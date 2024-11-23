أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تواصلت أعمال اليوم الثاني لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، الذي نظمته مجموعة أبوظبي للمعارض "أدنيك"، وسط إقبال استثنائي للعارضين والعلامات التجارية المحلية في الصناعات البحرية.

بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، أطلقت هيئة ابو ظبي للتراث جائزة "الدانة" للمحترفين والهواة المشاركين في "تحدي الكنعد". تقدم الجائزة جوائز مالية سنوية بقيمة 100,000 درهم إماراتي للفترات من 2024 إلى 2026، وتهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية بحرية رائدة في المنطقة.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب هذا العام ظهوراً استثنائياً إقليمياً لأول سفينتين فاخرتين، الأول Grandezza 37 النموذج الرائدة لسلسلة قوارب Grandezza الفنلندية المميزة عالمياً، وتأتي لتلبية المتطلبات الفريدة للعملاء في البيئة البحرية. والقارب الفاخر الثاني World Cat 400CC-X، الذي يعد إضافة لمجموعة World Cat؛ وتعرضها شركة دبي باور بوتس، الموزع الحصري لعلامات القوارب الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتميز بتصميم واسع وميزات متطورة.

كما استقبل المعرض هذا العام مجموعة واسعة من مصنعي القوارب والعارضين المحليين، ما عزز من مكانة الإمارات كمركز للابتكار البحري والترفيه. ومن أبرز العلامات التجارية المحلية البارزة المشاركة في المعرض؛ شركة "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة المتخصصة ببناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، وشركة "قوارب الإمارات"، الشركة المتخصصة في قوارب الترفيه والصيد عالي الجودة. وشركة "إنتَ مارينا" الشركة الخاصة بالقوارب الشراعية والتكنولوجيا البحرية. وتعرض شركة "السويدي البحرية"، وشركة "ريفيرا للاستثمار الصناعي للقوارب"، و"هاياري مارين"، مجموعة واسعة من المنتجات البحرية الحديثة.

فيما كشفت شركة "إكسبيديشن زيرو"، الشركة البريطانية الناشئة عن يخوتها الشراعية الثورية، بصفر انبعاثات كربونية، إذ حققت يخوتها انخفاضاً ملحوظاً بنسبة تصل حتى 90 بالمائة، وذلك من خلال الجمع بين مواد البناء المبتكرة وأنظمة الطاقة المتجددة المتطورة الخالية من الوقود الأحفوري.

وشارك هاري أموس، رحلته عبر المحيط الهادئ؛ على منصة صندوق المعرفة، والتي سعى منها إلى رفع الوعي بالحفاظ على البيئة البحرية، وهو تحد دام نحو 39 يوماً، قطع فيها مسافة 4800 كيلو متر، وتتجاوز قصة هاري المذهلة الإنجاز الشخصي، لتصل لقوة التحمل والتصميم، إذ جمع نحو 130 ألف جنيه إسترليني للمؤسسة الخيرية Blue Marine Foundation الخاصة بمكافحة الصيد الجائر في المحيطات، ومؤسسة Invictus Games Foundation الخاصة بتعافي الجرحة والمصابين العسكريين. واطلع المشاهدون على المرونة البدنية والعقلية المطلوبة لـ "آموس"، إضافة لأهمية رحلته البحرية بالمحافظة على البيئة البحرية، وتمكين الرجال والنساء في خدمة المصابين.

فيما جذبت منطقة الابتكار، التي نظمتها شركة " Yachting Ventures"، اهتماماً كبيراً في اليوم الثاني من الشركات والمستثمرين والزوار، إذ خُصصت هذه المنطقة لـ 12 شركة ناشئة رائدة في مجال الترفيه البحري والتكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الأزرق المستدام، ووفرت مركزاً تعاونياً لاستكشاف مستقبل التكنولوجيا البحرية.

واختتم اليوم الثاني بعرض مذهل للألعاب النارية فوق الميناء البحري لأدنيك، وقدم نهاية مناسبة لليوم الثاني في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، ليستمر معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 حتى 24 نوفمبر، مع مجموعة من الأنشطة والعروض والفرص المثيرة للتفاعل مع عالم التميز البحري.

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