قادت قطر للسياحة وفداً ضم 13 شريكاً من شركاء الضيافة إلى معرض السفر الخارجي مومباي 2024، أحد أبرز معارض السفر في آسيا. ويشكل المعرض منصة لقطر للسياحة لتقديم أحدث عروضها في الأسواق الهندية، وتحقيق فرصة الالتقاء بأكثر من 35,000 متخصص في مجال السياحة والسفر. ويستمر جدول أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، من 8 وحتى 10 فبراير، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات في مومباي.

وللسنة الثالثة على التوالي، فازت قطر للسياحة بجائزة "أفضل تصميم وديكور" عن جناحها، خلال حفل توزيع الجوائز في المعرض، حيث سجلت قطر للسياحة أكبر مشاركة لها في المعرض، وذلك بافتتاحها لجناح مكوّن من طابقين، وممتد على مساحة واسعة بلغت 200 متر مربع. وقد استعرض الجناح أنشطة مميّزة، تمكن من خلالها الزوار من تجربة المحاكاة البصرية للحياة البرية في قطر، والتفاعل معها عن كثب على شاشة LED، والتقاط صور تذكارية.

وقد شكّل المعرض فرصة رائعة لقطر للسياحة للمشاركة في الأسواق الرائدة التي حددتها استراتيجية 2030. وفي عام 2023، استقبلت قطر حوالي 420 ألف زائر من الهند، وهو ما يمثل 10٪ من إجمالي الزوار الدوليين لذلك العام، مما يجعلها تحتل المركز الثاني في أعداد الزوار بعد المملكة العربية السعودية.

وقد ضم جناح قطر للسياحة عدداً من الشركاء المختصين في مجال السياحة والسفر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، اكتشف قطر، رزنامة قطر، منتجع هيلتون شاطئ سلوى، فندق ريكسوس في جزيرة قطيفان الشمالية، فندق ومنتجع تشيدي كتارا، منتجع مرسى ملاذ كمبينسكي، فندق ريكسوس الخليج، فندق الشيراتون، كيو مومنتس مثل شركات إدارة الوجهات (DMC)، شركة التوفيق للسياحة والسفر، ريجنسي للسفريات والسياحة، علي بن علي للسياحة والسفر.

نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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