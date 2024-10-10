تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين شخصيات قيادية من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز إنوفيشن هب التابع لمركز دبي المالي العالمي

يشهد الحدث العديد من النقاشات الرامية لتعزيز التعاون وتحفيز الجيل القادم من القادة العالميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) و"سوبر بريدج كاونسل" عن قائمة المتحدثين الرئيسيين في النسخة الثانية من "قمة سوبر بريدج 2024" التي ستنعقد بالتزامن مع معرض "جيتكس جلوبال 2024" على مدى يومي 15 و16 من أكتوبر 2024 في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل" دبي، بهدف إثراء مسارات التعاون والحوار حيال أهم القضايا العالمية، وتعزيز التأثير والابتكار للجيل القادم من القادة العالميين.

وتتضمن قائمة المتحدثين في القمة التي تنعقد خلال أسبوع "جيتكس جلوبال" 70 شخصية بارزة من قادة الفكر والمبتكرين والرواد من مختلف القطاعات من حول العالم، حيث سيسلط المتحدثون الضوء على عدد من المواضيع المتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة، وسيركزون على سُبُل دعم قادة القطاع المستقبليين.

وتشمل القائمة إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الذي يتولى قيادة الجهاز التنظيمي بما يعزز شفافية وكفاءة بيئة الخدمات المالية في دبي؛ ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC Innovation Hub) الذي سيستعرض أهم الابتكارات في القطاع المالي.

وستتحدث جين سان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Trip.com الصين، من منظور خبرتها الكبيرة حول المستجدات المتعلقة بقطاع السفر العالمين وستركز على ممارسات السفر المستدامة والحلول المتمحورة حول العميل، فيما سيناقش هانس دويسترز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سيوكس"، هولندا، أدوات البحث والتطوير العالمية مفتوحة المصادر والمتعلقة بالقطاع والتي من شأنها تحفيز نمو الإنتاجية، وسيتناول أيضاً الدور المتنامي لدول الخليج العربي في مجال الشراكات التكنولوجية.

وسيستعرض تاكاشي ماروياما، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة "أسيت مانجمينت ون" تفاصيل عودة اليابان إلى الواجهة والآفاق الاستثمارية بعيدة المدى ضمن بيئة كلية جديدة. وسيقدم يي وانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليكس"، الصين بعض الرؤى والتصورات حول القدرات المحتملة لمنصات التعليم المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانية الحصول على فرص تعلّم اللغات.

وستستضيف القمة الدكتور بو باي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة MVGX، سنغافورة، الذي سيتحدث عن قدرة تقنيات البنية التحتية الذكية المتنوعة في مجالَي الطاقة والنقل على تمكين استدامة التحول الصناعي الأخضر في قارة آسيا وبقية أنحاء العالم.

وستشهد القمة مشاركة عددٍ من المتحدثين الرئيسيين الآخرين، منهم فيش نارين، الشريك الإداري في مجموعة "بولسار"، الهند، الذي سيتحدث على إمكانات الأسواق الناشئة والاستثمارات التكنولوجية التي تعزز النمو الاقتصادي، إضافة الى دي بون، رئيس العلامات التجارية وقسم البيع التجزئة في Tessellation، هونغ كونغ، وهو خبيرٌ في صناعة التجزئة وقائد عالمي شاب ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تضم نخبة المتحدثين في القمة جلال جاسيموف، الرئيس التنفيذي لشركة باشا القابضة في أذربيجان، الذي يشرف على استثمارات متنوعة في قطاعات مثل التأمين والبناء.

ومن المتوقع أن يشارك المتحدثون خبراتهم الرائدة وأفكارهم الفريدة، والتي تسهم في معالجة تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتفضي إلى نتائج ملموسة لتمكين القادة ودفع عجلة النمو في المستقبل ضمن عدَّة قطاعات.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس القائمة المتنوعة من المتحدثين في النسخة المقبلة من قمة «سوبر بريدج» 2024 التزامنا بتوفير مساحةٍ للمناقشات الديناميكية ودفع الابتكار. وسيعمل الخبراء المتحدثون خلال القمة على تجاوز الحدود التقليدية، وتقديم حلولٍ ملموسة لمعالجة التحديات العالمية. ونهدف إلى جعل القمة حدثاً تحولياً، يعزز التعاون المثمر ويدفع التغيير الهادف في مجموعةٍ من الصناعات."

وبدورها قالت فانيسا شو، المؤسس المشارك في "سوبر بريدج كاونسل"، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في شركة «في إس بارتنرز»": "تركز النسخة الثانية من قمة «سوبر بريدج» على تطوير منظومة عالمية، تشمل التكنولوجيا الصناعية المبتكرة وتنمية المواهب، وصانعي السياسات والبنية التحتية المالية والمستثمرين، لإلقاء الضوء على سبل تعزيز نمو الإنتاجية الفعال وطويل الأجل، واستكشاف ملامح مستقبل القطاع المالي في العصر الرقمي. وتشكل دبي مركزاً استراتيجياً فريداً من نوعه لهذه الاتجاهات."

وستوفر النسخة الثانية من قمة "سوبر بريدج" منصة مثالية للتواصل والتعاون والتعلُّم، ومن المنتظر أن تتيح للحضور فرصاً مميزة لتوسيع شبكاتهم، وتسهم في تعزيز الابتكار وتمكين التواصل مع مجموعة من الشخصيات الرائدة عالمياً في عدة قطاعات، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الجلسات الرامية لإشراك الحاضرين وتحفيز المناقشات الهادفة.

نبذة عن قمة "سوبر بريدج"

تعدّ القمة منصة رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار لدى الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، حيث تجمع تحت مظلتها مختلف القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على الأسواق والفرص الواسعة التي يقدمها الشرق العالمي والجنوب العالمي، وتحرص على دعم المبادرات والأنشطة الهادفة وتعزيز دورها عالمياً. كما يوفرّ الحدث منصة مميزة تتيح لقادة الأعمال والسياسة والمستثمرين تبادل الرؤى والمعلومات وبحث فرص التعاون الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة وعلوم الحياة والنقل والتجارة والزراعة وغيرها، وتجمع أبرز القادة العالميين من الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين ونيجيريا ومصر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

نبذة عن "سوبر بريدج كاونسل"

يعدّ "سوبر بريدج كاونسل" مؤسسة عالمية غير سياسية ومفتوحة ومتعددة الثقافات، تتألف من مجموعة من أبرز رواد الأعمال وقادة المجتمع والثقافة من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحفيز وربط القادة الفاعلين وذوي الأفكار والمبادرات الطموحة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ومن مختلف الصناعات والثقافات بهدف بحث الفرص المهمشة والتي لم يتم استغلالها بعد. ويعمل "سوبر بريدج كاونسل"، بالتعاون مع رواد الأعمال والشركات والهيئات التنظيمية والمؤسسات، لتعزيز الشراكات المنتجة والهادفة وتحفيز تبادل المعرفة والتفكير الإبداعي ودعم التعاون في كافة التخصصات والمشاريع ودفع النمو والازدهار من خلال تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة.

وتأسس "سوبر بريدج كاونسل" بالتعاون بين فانيسا شو وشين تيجاراتي، إلى جانب مجموعة من أبرز القادة من خلفيات وثقافات متنوعة. وتمثّل السيدة فانيسا شو المجلس في قمة "سوبر بريدج".

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