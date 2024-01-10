دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جلوبال فارما، الشركة الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن إطلاق دوائين جديدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2024". وتُشكل هذه الأدوية الجديدة، دلالة واضحة على التزام جلوبال فارما بتحقيق الابتكار والشراكات الاستراتيجية.

قدمت جلوبال فارما دواء عشبي جديد مضاد للالتهابات، مستوحى من التراث الإماراتي. وتشمل هذه الإضافة الفريدة إلى امتياز المكملات العشبية والمغذيات، تركيبة مميزة تمزج بين القرنفل والقسط. ويتماشى النهج المبتكر المعتمد في تركيبة الدواء مع رؤية جلوبال فارما، المتمثلة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتنوعة والفعالة المتجذرة في التقاليد والعلوم. ويتم تصنيع الدواء محليًا في منشأة التصنيع التابعة لشركة جلوبال فارما في مجمع دبي للاستثمار.

كما أطلقت جلوبال فارما دواءاً جديداً في مجال علاجات أمراض القلب والأوعية الدموية. وإدارة اضطراب دهون الدم، الذي يأتي نتيجة اختلال وعدم توازن الدهون مثل الكوليسترول، ونسبة الكوليسترول الدهني المنخفض الكثافة (LDL-C)، والدهون الثلاثية البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

وقال باسم البراهمة، مدير عام شركة جلوبال فارما:"يتخطى التزامنا في شركة جلوبال فارما بالرعاية الصحية الرائدة إلى ما هو أبعد من الابتكار في مجال الأدوية. ونفخر بقدراتنا التصنيعية المحلية القوية، والتي من شأنها ضمان إنتاج الأدوية داخل مصانعنا، وتعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال تحقيق الجودة وإمكانية الوصول للعلاجات والأدوية وسلامة المجتمع. ونستمر في التزامنا بتطوير الحلول الصيدلانية المتقدمة وتوفير الدعم للصناعات المحلية، ما يضمن وصول أدويتنا التحويلية إلى المرضى وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية".

واكتسبت مشاركة جلوبال فارما، في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2024" أهمية خاصة، إذ لم تقتصر على كشف النقاب عن المنتجات الجديدة، بل عملت الشركة على الاستفادة من هذه المنصة البارزة لتعزيز التعاون الهادف مع الموزعين، واستكشاف استراتيجيات الدخول إلى السوق، والمشاركة في تبادل المعرفة مع العاملين في مجال الرعاية الصحية وخبراء الصناعة.

وانطلاقاً من موقعها كمشارك رئيسي في مؤتمر ومعرض دوفات 2024، برزت جهود جلوبال فارما الفعالة في مبادرات تطوير الأعمال. ويُشكل تواجد الشركة وحضورها في هذا الحدث المميز دلالة واضحة على سعيها المتواصل لتعزيز علاقات التعاون القوية مع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، والمساهمة في المناقشات المحورية حول الأطر التنظيمية التي تهدف إلى صياغة وتشكيل قطاع صناعة الأدوية.

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