الهاجري: " تبني نهج استباقي في مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيّر المناخي والتطوّر المتسارع في طرق تصنيع وتحضير الأغذية، والأنماط المتغيرة في الاستهلاك الغذائي امر مهم ".

المؤتمر يسلّط الضوء على أحدث الحلول المتطوّرة، بما في ذلك أنظمة التفتيش المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليل التنبؤي للبيانات، والتقنيات الناشئة لإدارة المخاطر المستقبلية المتعلّقة بالسلامة الغذائية.

برنامج طلابي مخصص للباحثين والعلماء الشباب لمنحهم الفرصة لعرض مشاريعهم البحثية، والمشاركة في ورش عمل متخصصة لتطوير حلول مستقبلية للسلامة الغذائية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم فعّاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في دورته الثامنة عشر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 خبير ومختص في مجال سلامة الأغذية من حول العالم. وتستمر فعّاليات المؤتمر المنعقد تحت شعار "استشراف المستقبل في سلامة الغذاء" حتى 23 أكتوبر الجاري، حيث يتناول المشاركون التوجهات الاستباقية في التعامل مع التحديات الناشئة التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي، والضرورة الملحة لتوفير حلول مستدامة ومبتكرة تضمن أمن واستدامة الأنظمة الغذائية في المستقبل.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، خلال كلمته الافتتاحية على ضرورة تحقيق التوازن والتحلّي بالمرونة عند التعامل مع الابتكارات التكنولوجية، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها هذه الابتكارات، مشيرًا إلى اهمية تبني نهج استباقي في مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيّر المناخي والتحول المتسارع في طرق تصنيع وتحضير الأغذية، والأنماط المتجددة في الاستهلاك الغذائي.

وأضاف سعادة الهاجري: "يحظى مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية بمكانةٍ عالميةٍ مرموقةٍ، فهو يوفّر منصةً هامةً للمختصين والمؤسسات البحثية والمنظمات العالمية العاملة في قطاع الأغذية لتبادل الأفكار والابتكارات، والاستفادة من أبرز الخبرات في مجال سلامة الغذاء. ويأتي نجاح المؤتمر امتدادًا للدور الرائد الذي تلعبه إمارة دبي في استشراف مستقبل الغذاء، اقليميًا وعالميًا."

وأشار الهاجري إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير التقنيات الحديثة وتسخيرها لتعزيز قدرة الجهات الرقابية على التنبؤ بالمخاطر المتوقعة، والتقليل من آثارها المحتملة على المجتمعات، بالإضافة إلى ضرورة توفير حلول مستدامة مبنية على أسس علمية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد أدرجت مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية على قائمة الفعّاليات الرسمية ليوم الغذاء العالمي، والذي ينسجم شعاره هذا العام مع شعار المؤتمر الداعي إلى "استشراف المستقبل في سلامة الغذاء"، والتأكيد على ضرورة التضامن والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل غذائي عادل وآمن للجميع.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور كيان الجاف، رئيس بعثة المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن: "يشهد قطاع الغذاء العالمي تحديات جسيمة تهدد سلامة الأنظمة الغذائية، وتحد من قدرتها على مواكبة التغيرات المتواصلة، وهذا يتطلّب منّا التضافر والعمل بشكل جماعي لابتكار الحلول التي من شأنها تعزيز قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل، والحد من الآثار المترتبة عن هذه التحديات. وهنا تتجسد أهمية المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، والذي يوفّر منصة عالمية لتبادل المعرفة واستشراف الحلول لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل منظومة الغذاء العالمية."

واستمع المشاركون في المؤتمر إلى كلمة ألقاها الدكتور الجاف بعنوان "من المزرعة إلى الطبق: بناء نظم غذائية مستدامة للمستقبل"، حيث تناولت الكلمة دور المنظمات العالمية في بناء نظم غذائية مستدامة

ويشهد مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية تنظيم سلسلة من الجلسات وورش العمل، والتي تتناول الحلول الاستباقية الهادفة إلى ضمان استدامة وسلامة الغذاء لشعوب العالم. حيث جرى خلال جلسات استشراف المستقبل تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات سلامة الغذاء، والتغذية المستدامة، والأغذية المستحدثة والمعدلة وراثياً، وتقنيات فحوصات الأغذية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء من حول العالم.

وينظم المؤتمر ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وتهدف هذه الورشة إلى تعريف المشاركين بأهمية التفكير الابتكاري ودوره في إيجاد حلول استباقية لضمان أمن وسلامة الغذاء.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي يجرى التركيز عليها خلال فعّاليات المؤتمر مستقبل فحوصات الأغذية المعدلة وراثيًا، والأغذية المستزرعة، والإدارة الاستباقية للمخاطر الكيميائية والميكروبية، بالإضافة إلى سلامة الأغذية أثناء النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة الأزمات في صناعة الأغذية، ومستقبل التدريب والتوعية في مجال سلامة الأغذية.

ويقدّم المؤتمر هذا العام برنامجًا مخصصًا للطلّاب والباحثين الشباب، والذي يمنحهم مساحةً لعرض أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في مجال سلامة الأغذية، متيحًا لهم الفرصة للتفاعل مع الخبراء المشاركين في المؤتمر، وحضور ورش عمل علمية متخصصة. كما يتضمن البرنامج عرض الملصقات العلمية وتنظيم ندوات تعليمية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة الأغذية ودور الشباب في تطوير الحلول المستقبلية.

مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية هو حدث سنوي تنظمّه بلدية دبي لتوفير منصة عالمية تجمع بين الخبراء والمختصين في قطاع الأغذية، وذلك من أجل تبادل الأفكار والابتكارات التي من شأنها أن تضمن مستقبلاً مستدامًا للأغذية في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية