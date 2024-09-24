القائمة الأولى من المتحدثين في أسبوع أبوظبي المالي 2024، تضم كوكبة من القادة التنفيذيين للمؤسسات مالية من بينها "يو بي إس" و"ستايت ستريت" و"بي إن واي" و"سانتاندر" و"ستاندرد شارترد" وبنك أبوظبي الأول (فاب) وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي و"ستارلينج بنك" و"أوك نورث بنك".

كما تضم القائمة الأولى رؤساء تنفيذيين ومؤسسين ورؤساء مجلس إدارة لكبرى شركات الاستثمار العالمية مثل، "بريدج ووتر" و"نوفين" و"فيستا إكويتي بارتنرز" و"جنرال أتلانتيك" و"بي جي آي أم" و"جي كيو جي" و"هيل هاوس" و"إنفستكورب" و"بروسوس" و"بروكفيلد" و"أكسا آي أم" و"ألتيرا" و"بريفان هوارد" و"تو سيجما و"مارشال ويس".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يستضيفها أبوظبي العالمي ((ADGM، عن استضافة دورته للعام 2024 لمجموعة متميزة تضم أكثر من 300 متحدث رئيسي من جميع أنحاء العالم، وتشمل رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة.

وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكّد حضورهم للحدث كبار رواد المال والأعمال والشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، ومن أبرزهم سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة "نوفين" الاستثمارية، وديفيد هانت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "بي جي آي أم"، وإيزابيل سكيماما، الرئيس العالمي لشركة "أكسا آي أم"، وبيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك"، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وراي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر"، وراجيف جين، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمارات لشركة "جي كيو جي بارتنرز"، ومحمد العارضي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفستكورب"، وسعادة السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرا"، وجيريمي أليير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيركل"، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "مع مضيّ أبوظبي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية كبرى، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة محورية ومحفلاً رائداً ومؤثراً للقطاع المالي. ويعكس الزخم المتزايد وزيادة المشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية العالمية الأهمية المتنامية للحدث وتأثيره الكبير بوصفه منصة بارزة لفعاليات المال والأعمال. وسنواصل جهودنا في أبوظبي العالمي (ADGM) للوفاء بالتزامنا بتعزيز الحوار الهادف ودفع مسيرة الابتكار وترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال".

كما سيكون لقادة الحكومات المحلية والإقليمية والمؤسسات والجهات التابعة لها مشاركات بارزة في دورة أسبوع أبوظبي المالي لهذا العام، حيث سيشهد الحدث انضمام أسماء بارزة مثل الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيه بي دبليو فينتشرز"، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ الدوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية، والوزير المكلف باستقطاب واستبقاء المواهب في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل.

من جهة أخرى، سيشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين البارزين من كبرى المؤسسات الرائدة عالمياً، ومنهم البروفيسور روبرت سولومون، عميد برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، وتشي مان كوان، الرئيس التنفيذي لشركة "رافلز فاميلي أوفيس"، وكيم فورنايس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ساكسو بنك"، وكريستيان أنجيرماير، مؤسس شركة "أبيريون إنفستمنتس"، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، وريشي خوسلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمصرف "أوكنورث"، وخافيير كارانزا، الرئيس العالمي لإدارة الثروات في مجموعة "سانتاندر"، وشمشير فاياليل، المؤسِّس ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، وأندرو سوليفان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات الدولية لشركة "برودنشال".

تجدر الإشارة إلى استمرار استقبال أسبوع أبوظبي المالي لطلبات المشاركة والتسجيل خلال الأسابيع المقبلة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adfw.com

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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