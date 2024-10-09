دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد شهر نوفمبر الجاري عودة معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت المستعملة إلى مرسى خور دبي، في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024. وتأتي هذه النسخة المميزة من المعرض لتقديم تجربة بحرية استثنائية تجمع بين صفقات استثنائية على مجموعة واسعة من القوارب واليخوت الفاخرة، وأجواء احتفالية مليئة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

لطالما كان معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت المستعملة هو الوجهة المفضلة لعشاق الأنشطة البحرية الذين يبحثون عن قوارب عالية الجودة بأسعار تنافسية. فمن خلال هذه النسخة، يمكن لزوار المعرض الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة، حيث سيجدون كل ما يحتاجونه من قوارب عائلية مناسبة لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، إلى يخوت فاخرة للإبحار في مياه الخليج، وصولاً إلى مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف الاحتياجات.

ولأن المعرض يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة، فإنه يمنح الفرصة لزواره للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، والتي تشمل عروضاً موسيقية مباشرة، ومطاعم تقدم أشهى المأكولات، ومسابقات مثيرة، وأنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال. الأمر الذي يجعل من هذه النسخة وجهة مثالية لكافة أفراد العائلة، مما يوفر لهم فرصة لقضاء يوم ممتع ومليء بالمغامرات.

قوارب ويخوت لكل الأذواق والميزانيات!

يُعد معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة وجهة مثالية لعشاق التجارب البحرية الذين يبحثون عن اقتناء قوارب أو يخوت بجودة عالية وسعر ملائم. حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من القوارب واليخوت المستعملة التي تم انتقاؤها بعناية من قبل تجار ووسطاء محليين، مما يوفر للزوار فرصًا رائعة لشراء قوارب معتمدة وبحالة جيد. وتضمن هذه التشكيلة الواسعة إرضاء جميع الأذواق والاحتياجات، سواء كنت مشتريًا لأول مرة أو خبيراً في المجال البحري وتطمح إلى ترقية قاربك الحالي.

مرح عائلي بلا حدود!

فضلاً عن عالم القوارب واليخوت، من المنتظر أن يُقدم المعرض عطلة نهاية أسبوع مليئة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المثالية لجميع أفراد العائلة:

بطولة ركوب الأمواج!

ليس هذا فحسب، فالمزيد من الإثارة سيعود مع بطولة ركوب الأمواج الاحترافية في عامها الثاني بشكل أكبر وأفضل من العام الماضي، مستفيدة من نجاحها السابق. وذلك بالتعاون مع رابطة ركوب الأمواج العالمية، فمن المتوقع أن تشهد بطولة هذا العام مشاركة من أشهر راكبي الأمواج حول العالم، الذين سيتنافسون على مياه خور دبي الخلابة. الأمر الذي يعد بأجواء تنافسية مذهلة بين المتسابقين في تجربة مليئة بالمرح والإثارة.

قرية البيع بالتجزئة:

وتستمر روائع المعرض مع قرية البيع بالتجزئة التي ستفتتح أبوابها لعشاق الأنشطة البحرية والمغامرة لاستعراض أحدث الابتكارات في عالم الرياضات المائية. وتعد القرية وجهة مثالية لكل من يبحث عن أحدث المعدات والمنتجات التي تلبي شغفه بعالم البحار. فمن خلال مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من أدوات الرياضات البحرية المتطورة ووصولاً إلى كل ما يحتاجه البحّار من ملابس وأدوات صيانة، تقدم القرية تجربة تسوق فريدة من نوعها.

تجارب طعام عالمية في أجواء ساحرة في قلب دبي!

سيستضيف المعرض تجربة طعام عالمية فاخرة في قلب دبي يُمكن للزوار من خلالها الاستمتاع بمجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات من مختلف أنحاء العالم، مع إطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة وأمواج الخور. وتتنوع خيارات الطعام بين المطاعم الراقية والأكشاك المتخصصة وشاحنات الطعام المتنقلة، لتلبي أذواق جميع الضيوف. كما سترافق إيقاعات الموسيقى الحية الزوار لتضفي لمسة من الفخامة على التجربة المميزة.

انضمام سوق "رايب" إلى المعرض!

جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة ستشهد مشاركة سوق "رايب"، والمعروف بدعمه للأعمال الناشئة المحلية، فمن المتوقع أن يقدم مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات الطازجة من خير الطبيعة. وهو ما يمنح جميع الزوار الفرصة للاستمتاع بأفضل الأطعمة والفعاليات الترفيهية على أجواء الواجهة البحرية الفريدة.

عالم من المرح ينتظر العائلات في منطقة الأطفال.

وتكتمل الروائع مع التجارب الترفيهية العائلية في منطقة الأطفال، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة مثل البحث عن الكنوز، عروض السحر، والورش الإبداعية، مما يضمن قضاء أطفالكم لأوقات ممتعة أثناء التجول واستكشاف فعاليات المعرض.

موقع ساحر بإطلالات خلابة

يجدر بالذكر أن معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2024 سيُقام في مرسى خور دبي، وهو جزء من منتجع خور دبي الفاخر. و يشتهر مرسى خور دبي بموقعه الهادئ والخدمات المتميزة. في من المنتظر أن يضم المعرض 125 رصيفًا آمنًا، مما يوفر خلفية مثالية لمشاهدة القوارب والتفاعل مع الأصدقاء والعائلة. كما يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات العالمية من الأكشاك المتخصصة وشاحنات الطعام المتنقلة أثناء الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على معالم دبي.

تفاصيل المعرض:

التاريخ: من 1 إلى 3 نوفمبر 2024.

التوقيت: الجمعة (3:00 عصراً - 9:00 مساءً)، السبت والأحد (2:00 ظهراً - 9:00 مساءً).

المكان: مرسى خور دبي، منتجع خور دبي.

الدخول: مجاني، التسجيل عبر تطبيق فييا – Viya.

المواقف: موقف سيارات واسع.

وبفضل خبرته العريقة التي تمتد لأكثر من 30، يقدم مرسى خور دبي، الحائز على العديد من الجوائز، مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق المصممة لعشاق الأنشطة البحرية، والتي ستضم أرصفة آمنة لحماية قاربك أو يختك، ومتجرًا متكاملًا لتلبية جميع احتياجاتك البحرية، وفرصة لاستئجار رحلات بحرية للاستمتاع بجمال الخليج، فضلاً عن أفضل ورشة لصيانة وإصلاح القوارب في المنطقة. لمعرفة المزيد حول معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2024، تفضل بزيارة: https://dubaicreekresort.com/marina/the-pre-owned-boat-show/

تأتي فعاليات هذه النسخة من معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة بشراكة مع شركة وصل العقارية إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى تطبيق فييا – Viya الترفيهي والمعروف بتقديميه التجارب المميزة والمكافآت والعروض الحصرية.

تجربة استثنائية لا تفوت!

لا تفوتوا فرصة حضور نسخة هذا العام من المعرض التي ستجتمع تجارب الترفيه العائلية وروعة تجربة القوارب واليخوت الفاخرة بأسعار مناسبة للجميع. سواء كنتم من عشاق الأنشطة البحرية والرياضات المائية أو ترغبون في قضاء عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى مع العائلة، فإن وجهتكم المثالية هي معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2024.

وفي هذه المناسبة، صرح مدير نادي خور دبي للجولف واليخوت السيد عبد الله النون، قائلاً "إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل زوار معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة مرة أخرى في نسخته الاستثنائية، ونحن نعد الجميع بتقديم نسخة لا تُقارن هذا العام تجمع بين عالم اليخوت والقوارب والأنشطة الترفيهية والفعاليات الرائعة في تجربة خيالية تناسب الجميع".

لا يفوتكم أجواء المرح في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024، حيث تنتظركم عطلة نهاية أسبوع مثالية من جميع النواحي.

حول مرسى خور دبي:

يضم منتجع خور دبي نادي خور دبي للجولف الشهير وفندق بارك حياة دبي الفخم من فئة 5 نجوم. كما أنه يقع في مكان المميز على ضفاف خور دبي الشهير، ويوفر مجموعة من أفضل تجارب الترفيه وتناول الطعام في دبي.

يقع منتجع خور دبي على بعد دقائق فقط من وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومنطقة ديرة، ومطار دبي الدولي، ويمنح الزوار تجربة الابتعاد عن صخب المدينة، ما يجعله وجهة مثالية للاسترخاء والهدوء.

حقق منتجع خور دبي الشهير سمعة طيبة فيما يتعلق بحفاوة الاستقبال وتميز الخدمة، ليس فقط بين لاعبي الغولف، ولكن أيضًا بين سكان دبي وزوارها على حد سواء، ويتألف من ملعب غولف بطولة من 18 حفرة، ومطاعم ومقاهي معروفة، فضلاً عن مرافق ترفيهية رائدة بما في ذلك أكاديميات خور دبي، وهي تعاون بين أفضل أكاديميات الرياضة واللياقة البدنية على مستوى الإمارات العربية المتحدة.

يتميز مرسى خور دبي بموقعه الفريد، كما أنه يضم العديد من الأنشطة كتأجير القوارب، وتجهيز السفن، بالإضافة إلى ورشة عمل مجهزة بالكامل وساحة لإصلاح القوارب، وهو أول مرسى في دبي حاصل على شهادة الأيزو ويتسع لإرساء 121 سفينة بأطوال متفاوتة بحد أقصى 165 قدمًا، مع توفير الكهرباء والمياه لكل مرساة. ​

يمكنك أن ترى بجانب المرسى متجرًا خاصًا بمستلزمات السفن ومجهز بأحدث معدات الصيد والطُعم وأجهزة ولوازم الصيانة البحرية، وتقدم خدمة الطلبات الخاصة عند الطلب. يدير نادي خور دبي للجولف واليخوت قاربًا صغيرًا مثاليًا لقضاء رحلة ترفيهية في خور دبي الشهير.

حول شركة فيّا مارين:

شركة فيّا مارين هي شركة رائدة في مجال خدمات اليخوت الفاخرة والترفيه البحري في دبي. تتميز فيّا مارين بسمعتها المرموقة في تقديم خدمات عالية الجودة والابتكار والاحترافية، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المراسي وصيانة اليخوت والتجارة البحرية وبيع القوارب وتأجيرها.

تضم محفظة أعمال الشركة بعضًا من أرقى المراسي في دبي، مثل مرسى خور دبي ومرسى ون أند أونلي في نخلة جميرا ومرسى جوهرة الخور. كما تدير فيّا مارين مركز خدمات اليخوت المتطور ومتجرًا للتجارة البحرية، مما يضمن لعملائها الوصول إلى أفضل الخدمات والمنتجات.

كموزع معتمد لقوارب Finnmaster وGrandezza على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم فيّا مارين مجموعة استثنائية من القوارب التي تجمع بين الفخامة وجودة والأداء. كما توفر خدمات تأجير القوارب في مرسى ون أند أونلي في نخلة جميرا، مما يضمن تجارب ترفيهية مخصصة للعملاء والشركات.

-انتهى-

#بياناتشركات