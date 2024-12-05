أبرز المتحدثون إريك ترامب رجل الأعمال وابن الرئيس الأمريكي المنتخب

كبار منصات التداول الرقمي العالمية تدعم بيتكوين مينا 2024

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات مؤتمر بيتكوين مينا 2024، الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي يَعَّدُ بمناقشات رائدة لعدد من المتحدثين العالمين، وفرص للنقاش والحوار بين المشاركين والشركات والمستثمرين، وتقديم تجربة لا تُنسى عن طريق منصاته المتعددة في أبوظبي، ومن المقرر أن يكون الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة؛ مما يعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار المالي الرقمي.

يُناقش مؤتمر بيتكوين مينا 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك أبوظبي؛ وشركة "BTC Inc"، في مركز أدنيك أبوظبي، ويبدأ أعماله من 9 وحتى 10 من الشهر الحالي، محددات الصناعة الرقمية واتجاهات الاستثمار فيها، والتقدم في تقنية البلوك تشين، وتطويرات تعدين البيتكوين، إضافة لمناقشته استراتيجيات النمو المالي العالمي.

وسيشارك في الحدث عدداً من المتحدثين الرئيسيين العالمين، مثل إريك ترامب، رجال الأعمال البارز وابن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسيف الدين عموص الرئيس التنفيذي لشركة سيف الدين، ومؤلف كتاب "معيار البيتكوين"، والدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما سيقدم تشانغبينج تشاو، مؤسس "أكاديمية جيغل"، رؤية حول "الاستفادة من التعليم والتكنولوجيا في مجال البيتكوين".

إضافة لما سبق، سيستعرض ديفيد بيلي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "BTC Inc"؛ الشركة الأم لـ "مجلة البيتكوين"، "وجهات نظر حول مسار البيتكوين المستقبلي ودوره في تشكيل المشهد المالي"، فيما سيركز ديلان ليكلير مدير استراتيجية البيتكوين في ميتا بلانيت على "التطورات الاستراتيجية في الاستثمار والبنية التحتية للبيتكوين".

كما سيسلط يوني آسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة eTor، الضوء على "ديمقراطية التمويل عبر البيتكوين وتأثيرها على الأسواق العالمية"، بينما سيعرض عبد الله الظاهري الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للبلوكتشين، "المبادرات الإقليمية في تبني البلوك تشين والابتكار".

ويمكن للمشاركين والمهتمين في مؤتمر بيتكوين مينا 2024 استكشاف مجموعة متنوعة من المنصات، والتي تقدم وجهات نظر فريدة حول البيتكوين والابتكار في البلوك تشين. كمنصة ناكاموتو المنصة الرئيسية لخطابات كبار الشخصيات، والمتحدثين المشهورين عالمياً، إضافة للإعلانات العاجلة، والمناقشات التي تتضمن التأثير الاقتصادي الكلي للبيتكوين، والنقاش الحماسي من قادة الفكر والصناعة والأعمال حول رسم مسار مستقبل البيتكوين.

المنصة الثانية منصة المصادر المفتوحة والتي تركز على الجوانب الفنية للبيتكوين، وتستضيف المطورين والتقنيين والمبتكرين الذين سيشاركون تطورات البيتكوين والمساهمات مفتوحة المصدر. إضافة لمنصة التعدين التي تتيح الحديث بعمق حول عالم تعدين البيتكوين، والحوار حول رؤى التقدم التكنولوجي والتأثير البيئي ودور التعدين في تأمين شبكة البيتكوين.

أما المنصة الرابعة فهي منصة الصناعة الرقمية والتي تقدم جلسات لقادة ورواد الأعمال حول دور البيتكوين في إحداث تغييرات جذرية في الصناعات المالية التقليدية، ووضع استراتيجيات عملية للتنقل في اقتصاد البيتكوين. فيما المنصة الخامسة والأخيرة منصة الحيتان، هي المنصة الحصرية المصممة لحضور كبار الشخصيات، للتواصل مع المستثمرين والمؤثرين وصناع السياسات في بيئة مريحة وراقية.

يَعَّدُ مؤتمر بيتكوين مينا 2024 بتقديم فعاليات مليئة بالرؤى المتطورة؛ المترافقة مع فرص التواصل مع كبار الشخصيات، وتقديمه للحلول المستقبلية في مجال البيتكوين العالمي، وذلك بدعم كبير من منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، ومنصة eToro للتداول الرقمي عبر الإنترنت، ومنصة العملات المشفرة M2، ومنصة البلوكش تشين OP_NET.

صُمم الحدث للأفراد والشركات والمؤسسات الذين يتطلعون إلى تعميق مشاركتهم مع البيتكوين والاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه الصناعة.

للمزيد من المعلومات والتسجيل في مؤتمر بيتكوين مينا 2024، تفضلوا بزيادة الرابط التالي: https://b.tc/conference/mena

حول مؤتمر بيتكوين 2024

يُعَّد مؤتمر البيتكوين، الذي تنظمه شركة "BTC Inc"، الشركة الأم لـ "مجلة البيتكوين"، سلسلة فعاليات عالمية تضم متحدثين بارزين من الصناعة، وورش عمل، ومعارض وترفيه وتُعَّد هذه الفعاليات منصات حيوية لقادة الصناعة والمطورين والمستثمرين وهواة البيتكوين للتجمع والتواصل وتبادل الأفكار. وأُقيم الحدث الرئيسي هذا العام في ناشفيل بولاية تينيسي، ومن المقرر عقده في لاس فيغاس في مايو 2025. وشملت الفعاليات الدولية للبيتكوين الأخرى: مؤتمر البيتكوين آسيا (هونغ كونغ، مايو 2024)، كما سيقام مؤتمر البيتكوين أمستردام (هولندا، أكتوبر 2024)، ومؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبوظبي، ديسمبر 2024).

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