عرض إنجازات دولة الإمارات في تربية الصقور، والحفاظ عليها، والبحث العلمي المتعلق بها.

توفير منصة ميسرة لاقتناء أفضل الصقور من الفئات الدولية والمحلية المتنوعة.

تشجيع ممارسات الصقارة المستدامة والاستثمار في الصقور المرباة في الأسر.

أبوظبي – تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة أدنيك، يعود معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في دورته الحادية والعشرين من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتعدّ هذه الدورة هي الأكبر في تاريخ المعرض وذلك لكونها تجمع آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعًا متنوعًا، تمزج ما بين التقاليد الثقافية الإماراتية والابتكار، وتفتح آفاقا جديدة لاستدامة الأعمال.

ومن أبرز فعاليات ADIHEX 2024 مزاد الصقور الحصري، الذي يُعد حدثًا مرموقًا سيُقام على مرحلتين حيث تنعقد المرحلة الأولى يومي السبت 31 أغسطس والأحد 1 سبتمبر، بينما تُقام المرحلة الثانية يومي الجمعة 6 سبتمبر والسبت 7 سبتمبر حيث سيتح هذا المزاد تجربة مباشرة ومميزة للمشاركين المحليين والدوليين على حد سواء.

وسيُقام المزاد الفعلي بمركز أدنيك من الساعة 7:30 إلى 8:30 مساءً، حيث سيتم عرض 10 إلى 20 صقرًا يوميًا للمزاد، مع تقديم إحصائيات وقياسات دقيقة لكل طائر، ويستهدف المزاد جميع مستويات الصقارين، من المبتدئين إلى الخبراء المتمرسين، حيث يقدم مجموعة مختارة بعناية من الصقور التي تلبي أعلى المواصفات.

وعلى مربي الصقور الراغبين بالمشاركة في المزاد تلبية معايير صارمة حددها نادي صقاري الإمارات، وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة، كما يتعين على جميع المشاركين التسجيل عبر تطبيق ADIHEX ودفع رسوم تأمين مشاركة قابلة للاسترداد بقيمة 5000 درهم إماراتي.

وقام نادي صقاري الإمارات بإضافة ميزة جديدة هذا العام تتمثل في تقديم "شارة صقور ADIHEX"، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الصقور ذات الجودة العالية التي تم اقتناؤها في المعرض بحيث تكون الصقور مؤهلة، و يجب شراؤها خلال المعرض.

ويجب على المشاركين في المزاد تقديم الفواتير أو الوثائق الخاصة بالشراء من العارضين، بعدها سيقوم نادي صقاري الإمارات بتقييم الصقر في القاعة 4، وبعد الموافقة عليه، سيتم تركيب حلقة ذكية عليه مقابل رسوم تسجيل قدرها 150 درهمًا حيث ستُضاف هذه الطيور المعتمدة إلى نظام نادي صقاري أبوظبي، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة في بطولة الرؤساء المرموقة 2024-2025.

وتعد الصقارة، التي تُمارس في الثقافة الإماراتية منذ أكثر من 2000 عام، ليست مجرد رياضة، بل هي نمط حياة يجسد الصبر والتعاون والعلاقة العميقة بين الصقارين وطيورهم، وقد اعترفت بها اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي، حيث تظل الصقارة رمزًا للهوية والاستمرارية والاستدامة’ وفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يتم الاحتفاء بهذا التراث والمحافظة عليه، مع تسليط الضوء على ريادة الإمارات في ممارسات الصيد المستدامة وأبحاث تربية الصقور.

ويهدف ADIHEX 2024 إلى دعم وتشجيع أصحاب مزارع الصقور على شراء وبيع وتربية أفضل الصقور المرباة في الأسر، مع تعزيز سوق للابتكار والممارسات المستدامة ودعم فرص التواصل مع الخبراء العالميين والعارضين وعشاق الصقور، حيث يعد ADIHEX مركزًا للترويج لفن الصقارة والتراث الغني الذي يمثله.

لا تفوّت فرصة أن تكون جزءًا من هذا الحدث المميز والرائد علة مستوى المنطقة، للمزيد من المعلومات والتسجيل في مزاد الصقور أو برنامج شارة صقور ADIHEX، يُرجى زيارة موقع ADIHEX الإلكتروني أو تحميل تطبيق ADIHEX.

حول ADIHEX

يُعدّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) حدثًا سنويًا رائدًا يعرض التراث والثقافة والمغامرات الخارجية. وانطلقت دورته الأولي العام 2003، وقد نما ليصبح منصة عالمية تجذب العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم، ويحتفل بتقاليد الصيد وركوب الخيل والحفاظ على البيئة واستدامتها.

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