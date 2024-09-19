تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي

مجموعة متميزة من العلامات التجارية العالمية والمواهب الإقليمية، مثل "أودو كوبنهاجن"، و "بي آند بي إيتاليا"، و"كارتيل"، و"بولترونا فراو"، إلى برنامج تصميم "تنوين من تشكيل"، و"بيت كوليكتيف"، و"روس لوفجروف" والمزيد

يُفتتح معرض "إيديشنز"، أول معرض في المنطقة للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود، بالتزامن مع "داون تاون ديزاين"، وبمشاركة أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية

النسخة الخامسة من معرض مصممين من الإمارات، والذي يعرض إبداعات 30 مصمماً في استكشاف مفهوم الراحة والعملية، تحت إشراف عمر القرق

من ضمن المعروضات عمل تركيبي لمزهرية ضخمة مصنوعة يدوياً من مواد يومية معاد تدويرها من إبداع الفنانة ليندا نيوستاد، وجناح فريد مصنوع من التربة المدكوكة من تصميم استوديو "بون" للتصميم المعماري والداخلي

إطلاق أول متجر "كونران شوب" في دولة الإمارات خلال معرض "داون تاون ديزاين " ، بينما تكشف "فيوف كليكوت" عن صالة "صن كلوب لاونج" بتصميم مارسيل بولين، ويقدم "دي جورناي" متجراً مؤقتاً رائعاً

، بينما تكشف "فيوف كليكوت" عن صالة "صن كلوب لاونج" بتصميم مارسيل بولين، ويقدم "دي جورناي" متجراً مؤقتاً رائعاً تم الإعلان عن المصممة إنديا المهداوي، المشهورة بدمجها المبدع بين التصميم المتعدد الثقافات وتحقيق الراحة العصرية، كمتحدثة رئيسية في افتتاح "ذا فوروم "

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشف معرض "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، والذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من "دبي للثقافة"، عن موعد انعقاده هذا العام، والذي سيكون في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر مقابل الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم.

ويعد "داون تاون ديزاين" الملتقى السنوي الأبرز للمجتمع الإبداعي والحدث الرئيسي خلال أسبوع دبي للتصميم. كما يعد هذا المعرض المحور الأساسي للتصميم في المنطقة، حيث يجمع بين الأسماء الراسخة والناشئة من المشهد العالمي للتصميم. ويعرض أحدث المجموعات والحلول المبتكرة من علامات تجارية ومصنعين من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المواهب الصاعدة في المنطقة.

ستشهد النسخة الافتتاحية من معرض "إيديشنز" لهذا العام، والذي يُعد أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في المنطقة، انطلاق فعالياته في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر بالتزامن مع معرض "داون تاون ديزاين". وسيضم المعرض أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية، حيث سيعرض مجموعة متنوعة من التصميمات المعاصرة، والتصوير الفوتوغرافي، والمطبوعات، والسيراميك، والأعمال الفنية الورقية. وسيفتح هذا الحدث آفاقاً واسعة لعشاق الفن ومحبي اقتناء الأعمال الفنية الفريدة.

ستُدعم صالات المعرض وأعماله الفنية التركيبية ببرنامج حيوي من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة وفعاليات تُعزز شبكات العلاقات. كما سيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحادثات والخطابات الرئيسية والدورات التدريبية في "ذا فوروم".

وقالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض "داون تاون ديزاين": "نحن متحمسون للكشف عن برنامجنا لنسخة عام 2024 من معرض "داون تاون ديزاين". إذ يقدم المعرض عرضاً عالمياً لرؤى حديثة في التصميم، مما يضفي الحياة إلى المشهد الإبداعي من خلال مجموعة متميزة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الراقية، كما يتضمن البرنامج مجموعة متطورة وجذابة من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة، إلى جانب المحادثات والمناقشات الجماعية المثيرة. لقد تم تحسين تطور مشهد الفن والتصميم في دبي من خلال دعم معرض "داون تاون ديزاين"، ويظل المعرض في قلب المشهد الفني للتصميم في الشرق الأوسط. وبما أن العلاقات هي جوهر كل ما نقوم به، يحقق معرض "داون تاون ديزاين" باستمرار بيئة حيوية حيث يلتقي التصميم بالفرص مما يمهد الدرب لبناء حوارات أساسية، ويعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع والتصميم."

أهم ما يميز المعرض

سيستقبل معرض "داون تاون ديزاين 2024" علامات تجارية عالمية بارزة، بما في ذلك "أودو كوبنهاجن"، التي ستعرضها "ذا باوري كومباني" إلى جانب "فيرم ليفينج". وستحتفل شركة "هابرداشيري" بأول ظهور إقليمي لها من خلال العمل الفني التركيبي "ساند آند سي" المخصص. وستعود "كارتيل" لتسليط الضوء على أحدث مجموعاتها من التصاميم الصناعية المعاصرة، بينما ستعرض "بولترونا فراو" تصاميمها الخالدة. كما ستسلط "بي آند بي إيتاليا" الضوء على قطع مفروشات أيقونية للمساحات الداخلية والخارجية، تقدمها الشريكة المحلية "بيتوتي هوم".

ومن أبرز معالم المعرض لهذا العام، "ذا كونران شوب"، الذي سيُطلق عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض، وسيقدمه في الشرق الأوسط مجموعة "داو للحلول المعمارية". وسيعرض المصمم جاكوبو فوجيني من إيطاليا أعمالاً وحلولاً داخلية كبيرة الحجم ومصنوعة يدوياً من البولي كربونات، وستطلق "هاندز كاربتس" أول مجموعة لها على الإطلاق بالتعاون مع المصممة الصناعية الأوروبية نيكا زوبانك.

تعود "بريسيوزا" هذا العام، لتعرض مفهوم "البكسل" الخاص بها في تجربة غامرة، وستشارك "أتيليه فييركانت"، الشركة العائلية القادمة من بلجيكا، لأول مرة في المعرض، بينما ستقدم "لاسفيت" عرضاً من تصميم يابو بوشيلبيرج، وستقدم "كوزنتينو" مفهوماً إبداعياً عبر "بابنيمنيم ديزاين استوديو" الكويتي، باستخدام البلاط لإنشاء جدران متجانسة سلسة توفر تجربة غامرة وخالية من المفاصل، وتعود "إيسولا ديزاين" مع مجموعة مختارة من المصممين والاستوديوهات المبتكرة من جميع أنحاء العالم تحت عنوان "هذا المستقبل غير متاح حالياً"، مما يدعو إلى التأمل في دور التصميم في تشكيل مستقبلنا الجماعي.

كما يعود "كازا ميلانو" هذا العام بمساحة غامرة تضم "الجدران الناطقة"، المسابقة المتميزة التي تتحدى ثماني شركات تصميم رائدة في الإمارات لإنشاء مفاهيم مبتكرة تستجيب لموضوع كلمة عشوائية. ومن بين أبرز الأحداث المحلية، تقدم "أوبجي هوم" تصاميم داخلية فاخرة ومعاصرة، متضمنة علامات تجارية مرموقة مثل "فليكس فورم"، "بوليفورم"، و"انطونيو لوبي"، بينما تعرض "كاسبايو" مجموعة متعدد العلامات التجارية، يضم قطع تصميم رائعة من "ميريدياني"، "جالوتي آند راديس"، وأكثر من ذلك.

وتشمل أحد أبرز الأحداث عودة الجناح الوطني لوكالة التجارة الإيطالية إلى معرض "داون تاون ديزاين" بحضور أكثر من 40 علامة تجارية، مما يعزز إرث إيطاليا في الإبداع والحرفية. كما تسلط مبادرة "صمم في السعودية"، التابعة للجنة التصميم والهندسة المعمارية بوزارة الثقافة السعودية، الضوء على المواهب الإبداعية في المملكة من خلال مشاركة تسعة استوديوهات تصميم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم "انتيريرز فروم سبين" عرضاً ديناميكياً لعشر علامات تجارية بتنظيم وتصميم استوديو "بي 8 اركتكتشر آند ديزاين" من دبي. ويعود "داتش كوليكتيف"، بقيادة مارغريت فولينبيرج، للعام الثاني على التوالي بمشاركة سبعة مصممين هولنديين متميزين بعد انطلاق علامتهم خلال دورة عام 2023 للمعرض.

ويعود برنامج "تنوين للتصميم" السنوي، الذي يُعد رحلة تحويلية تصقل المهارات وتروج للتصميم المستدام في دولة الإمارات، بتنسيق من "تشكيل"، إحدى أبرز حاضنات الثقافة في الإمارات، بأكبر مجموعة له حتى الآن، ويكشف عن أعمال المصممين الناشئين المختارين لعام 2024. كما ستنضم "بيت كوليكتيف" إلى المعرض، المعروفة بتعاونها مع النحاتين والمصممين للحفاظ على الحرف اليدوية في المنطقة، بتكليف من المصممين العالميين الذين سيصنعون أعمالاً فنية بالشراكة مع الحرفيين في لبنان.

وتشمل أبرز الأحداث الإقليمية هذا العام "موزاييك فاكتوري"، الشركة المتجذرة في تراث صناعة البلاط الغني في المغرب، و"استوديوهات إيب آند فلو"، التي تقدم تصميمات لطاولات مخصصة مصنوعة في مصر. كما ستطلق المصممة الإماراتية "ماريانا بيكولو" مجموعة من أعمالها بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة في مجال الأقمشة والتشطيبات مثل "روبيلي"، و"صامويل آند صنز"، و"زيمر آند رود"، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المصمم العالمي الشهير روس لوفجروف، الذي يتخذ من دبي مقراً له، تعاوناً إبداعياً مع مؤسسة "جيه إن إف" البرتغالية، يضم مقابض وإكسسوارات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

أبرز المشاركات والبرنامج

تشهد فعاليات برنامج معرض 2024 أبرز الأعمال الفنية والتركيبية المميزة، من بينها مزهرية ضخمة مصنوعة يدوياً من مواد معاد تدويرها يومياً مثل أغطية الشاحنات والبطانيات الصوفية القديمة وألواح البناء، من تصميم الفنانة الهولندية ليندا نيوستاد. كما سيحتوي المعرض على جناح خارجي متميز من تصميم استوديو "بون" للتصميم المعماري والداخلي ومقره دبي، مصنوع بالكامل من كتل ترابية مسبقة الصنع، وذلك بالتعاون مع شركة فيتديترا الإسبانية المتخصصة في الهندسة المعمارية المصنوعة من الطين المدكوك.

في نسخته الخامسة هذا العام، سيسلط معرض "مصممين من الإمارات" الضوء على 30 مصمماً مبدعاً، ممن يركزون على تقديم أعمال تبرز شغفهم وتكون بمثابة ملاذات هادئة في عالم اليوم سريع التغير. وسيرشد الفنان عمر القرق، ضيف المعرض لعام 2024، المشاركين لاكتشاف أبعاد جديدة في المواد والأشكال، تحت شعار "إلهام الناس للهدوء والاستمتاع بلحظاتهم".

تتضمن الفعاليات البارزة الأخرى في المعرض صالة "صن كلوب لاونج" الجديدة من فيوف كليكوت، والتي أبدع تصميمها الفنان مارسيل بولين لتجسد روح "لا دولتشي فيتا" بأسلوب راقٍ ومبتكر. كما ستتميز الفعاليات بصالة "دي جورناي" الفاخرة، التي تعرض ورق الحائط الأيقوني المرسوم والمطرز يدوياً للعلامة التجارية، إلى جانب أثاث منسق بعناية، مما يخلق جواً حميمياً لاستضافة الأنشطة والفعاليات الخاصة.

أما برنامج المحادثات الرئيسي لهذا الأسبوع، "ذا فوروم"، يجمع نخبة من المصممين ومحترفي الصناعة وقادة الفكر لتبادل الأفكار والرؤى والمشاركة في مناقشات هادفة، مما يعزز التفاعل والتواصل بين الحضور. تم تصميم مساحة هذا العام من قبل مصمم الديكور الداخلي المولود في بيروت، توماس طراد، مستوحياً من الجماليات اليابانية البسيطة التي تعزز من جمالية المكان. وسيضم البرنامج شخصيات بارزة من عالم التصميم، من بينهم المهندسة المعمارية والمصممة الإيرانية الفرنسية الشهيرة إنديا مهدافي، التي ستقدم الكلمة الافتتاحية، مستعرضة رؤيتها حول التصميم متعدد الثقافات واندماج الهويات في الفضاء المعاصر. ومن بين المتحدثين الرئيسيين المشاركين الآخرين شخصيات بارزة على الساحة العالمية، مثل إيمز ديميتريوس ولينا غوطمة.

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