 دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي يزور جناح أيرلندا في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 برفقة ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتربرايز أيرلندا.

 ميديكال إي جايدز توقع عقداً لمدة خمس سنوات لنشر نظام برمجيات متخصص بإدارة جودة الرعاية الصحية في جميع مرافق شبكة شركة "M42" في مختلف أنحاء الإمارات.

 17 شركة إيرلندية مبتكرة تعتزم المشاركة في الفعالية واستعراض حلولها الرائدة عالمياً في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية بدعم من إنتربرايز أيرلندا.

 مؤسسة هيلثي بليس تو وورك الأيرلندية تمنح مقر شرطة دبي شهادتها المرموقة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت إنتربرايز أيرلندا عن مشاركة أيرلندا، الدولة الرائدة عالمياً في مجال علوم الحياة، إلى جانب مراكز الصناعات الدوائية، للعام الـ 12 على التوالي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، أضخم معرض متخصص بالرعاية الصحية في الشرق الأوسط، الذي ينطلق هذا الأسبوع في مركز دبي التجاري العالمي. وتدعم إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، 17 شركة إيرلندية رائدة للمشاركة في الفعالية واستعراض حلولها التي تحظى بأعلى مستويات الطلب عالمياً.

وتزامناً مع انطلاق المعرض، يستعد دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي، لزيارة دبي برفقة ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا، في بعثةٍ تجارية لمدة أربعة أيام تهدف إلى دعم الشركات الأيرلندية التي تستعرض منتجاتها في المعرض، إلى جانب تعزيز العلاقات الوثيقة مع الجهات المعنية في قطاع الرعاية الصحية والقطاع الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يقابل الوزير كاليري عدداً من وزراء دولة الإمارات ورؤساء المؤسسات وقادة الأعمال، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في قطاعات التكنولوجيا الطبية والطيران والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وتحظى أيرلندا بعلاقة راسخة مع دولة الإمارات تقوم على روابط قوية في قطاعات الأعمال والتجارة والرعاية الصحية. ويشكل الابتكار الأيرلندي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، ويتجلى في التعليم الطبي الرائد عالمياً الذي توفره المدرسة الملكية للجراحين في أيرلندا والكلية الملكية للأطباء في أيرلندا، إلى جانب حلول التكنولوجيا الطبية المتنوعة التي تدعم مستشفيات المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي: "

"يسعدني أن أكون في دبي لدعم شركات الرعاية الصحية الأيرلندية الرائدة المشاركة في معرض الصحة العربي. يعد هذا أحد أكبر المعارض من نوعها في أي مكان في العالم، حيث يعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية، ومن الرائع أن نرى هذا العدد الكبير من الشركات الأيرلندية تعرض في دبي مستقبل الرعاية الصحية وكيف يمكن للابتكار الأيرلندي أن يلعب دورًا رئيسيًا فيه."

وتابع: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج سوقاً مهماً للشركات الأيرلندية، وهو ما يتجلى في الزيادة السنوية في الصادرات الأيرلندية إلى المنطقة. اكتسبت أيرلندا سمعة عالمية في مجال الابتكار والجودة، باعتبار شركات الأيرلندية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وثاني أكبر مصدر للتكنولوجيا الطبية في أوروبا. ومن خلال العمل مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة، تواصل أيرلندا ريادتها في توفير حلول الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية للمساعدة في تحسين نتائج المرضى في المنطقة."

تحظى منطقة الخليج بأهمية محورية بالنسبة لأيرلندا، حيث تشهد زيادة سنوية مستمرة في صادرات الشركات الأيرلندية إليها، كما تواصل استقطاب الشركات الأيرلندية لتقديم ابتكاراتهم في مجال الرعاية الصحية إلى قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وتشتهر أيرلندا عالمياً في معايير الابتكار والجودة، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة في ابتكارات الرعاية الصحية وثاني أكبر مصدّر للتكنولوجيا الطبية في أوروبا، وتستعد لاستعراض هذا الحضور المرموق خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام. وتواصل أيرلندا الحفاظ على مكانتها بصفتها مزوداً رائداً لحلول الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية الرامية إلى تحسين نتائج رعاية المرضى في المنطقة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في دولة الإمارات وسائر انحاء المنطقة".

ويحظى الجناح الأيرلندي بدعم وكالة إنتربرايز أيرلندا خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، حيث يسلط الضوء على المجموعة الواسعة من الابتكارات الأيرلندية المتقدمة في مجال الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كثيفاً، لا سيما بعد مسارعة المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية من المنطقة لحجز أماكنهم من أجل لقاء الوفد الأيرلندي من مبتكري حلول الرعاية الصحية.

ومن جهته، قال ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا: "يسرنا دعم الشركات المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام. تواصل الشركات الأيرلندية إحداث أثر إيجابي ضمن قطاع الرعاية الصحية الإماراتي ومختلف أنحاء المنطقة من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء. وتمتلك الشركات الأيرلندية سجلاً حافلاً بالنجاحات في تقديم أحدث الابتكارات للقطاع، حيث توظّف تقنياتها لتحسين مخرجات الصحة وتعزيز الإنتاجية ورفع سوية الكفاءات التشغيلية في قطاع الرعاية الصحية".

كما رحب الوزير كاليري وليو كلانسي بمجموعة من الإعلانات والشراكات الهامة المرتقب الكشف عنها من قبل الشركات المشاركة في المعرض والمدعومة من إنتربرايز أيرلندا، بما فيها:

حصلت مقر شرطة دبي على تصنيف هيلثي بليس تو وورك، الشهادة الرسمية الأولى للمؤسسة في الشرق الأوسط. وتتميز هيلثي بليث تو وورك، التي تتخذ من دبلن مقراً لها، بأنها المؤسسة المعتمدة لمعايير صحة القوى العاملة، وتوفر مجموعة من الأدوات والتقنيات سهلة الاستخدام للشركات من أجل تحسين أداء الموظفين وصحتهم.

وتتيح المشاركة في عملية هيلثي بليس تو وورك للمؤسسات تطبيق عمليات ومبادرات الصحية للموظفين أثبتت قدرتها على تعزيز صحة الفرد والمنظمة على حد سواء. كما أن اعتماد المؤسسات علناً بوصفها مكاناً صحياً للعمل يعزز من علامتها التجارية بين أصحاب العمل.

وتشمل الإعلانات الأخرى توقيع شراكة لخمس سنوات بين شركة ميديكال إي جايدز و شركة "M42"، وذلك لنشر نظام برمجيات لإدارة الجودة في مختلف مرافق الشبكة ضمن دولة الإمارات. ويشكّل التعاون خطوة هامة لتوحيد العمليات المتعلقة بالجودة والامتثال على امتداد شبكة شركة "M42"، مما يسهم في تحسين مستويات العناية بالمرضى وتبسيط المهام الإدارية للموظفين.

وتمثل ميديكال إي جايدز منصة رقمية لإدارة جودة خدمات الرعاية الصحية، حيث تستخدم أدوات قائمة على السحابة لتمكين المزودين من تعزيز مشاركة الموظفين في عمليات تحسين الجودة وسلامة المرضى، وإدارة الامتثال لمعايير الاعتماد أو المعايير التنظيمية.

وتعتزم الشركة تعزيز هذا الاتفاق البارز بالإعلان عن إدخال مجموعة من التحسينات على المنصة في عام 2024، بما يشمل قدرات متقدمة لإجراء التحاليل، وأدوات مبتكرة للتخطيط، وإمكانات معززة لتكامل نظام المستشفيات. وتسلط هذه التحسينات الضوء على التزام الشركة بواصلة تحسين جودة نظام الرعاية الصحية وتقنيات سلامة المرضى والامتثال، فضلاً عن تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الابتكار ضمن قطاع الرعاية الصحية.

وشهدت إنتربرايز أيرلندا نمواً ملحوظاً في قاعدة عملائها بعد دورة العام الماضي من المعرض. فعلى سبيل المثال، أطلقت ماي بيشنت سبيس، وهي شركة صحية رقمية رائدة تدعم الحلول الشاملة المقدمة للمرضى من مزودي خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم وشركات علوم الحياة، برنامج الدعم الرقمي للمرضى بالتعاون مع شركة منزل لخدمات الرعاية الطبية، مزود خدمات الرعاية الصحية والرعاية الرحيمة المنزلية للمرضى الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له.

كما أعلنت شركة فليمينج ميديكال، المطور والمورد الرائد للأجهزة والمعدات وخدمات التشخيص والمواد الاستهلاكية والمنتجات الطبية إلى قطاعي الرعاية الصحية والصيدلة في إيرلندا والعالم، عن توقيع شراكة مع شركة العيسى الطبية، موزع المعدات الطبية الذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، وذلك لتقديم خدمات العناية بالجروح للمرضى، بالإضافة إلى العلاج الرياضي وخدمات التشخيص. وعملت الشركة أيضاً على تعزيز وصول منتجاتها في السوق الإماراتية من خلال إقامة شراكات رئيسية مع كل من مجموعة صيدلية العين، والصيدلية الحديثة، ومجموعة ميد 7 للرعاية الصحية، من خلال شريك التوزيع صيدلية مسقط.

وبدورها كشفت إيس تيك، المورد العالمي للبرمجيات وحلول المركبات ضمن سوق خدمات الطوارئ، عن نمو صفقاتها بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات الخمس القادمة. كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 6 ملايين دولار أمريكي سنوياً، مع توقعات بمواصلة النمو مدفوعاً بالواردات من مؤسسة حمد الطبية في قطر، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. وتعمل إيس تيك على تصميم برنامجٍ سحابي مبتكر لتحسين أداء الأسطول، ووحدات متخصصة لتعزيز مستويات السلامة، وأنظمة تحكم ذكية وصديقة للبيئة لحماية الأصول لمزودي الرعاية الصحية والهيئات الحكومية.

وأعلنت فيتالوجراف، الشركة المتخصصة في تشخيص وظائف الرئة والجهاز التنفسي، والتي تقدم حلولها لمتخصصي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، عن تدريب أربعة شركاء توزيع جدد، عقب إطلاق مجموعة فحوصات وظائف الرئة فيتالو بي إف تي خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي في العام الماضي. وأقامت فيتالوجراف شراكة مع الموردين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط لتقديم الحلول الموثوقة لمزودي الرعاية الصحية والمرضى، والتي تضم المنظومة الشاملة لتشخيص الجهاز التنفسي وغيرها من خدمات الدعم المخصصة.

وتشير التوقعات إلى توافد أكثر من 56 ألف من مزودي خدمات الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم لحضور المعرض على مدار أربعة أيام مليئة بالفعاليات، حيث يتطلعون إلى التعرف على الحلول الأيرلندية والتعاون في مجال تطوير وتسويق التكنولوجيا الطبية الجديدة القائمة على الابتكارات الأيرلندية.

لمزيد من المعلومات حول إنتربرايز أيرلندا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.enterprise-ireland.com/en/.

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ملاحظات للمحررين:

شركات التكنولوجيا الطبية الأيرلندية المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي والمتعاونة مع نزودي خدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط بهدف تحسين قدرات الرعاية الصحية:

 إيس تيك: إيس تيك هي من أهم مورديّ حلول البرمجيات والمركبات المخصصة لسوق الخدمات الطارئة على مستوى العالم. وتعمل الشركة على تصميم برنامجٍ سحابي مبتكر لتحسين أداء الأسطول، ووحدات متخصصة لتعزيز مستويات السلامة، وأنظمة تحكم ذكية وصديقة للبيئة لحماية الأصول لمزودي الرعاية الصحية والهيئات الحكومية.

 سي إف فارما أيرلندا المحدودة: تتخذ سي إف فارما من أيرلندا مقراً لها وهي حاصلة على شهادة الآيزو 13485 وشهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP، حيث تتولى تصنيع مجموعة واسعة من المكملات الغذائية المبتكرة والأجهزة الطبية والحلول الجلدية الموضعية المتقدمة في مجال الرعاية الصحية للبشر والحيوانات.

 إيلاف للعناية الحساسة: يجمع إيلاف للعناية الحساسة بين التركيبات التقليدية وأحدث التطورات الجلدية لتوفير عناية بالبشرة الحساسة تتسم بالخبرة والمستدامة والآمنة ولم يتم الإساءة إلى الحيوانات في تصنيعها. توفر رعاية متخصصة للأكزيما والتهاب الجلد والصدفية والعد الوردي والبشرة الحساسة الجافة في فئات العناية ببشرة الأطفال والصغار والأمراض الجلدية والشمس والوجه.

 إنتيراسينس المحدودة: تأسست إنتيراسينس عام 2015 على يد دونال ديفيري والدكتور كريستوفر تومسون ومارفن ريو، وعملت على تصميم وتطوير نظام بيل سينس، الكبسولة المزودة بمستشعر لتشخيص ومراقبة حالات نزيف الجهاز الهضمي العلوي، والذي قد يكون حالة طارئة تهدد حياة المريض.

 فليمنج ميديكال المحدودة: تشتهر الشركة بابتكاراتها الطبية الفريدة، وتعد من الشركات الرائدة في الاستجابة للحالات الصحية المزمنة، من خلال مواءمة التقنيات الذكية والقابلة للارتداء مع حلول الرعاية الصحية. وتعمل الشركة بالتعاون مع جامعة أيرلندا الوطنية في غالواي وكلية الجراحين الملكية في إيرلندا على تطوير منتج ديرماتيكس، وهي أول ضمادة ذكية للعناية بالجروح على مستوى العالم. ويمكن لهذا المنتج تحديد مدى قابلية الجرح للشفاء عن طريق أجهزة استشعار ترسل المعلومات إلى تطبيق لإجراء تقييم أكثر دقة، وبالتالي تقليل تكاليف العلاج وتعزيز مستويات راحة المريض.

 فول هيلث: توفر فول هيلث للمؤسسات الطبية بنية تحتية عالية الأمان وقابلة للتطوير، لتمكينها من إدارة برامج التقييم الصحي بسهولة. وتتميز منتجات الشركة متعددة الاستخدامات بإمكانية تطبيقها في بيئات متنوعة، بدءاً من مبادرات الفحص الطبي على مستوى الدولة ووصولاً إلى الفحص في المراكز الطبية والصيدليات، والاختبارات المنزلية، وبرامج رفاهية الموظفين في مواقع العمل، والمستشفيات الخاصة.

 هيلثي بليس تو وورك®: هيلثي بليس تو وورك® هي المؤسسة المعتمدة لمعايير صحة القوى العاملة ومكان العمل، وتقدم منظوراً مبتكراً للأداء العالي المستدام. وتتعاون المنظمة مع مختلف المؤسسات على مستوى العالم في إطار التزامها بترسيخ مبادئ عمل ترتكز على رفاهية الموظفين، وتوفير رؤى تعتمد على البيانات لضمان أعلى مستويات الأداء في الشركات والمؤسسات. وتدعم الشركة أيضاً عملاءها لإنشاء قوى عاملة / أماكن عمل مستدامة ومرنة، فضلاً عن مساعدتهم في الحصول على شهادة مكان العمل الصحي وتعزيز مكانتهم بوصفهم وجهة عمل مفضلة.

 إيدومان تيورانتا: تتخصص الشركة بتصنيع جهاز Thermablate®EAS لاستئصال بطانة الرحم، وتوريده إلى كافة أنحاء العالم انطلاقاً من مقرها في أيرلندا. ويعالج الجهاز مشكلة غزارة الطمث من خلال طريقة علاج تتضمن الحد الأدنى من التدخل الجراحي وتستمر لمدة دقيقتين تقريباً. وتتطلب طبيعة العلاج تحلي المرضى بالحد الأدنى من إدارة الألم قبل وأثناء العلاج، مما يجعل الجهاز خياراً مثالياً للمعالجة ضمن المنزل أو في العيادات الخارجية.

 كيرسيا: نجحت كيرسيا بترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع الأمن الحيوي وسلامة الأغذية، من خلال توفير منتجات وحلول ذات قيمة مضافة للوقاية من الأمراض أو التلوث لدى الحيوانات والبشر خلال جميع مراحل سلسلة توريد الأغذية، كما تقدم الشركة حلولاً مخصصة لقطاع الرعاية الصحية. وتعمل كيرسيا في أكثر من 120 دولة، وتضم ما يزيد عن 1,500 موظفاً، حيث وصل حجم مبيعاتها لأكثر من 300 مليون يورو.

 ميديكال إي جايدز المحدودة: تعتزم الشركة الأيرلندية توسيع حضورها في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في المنطقة، ورفد كوادرها بمدير أعمال إقليمي، فضلاً عن تعاونها مع شركاء جدد وعقدها لصفقات جديدة داخل المملكة العربية السعودية. تُساعد الشركة مزودي الخدمات على تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تقديم حلول التدقيق وإعداد التقارير وتزويدها بالآراء والانطباعات المتعلقة بأنشطتها. كما توفر أدوات رقمية تعمل على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وتقوم بإرسال التنبيهات والنتائج في الوقت الحقيقي، وتقدم كذلك المعلومات التدريبية والمبادئ التوجيهية اللازمة لتدريب الموظفين عند نقاط الرعاية.

 ميدوسينك: تلبي الشركة متطلبات قطاع الرعاية الصحية وتواكب كل ما هو جديد ومبتكر، حيث توفر لمزودي الخدمات وشركات التأمين والأطباء مجموعة من الحلول سهلة الاستخدام، والتي تقلل تكاليف معالجة مطالبات التأمين الصحي.

 ماي بيشنت سبيس: تعمل منصة الرعاية الصحية الرقمية الرائدة، التي تأسست عام 2017، في أوروبا والشرق الأوسط وإسرائيل والأمريكيتين، وتعد من الشركات الرائدة في قطاع الصحة الرقمية المبتكرة، حيث تعمل على توفير حلول شاملة تتمحور حول المرضى لمزودي خدمات الرعاية الصحية وشركات علوم الحيا في مختلف أنحاء العالم. وتسعى الشركة إلى إتاحة تجارب رعاية صحية محسنة لملايين المرضى حول العالم، من خلال توفير منصة موحدة ومبتكرة لا تتطلب أية تعليمات برمجية وتسمح للعملاء بتوفير مرافقين رقميين مؤهلين طبياً للمرضى.

 نوفايروس: تعاونت الشركة، في الربع الأخير من عام 2021، مع شريك تسويق جديد في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر. وتلتزم منذ أكثر من عشر سنوات بتوفير حلول طبية لمعالجة تراجع جودة الهواء في الأماكن المغلقة. ويقود الشركة نخبة من العلماء المتمرسين، الذين يعتمدون منهجية مختلفة كلياً لتنقية الهواء ساهمت في ابتكار تكنولوجيا نانوسترايك الفريدة والحائزة على براءة اختراع، والتي تشكل جوهر أجهزة تنقية الهواء المحمولة التي تنتجها نوفايروس حالياً.

 ريليتكير: تمتاز الشركة بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات الذكية وحلول الدعم الإداري والطبي للعملاء والشركاء، مما يعزز قدرة هذه المؤسسات المتخصصة برعاية المرضى على تلبية متطلبات الرعاية المباشرة، ويتيح لها عقد الشراكات لضمان أقصى استفادة للمرضى فيما يتعلق بتحسين الوصول وإدارة عملية الرعاية الصحية.

 سبيكترم.لايف: هي إحدى الشركات الناجحة والمتنامية في قطاع التكنولوجيا الصحية، وتقدم حلولاً رقمية وخدمات صحية ف المنازل وخدمات رعاية طبية مضمونة، إلى جانب توفير خدمات رعاية افتراضية محسنة لشركات التأمين وأنظمة الرعاية الصحية والمنظمات متعددة الجنسيات والجامعات في مختلف أنحاء العالم.

 فيتالوجراف: تتخصص هذه الشركة الرائدة عالمياً في تشخيص أمراض الجهاز التنفسي، حيث تقوم بتصنيع وتوريد أجهزة قياس التنفس والأجهزة الطبية عالية الجودة، التي تساعد في اكتشاف حالات الجهاز التنفسي وتشخيصها وإدارتها. ويستفيد من منتجات الشركة المتخصصون الطبيون في مجال الرعاية الصحية والصحة المهنية في أكثر من 113 دولة حول العالم.

• ذا ويلولا: يرى فريق ذا ويلولا أن مستقبل الرعاية الصحية يقوم على الخدمات الوقائية المرتكزة على المجتمع والمدعومة بالأدوات الرقمية. وتوفر الشركة إمكانية الوصول إلى منصة بورتاسانا الآمنة والمخصصة لرعاية المرضى والتواصل عبر الحاسوب المكتبي أو التطبيق على الهواتف المحمولة، والتي تتكامل مع الأنظمة السريرية الرئيسية وتسعى لإحداث نقلة نوعية في طريقة رعاية المرضى وتواصل المستشفيات والعيادات معهم.

لمحة حول إنتربرايز أيرلندا

• إنتربرايز أيرلندا هي الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار. وتستثمر في أكثر الشركات الأيرلندية ابتكاراً خلال مختلف مراحل نموها وتقوم بربطها مع العملاء الدوليين عبر مختلف القطاعات. ويتمثل هدف الوكالة في بناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد بين الشركات الدولية والشركاء الأيرلنديين. وتتمتع المؤسسة بحضور عالمي واسع وتدير 40 مكتباً (تشمل مكاتب في دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية)، وتعمل فرقها من الخبراء الاقتصاديين على التشاور مع الشركات الدولية لفهم احتياجاتها وتلبيتها.

• يقع الجناح الوطني الأيرلندي ضمن معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في المنصة رقم H3.B10.

• ويمكن إجراء المقابلات مع الوزير الأيرلندي كاليري؛ أو مع ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا؛ أو إيمون سكافي، كبير مستشاري السوق لشؤون علوم الحياة لدى إنتربرايز أيرلندا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لإجراء المقابلات أو الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

تاريني باهوا

منارة جلوبال

البريد الإلكتروني: tarini.pahwa@manaraglobal.com

علي الحمداني

منارة جلوبال

البريد الإلكتروني: ali.alhamadani@manaragloal.com