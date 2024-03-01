دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتفي معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق على مستوى نمط الحياة البحرية في المنطقة، هذا الأسبوع بالذكرى السنوية الثلاثين لانطلاقه، حيث نجح مجدداً في إرساء معايير القطاع البحري في المنطقة. ويستمر المعرض حتى 3 مارس الجاري، وقد كان سبّاقاً إلى تحديد التوجهات الجديدة ودفع عجلة التغيير ضمن القطاع، بالإضافة إلى زيادة التركيز على القضايا والمواضيع التي لا تحظى باهتمام كافٍ.

وتضمن معرض دبي العالمي للقوارب 2024 فعاليات هامة سلطت الضوء على العديد من التوجهات والمواضيع والإنتاجات الرئيسية في القطاع، سواءً من خلال جولات العرض الافتراضية لليخوت الخاصة الفاخرة، والعروض التفاعلية الحية للتقنيات الحديثة، وتقديم الرؤى حول تطور صناعة القوارب والاختلافات التي تشهدها، والتعريف بالطراز الإيطالي العصري لليخوت في المعرض. وساهم هذا الزخم الكبير للمعرض في تحوله إلى الفعالية الأكثر حضوراً من قبل عشاق الاستكشاف والمهتمين والعاملين في القطاع البحري.

تجارب فاخرة وحماسية

يحتفي معرض نمط الحياة البحرية الفاخرة، الذي يقام في نفس الموقع، بالحياة البحرية العصرية من خلال العروض الشاملة من وجهات إقليمية عديدة، مثل ياس مارينا، ومدينة نيوم في المملكة العربية السعودية؛ وشركات مثل ماوي جيم للنظارات الشمسية؛ وكارتر آند وايت، علامة الأزياء الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة بتصنيع الملابس من القطن المصري. ويحظى زوار المعرض بفرصة الاستمتاع بأفخر عروض الحياة البحرية والتقنيات المتقدمة في هذا المجال. وفي الجناح المخصص لعلامة سي كيبر، يمكن لضيوف المعرض مشاهدة عروض مباشرة لأحدث ابتكارات الشركة المصممة لضمان ثبات القوارب في المياه من خلال الحد من تعرضها لاضطرابات الحركة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان ألبيرس، مدير قسم المبيعات والدعم في سي كيبر رايد: "يتمثل الجزء الأصعب في قيادة القوارب بحركات الالتفاف أو تلقي ضربة على قوس القارب. ولا شك أن تجربة القيادة ستصبح أكثر متعة إذا استطعنا تلافي 70% إلى 80% من هذه الحوادث العنيفة، مما يضمن استمتاع الجميع بوقتهم على متن القارب".

مواكبة متطلبات جيل الشباب

يوفر معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام مجموعة من العروض الموجهة لجيل الشباب. وضمن الخيمة الرئيسية المكيفة ووسط سيارات الفورمولا 1 والمؤثرين البارزين، تمنح شركة إيكو ياتس الأسترالية الزوار فرصة ارتداء نظارة ميتا كويست 3، والقيام برحلة افتراضية على متن اليخت الفاخر وايت رابيت، الذي يبلغ طوله 84 متر، لاستكشاف تصميم أكبر قارب ثلاثي الهيكل في العالم. وتحدث فاروق نفزي، كبير مسؤولي التسويق في شركة بناء اليخوت الهولندية فيدشب، عن تفضيلات جيل الشباب في مساحة سوبر يات أفينو الرائعة، وأشار إلى مفهوم يات بيور الخاص بالشركة، والذي يتضمن توفير مركز قيادة خالٍ من النوافذ تملؤه الشاشات بالكامل. وقال نفزي: "إطلاق هذا المفهوم هو خطوة استثنائية في مجال قيادة القوارب نظراً لعدم وجود نوافذ في غرفة القيادة، إلا أن التصميم يواكب متطلبات جيل الشباب، الذين تعاملوا معه بسهولة كبيرة بفضل تقنية الشاشات الرقمية التي يوفرها".

شفافية وتركيز على جوانب الاستدامة

ازداد تركيز المعرض على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، سواءً من خلال القارب ثلاثي الهيكل الذي يحد من استهلاك الطاقة بنسبة 40% بالمقارنة مع القوارب أحادية الهيكل من الحجم ذاته، وذلك بهدف تحقيق مستويات سرعة قصوى؛ أو أحد القوارب المزودة بألواح طاقة شمسية على السطح لتوليد الطاقة وتشغيل المعدات الكهربائية الداخلية. وتُجري مجموعة جلف كرافت المملوكة من قبل إمارة دبي، التجارب لاستخدام نظام الدفع الهيدروجيني، بالإضافة إلى شركات مصنعة أخرى. وفي هذا الصدد، يقول السيد محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: "يحتاج قرار التحول من استخدام الوقود أو البنزين إلى الكهرباء أو الهيدروجين مزيداً من الوقت، ويحد من الضرر الذي تسببه القوارب للبيئة إلى حوالي 0.002%، وهو رقم ضئيل للغاية بالمقارنة مع مصادر الخطر الأخرى على البيئة. ونأمل إنتاج قوارب تواكب هذه التطلعات في القريب العاجل".

اهتمام عالمي واسع

يستضيف دبي هاربر هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من الجهات العارضة من أكثر من 55 دولة، بدءاً من سانت كيتس ونيفيس ووصولاً إلى بلغاريا، من بينها أربع دول تشارك للمرة الأولى، وهي النمسا وفنلندا وكوريا الجنوبية والسويد. وتوحي أجواء وتصاميم المنطقة الداخلية للزوار كما لو أنهم يتجولون في إيطاليا، بينما يضم الممر الرئيسي ممثلين عن العلامات التجارية لأكثر من اثنتي عشرة شركة إيطالية، مثل زار فورمنتي، وفيديما جروب، ووكالة التجارة الإيطالية. وأشار فابيو بيجناتيلي من شركة إيتاليا ياتس، والذي حضر معرض دبي العالمي للقوارب العام الماضي، إلى أنه لاحظ هذا العام قفزة نوعية في عدد الأشخاص المهتمين بالتعرف على عالم القوارب من دول أخرى حول العالم، حيث قال: "يمكنني رؤية الشغف الحقيقي هنا في دبي للتعرف على عالم القوارب ومختلف جوانب القطاع. كما أن هذه الفعالية تنفرد بسماتها لتقدم نموذجاً مختلفاً عن إيطاليا، ومن الرائع التعرف على مجالات جديدة ومناقشتها وتبادل المعلومات".

شقق فاخرة مع إطلالة بحرية

يسلط المعرض الضوء على أكثر من 200 قارب خلال هذا الأسبوع، كما تستفيد شركة شوبا العقارية من هذه الفرصة لعرض أحدث مشاريعها المطلة على واجهة بحرية للحاضرين من أصحاب الملاءة المالية الفائقة. ويتميز مشروع شوبا سي هيفين بموقعه الاستثنائي في دبي هاربر، ومن المقرر انتهاء الأعمال فيه خلال عام 2026. ويَعد المشروع بتوفير وجهة مميزة مواجهة للبحر، مع شقق فاخرة من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى أربع غرف نوم، إلى جانب أفضل المرافق الحصرية. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة خلال هذا الأسبوع، حيث تبدأ أسعار الوحدات من 3.2 مليون درهم إماراتي وتصل إلى 135 مليون درهم إماراتي مقابل إحدى شقق البنتهاوس الثلاث. وأفاد الموظفون في الشركة أن المشترين من الجنسيات العربية ليسوا من بين الجنسيات الثلاث الأولى، حيث سجلت الجنسيات الروسية والهندية والصينية النسبة الأعلى في الاستثمار في قطاع العقارات على المخطط.

ويقام المعرض حتى 3 مارس في دبي هاربر، ويستضيف أكثر من 1,000 علامة تجارية من أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المراكب والمعدات البحرية.

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لمحة حول معرض دبي العالمي للقوارب

يحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصةً لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في المعدات والإكسسوارات البحرية بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين. وتستعرض الفعالية، الحائزة على العديد من الجوائز، أحدث القوارب الترفيهية والمعدات والخدمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وتتضمن الجهات العارضة مصنعي القوارب المحليين والعالميين، بالإضافة إلى آخر الابتكارات في التجهيزات والمستلزمات البحرية. www.boatshowdubai.com

لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويُعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.

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