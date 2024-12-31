دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2024، تقديراً لالتزامها الراسخ بالتميز والشفافية والقيادة الأخلاقية في حوكمة الشركات، ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتبني أفضل ممارسات الحوكمة والابتكار والاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية وفي مختلف نواحي عملها.

تسلم الجائزة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المقر الرئيسي للهيئة بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والامتثال والرشاقة المؤسسية، وأعضاء فريق إدارة الحوكمة في الهيئة.

وأعرب معالي الطاير عن سعادته بفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة المرموقة، مؤكداً أهميتها في تعزيز ثقة المعنيين والمستثمرين في الهيئة، والهوية المؤسسية للهيئة، وتأكيد التزام الهيئة بقيم النزاهة المؤسسية والعدالة، والمساءلة والشفافية.

وقال معالي الطاير: "نعمل في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تشكل خطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية. ومن خلال هذه الرؤية، تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.

وأضاف معاليه: "تعدُّ الحوكمة الرشيدة محوراً أساسياً في عملية صنع القرار في الهيئة، ودعامةً هامةً في جهودها لتحقيق أعلى النتائج التنافسية العالمية. وتعكس هذه الجائزة التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية."

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد تبنَّت معايير الحوكمة منذ عام 2008، وأكَّد التزام جميع قطاعات وإدارات الهيئة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الهيئة وتجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات.

وفازت الهيئة بالجائزة بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها لجنة جائزة الطاووس الذهبي لضمان التزام الهيئة بأعلى المعايير العالمية في الحوكمة. وقد أقيمت فعالية التكريم في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة قادة من الشركات المتميزة من جميع أنحاء العالم. وتعد جائزة الطاووس الذهبي واحدة من أرفع الجوائز في مجال حوكمة الشركات، ويتم منحها للشركات التي تثبت اعتمادها لمعايير مثالية في المساءلة والعدالة والشفافية.

تتبع الهيئة إرشادات ومتطلبات معيار الأيزو (ISO 37000) في حوكمة المؤسسات، وBS 13500 في أنظمة إدارة الحوكمة الفعالة، إضافة إلى معايير هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، كما تحرص الهيئة على مراجعة أنشطتها بشكل مستمر مع الشركات العالمية الرائدة وأفضل الممارسات في مجالات عملها. وأثبتت الهيئة قدرات استثنائية في ممارسات حوكمة الشركات من خلال اعتماد إطار حوكمة قوي وشامل يغطي جميع الإدارات والأقسام والشركات التابعة للهيئة مع التركيز على سلامة وأمن البيانات، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، وتبني ممارسات حوكمة المياه لتجسيد التزامها بالإدارة المستدامة للموارد.

وأشاد المهندس وليد بن سلمان بجهود أعضاء فريق الحوكمة في الهيئة، وقال: "نفخر بمستوى التزام فريق الحوكمة وحرصه على العمل الدؤوب الذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز، والذي يشكِّل إضافةً جديدةً إلى مسيرتنا نحو التميز. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا بمبادئ الحوكمة وسلوكيات العمل الأخلاقية وثقافة الانفتاح والنزاهة، وتمثِّل دافعاً جديداً للوصول إلى مستويات أعلى من التميز."

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