الرياض، المملكة العربية السعودية: عرضت شركة المراعي تشكيلة متنوعة من منتجاتها في قطاع الأغذية والمشروبات بجناحها التي تشارك به في الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم الذي افتتحت أعماله اليوم الإثنين، ويُختتم في 23 فبراير 2024 لاستكشاف آفاق مستقبل القطاع بمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة.

واستعرضت شركة المراعي خلال مشاركتها خبراتها المتراكمة طوال أكثر من 45 عاماً في عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، وكذلك جهودها في عمليات إدارة الاستدامة، وحماية المناخ، وتطوير منتجات آمنة، وأتمتة عمليات التصنيع، وإدارة سلاسل التوريد لتلبية احتياجات المستهلكين بتشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات.

وتأتي مشاركة المراعي في هذا المعرض انطلاقا من دورها كإحدى القلاع الرئيسية للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعرض الشركة خبراتها الرائدة في صناعة الغذاء، فضلا عن تسليط الضوء على الابتكار الذي يمثل هوية المراعي في إنتاج أكثر من 670 منتج غذائي متنوع في قطاعات الألبان ومشتقاتها والمخبوزات والدواجن والمأكولات البحرية والآيسكريم.

وتؤكد المراعي من خلال جناحها المشارك في المعرض حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء من خلال امتلاكها لمنظومة نقل وإمداد تعد هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتجاوز قوامها الـ 10 آلاف شاحنة مبردة، فضلا عن تبني الشركة هدفًا مباشرًا، وهو الوفاء بشعارها “جودة تستحق الثقة” لتجدد التزامها بمواصلة تقديم أطعمة ومشروبات ذات قيمة غذائية وجودة عالية.

يُجدر بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، وسيما، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

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