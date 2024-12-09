الدوحة- قطر، استضافت "كي بي إم جي" في قطر بنجاح ورشة العمل السنوية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المُحدثة لعام 2024، مؤكدة التزامها بدعم القطاع المالي في الدولة في الإلمام بمعايير إعداد التقارير المالية المستجدة. شهد هذا الحدث البارز -الذي أُقيم في فندق ماريوت ماركيز- حضورًا جماهيريًا، حيث بلغ عدد المشاركين 230 مشاركًا من بينهم ممثلين عن الشركات المُسجلة في قطر، والبنوك المحلية والدولية، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

أثبتت النسخة الرابعة والعشرون من ورشة العمل نجاحها كحدث محوري للمهنيين في مجالات التمويل والتدقيق وإدارة المخاطر في قطر. استقطبت الورشة أكثر من 2000 مشارك على مدار العقد الماضي، مما يعكس أهميتها كمنصة رائدة للتعاون والتعلم وتعزيز التقدم في المجال.

عُقدت ورشة العمل بقيادة السيد/ تشارلز باتشيلور، الشريك الاستشاري في شركة/ كي بي إم جي في منطقة الخليج الأدنى والخبير المتمرس في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. قدّم السيد/ تشارلز تحليلًا متعمقًا للتحديثات والرؤى المهمة، حيث استعرض التعديلات الرئيسية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بما في ذلك تعديلات مجلس معايير المحاسبة الدولية والتحديثات الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية. كما تطرق إلى موضوعات متخصصة، مثل الإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومعايير الاستدامة، بالإضافة إلى الآثار العملية لإعداد التقارير المالية في ظل المشهد الاقتصادي المتغير اليوم، مما يضمن تزويد المشاركين بمعرفة عملية مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجال.

صرح السيد/ جوبال بالاسوبرامانيام -الشريك ورئيس قسم التدقيق في شركة/ كيه بي إم جي في قطر- في معرض تعليقه عن الفاعلية قائلًا: "تعكس هذه الورشة تكريس "كي بي إم جي" في قطر جهودها لتمكين المهنيين في القطاع المالي وتزويدهم بالأدوات اللازمة والمعرفة الكافية للتكيف مع التحديثات المستمرة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يؤكد هذا الإقبال الاستثنائي على أهمية مثل هذه المبادرات في دفع عجلة التطور المهني وتعزيز التعاون بين العاملين في المجال".

أخيرًا، تؤكد ورشة العمل على حرص الشركة على النهوض بالقطاع المالي في الدولة ومواصلتها دعم المهنيين في تحقيق التميز في إعداد التقارير المالية من خلال توفير التحديثات في الوقت المناسب، وطرح الرؤى العملية، وعقد المناقشات التي تُدار بواسطة الخبراء.

نُبذة عن الشركة:

تُعد شركة "كي بي إم جي" شركة خدمات مهنية عالمية تعمل في 143 دولة ومنطقة، ولديها أكثر من 273 ألف شريك وموظف في العالم. وتخدم الشركة احتياجات الشركات والحكومات ووكالات القطاع العام والمنظمات غير الربحية. يضمن هذا الوجود العالمي أن تستفيد "كي بي إم جي" من الخبرة الدولية لتلبية احتياجات عملائها المحليين، مما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ومستدام للعملاء والموظفين والمجتمع بشكل عام.

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