اختتمت سلطنة عمان، ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مشاركتها في معرض الخليج للأغذية جلفود 2024 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط إقبال كبير من قبل صناع القرار والمستثمرين والمنتجين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية من مختلف دول العالم على منتجات الشركات والمصانع العمانية المتواجدة تحت جناح السلطنة.

وقال حمود بن عبدالله البلوشي، المدير العام المساعد في "مدائن"، أن الإقبال الكبير الذي تحظى به المنتجات العمانية في معرض جلفود كل سنة أصبح سمة بارزة وانعكاسا طبيعيا لمستوى الجودة العالية والسمعة الرائجة التي وصلت لها على المستويين الإقليمي والعالمي، وهذا ما أهلها هذا العام لمواصلة عقد المزيد من طلبات التصدير وتوقيع الصفقات التجارية وتجديد القائمة منها ودراسة دخول أسواق جديدة، وأضاف البلوشي: سعت "مدائن" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان هذا العام على توسعة المشاركة، وإتاحة أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العمانية للمشاركة في المعرض، كما وفّر جناح سلطنة عمان هذا العام مساحات مجانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاجتماع مع زوار المعرض وعرض منتجاتها لما لهذه الفئة من المؤسسات أهمية كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي، وختم البلوشي حديثه قائلاً: لمسنا الرغبة الجادة من المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم لتوطين أعمالهم في المدن الصناعية العمانية أو التوسع في أعمالهم القائمة، حيث عمل المسؤولون في المؤسسة والوزارة والغرفة طوال أيام المعرض على تعريف المستثمرين المحتملين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان والتسهيلات والخدمات التي تقدمها هذه الجهات. من جانبه، أوضح موسى بن جعفر الموسوي، مدير دائرة المعارض وترويج المنتجات في غرفة تجارة وصناعة عمان، أن مشاركة الغرفة في معرض جلفود 2024 تأتي دعما لجهود ترويج المنتج العماني وللشركات والمؤسسات العمانية المشاركة بالمعرض، وتكاملاً مع الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث قدّمت الغرفة خلال المشاركة لزوار جناح سلطنة عمان المعلومات والبيانات عن دور الغرفة وخدماتها والأدوار التي تلعبها لخدمة المنتسبين ودعم المستثمر الأجنبي. وأضاف الموسوي: إن المتتبع لمعرض الخليج للأغذية خلال السنوات الماضية يدرك أهميته في تعزيز التبادلات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ونظيراتها من المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، حيث يجد المشاركون تنوعا عالميا في المعروض من المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الغذاء مما يتيح له الفرصة في الاختيار والمفاضلة وفق احتياجاته وموازناته، مشيراً الموسوي أن الغرفة كانت وما تزال مؤمنة بدعم المنتجات العمانية من خلال الحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض، حيث تعمل على تقديم الممكن من الدعم والخدمات لمنتسبيها المشاركين، كما يحرص مجلس إدارة الغرفة على متابعة هذا الدعم إيماناً منه بأهمية لعب هذا الدور في كل مناسبة من شأنها تعزيز تواجد المنتج العماني محليا واقليميا وعالميا. في حين، أشار مدين بن مبارك البلوشي، رئيس قسم تطوير الصادرات بالمديرية العامة لترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن التواجد في المعارض على المستوى الدولي يعد أحد أدوات الترويج والتسويق التي تتبناها الوزارة في سبيل إبراز المنتجات العمانية والتعريف بمقوماتها إضافة إلى الترويج عالمياً وفتح أسواق جديدة لها، والعمل في الوقت نفسه على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال توحيد الجهود في هذا الجانب بالتعاون مع بقية المؤسسات المعنية في سلطنة عمان، مضيفاً أن معرض جلفود يعد منصة عالمية تتيح لجميع المشاركين من جهات حكومية أو شركات عاملة في القطاع الخاص من تحقيق أهدافها في التوسع والنمو بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

يذكر أن مدائن حرصت وللعام الثاني عشر على التوالي على إدارة جناح سلطنة عمان في معرض "جلفود"؛ لما يشكله هذا المعرض من أهمية بالغة باعتباره منصة دولية يتم خلالها العمل على التسويق للمنتجات العمانية والبحث عن أسواق جديدة ومنافذ إضافية لها بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة تبحث عن فرص إقامة علاقات تجارية، وعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها الـ 12 مليار دولار، كما تهدف "مدائن" من خلال التواجد في هذا المعرض إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية "صنع في عمان" والمتمثلة في التعريف بالمنتج العماني خارج سلطنة عمان وإيجاد منافذ جديدة وشرائح مختلفة من المستهلكين له على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بعد نجاح "مدائن" خلال السنوات السابقة من تنفيذ حملات ترويجية على المستوى المحلي بصورة مكثفة عبر الأنشطة التعريفية المتنوعة والمعارض المتنقلة في جميع المحافظات.

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-انتهى-