ضمن سلسلة من مبادرات التأثير الاجتماعي العالمي، لتقديم أفضل أشكال التأثير الاجتماعي الإيجابي.

ويحمل الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية شعار #worldconnected، يستنير أهداف مهمته الرامية إلى تطوير مبادرات مؤثرة في سبيل خدمة مجتمع الرياضات الإلكترونية في العالم. www.globalesports.org