ستسلط المؤتمرات الضوء على خبراء القطاع العالميين وتتناول التحولات في التجارة العالمية والتقنيات الرائدة والتوجهات الرئيسية في قطاع الخدمات اللوجستية والتنقل

سيقام معرض لوجيموشن في موقع مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف "لوجيموشن"، الفعالية الجديدة الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية الدولية، ثلاث مؤتمرات محورية تضم أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء العالم، حيث ستقام هذه الفعالية في موقع مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024.

ستعرض لوجيموشن آخر أحدث التقنيات والحلول في مجال التنقل والخدمات اللوجستية مع تعزيز رؤى القطاع من خلال جلسات المؤتمر في كلٍ من: سكايلكس وقمة التجارة العالمية والبنية التحتية ومنتدى ترانزموبيليتي.

يقام مؤتمر سكايلكس الافتتاحي تحت عنوان "رسم مسار التميز العالمي" وسيستكشف ابتكارات سلاسل التوريد، بما في ذلك الروبوتات، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة من الجيل التالي، والأمن السيبراني.

تقدم هذه الندوة العالمية نظرة متعمقة عن تعزيز الكفاءة والأمن وإدارة المواهب داخل منظومة عمل سلاسل التوريد، مما يوفر رؤى استراتيجية وحلول قابلة للتنفيذ.

وتضم قائمة المتحدثين في مؤتمر سكايلكس كلاً من: أحمد حلال، مسؤول المشتريات الأول في مكتب رئيس الوزراء؛ وغويلوم كروزير، نائب الرئيس الأول للشحن في دولة الإمارات ورئيس الاستراتيجية العالمية للشحن في دناتا؛ وميشيل ستوكدايل، رئيس مجموعة سلسلة الإمداد واللوجستيات في شركة البحر الأحمر العالمية، إلى جانب العديد من قادة الفكر الدوليين الآخرين.

ستتناول قمة التجارة العالمية والبنية التحتية موضوع "تعزيز الاتصال ودفع عجلة النمو"، حيث سيكتسب الحضور رؤى متعمقة عن اتفاقيات التجارة وممارساتها المستدامة والدور المهم للتكنولوجيا في تشكيل البنية الأساسية العالمية. كما سيوفر المؤتمر وجهات نظر قيمة عن تجاوز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والتكيف مع التحولات الجيوسياسية.

وستركز الكلمة الافتتاحية في قمة التجارة العالمية والبنية التحتية على "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للبنية التحتية المستدامة والذكية"، إلى جانب انعقاد جلسات أخرى بما في ذلك "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة التجارة" و"بناء سلاسل توريد مرنة من خلال الإجراءات المستدامة".

وفي قمة التجارة العالمية والبنية التحتية، سيدير ​​ستيفان شرودر، المدير العام لشركة إل إن سي للخدمات اللوجستية المحدودة في ألمانيا، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، جلسة نقاشية عن "الحلول المبتكرة للتجارة الحضرية والخدمات اللوجستية للتغلب على التحديات الماثلة في الازدحام والتسليم والاستدامة".

وفي معرض تعليقه على المعرض، علق شرودر قائلاً: "يواجه قطاع الخدمات اللوجستية تحديات كبيرة، بما في ذلك الأزمات العالمية والإقليمية، والتغيرات السريعة في السوق، ونقص العمالة ومتطلبات حماية المناخ، حيث يتعامل القطاع مع هذه التحديات من خلال تبني الحلول رباعية الابعاد وهي: الرقمنة، واللامركزية، والاضطراب، وإزالة الكربون، مع التركيز على سلاسل التوريد المرنة وعوامل النجاح مثل أن تكون صديقة للبيئة، ومرنة، وذكية بنفس الوقت".

واستكمالاً لفعاليات المعرض، سيتناول منتدى ترانزموبيليتي موضوع "توجيه الابتكار والتنقل"، حيث سيسلط الضوء على مواضيع محورية مثل المركبات ذاتية القيادة، وتكامل المدن الذكية، ونظم المركبات الكهربائية، ورسم الطريق نحو حلول التنقل المستدامة والفعالة والجاهزة للمستقبل.

تشمل قائمة المتحدثين المتميزين في منتدى ترانزموبيليتي ; كلاً من: عمار العنزي، مدير تحليلات البيانات الضخمة في الهيئة العامة للإحصاء (المملكة العربية السعودية)؛ وجوناثان سبير، مستشار سياسات واستراتيجيات النقل في شركة آكت ون؛ وشيبا حسنين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة سينتيينتي.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير عام لوجيموشن: تمثل لوجيموشن فعالية رائدة تجمع أبرز قادة العالم في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية تحت سقف واحد".

وأضاف إسحاق قائلاً: "توفر لوجيموشن منصة مثالية للمحترفين والمتخصصين لاكتساب المعرفة القيّمة والتواصل مع شخصيات بارزة في هذا القطاع".

وستتضمن الدورة الأولى من فعالية لوجيموشن ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات تشمل: التخزين، وإدارة سلاسل التوريد، والحلول الرقمية، والشحن والبضائع، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، والنقل والتنقل، والامتثال والبنية التحتية، والخدمات الاستشارية.

سيقام كلٌ من المعرض والمؤتمرات في قاعة زعبيل 6 بمركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لوجيموشن:

لوجيموشن هو المنصة العالمية التي ستغيّر قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل والتنقل. تقام الدورة الأولى منه في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية الرائدة في عالم الخدمات اللوجستية والتنقل. سيشارك لوجيموشن موقعه مع معرض أوتوميكانيكا دبي، في المدينة الأكثر تقدماً، دبي. وهو المنصة التي تلتقي فيها القيادات البارزة بالشركات المبتكرة لتشكيل مستقبل هذه القطاعات الديناميكية بشكل فعال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 600* مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالاضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لوجيموشن، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي ورلد ميدل إيست، بيوتي ورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

-انتهى-

#بياناتشركات