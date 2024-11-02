أبوظبي: يواصل مركز أدنيك أبوظبي، الوجهة الرائدة لمجموعة أدنيك، استعداداته لانعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظة الله .

وسيُقام "أديبك 2024"، الذي تستضيفه شركة أدنوك، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 تحت شعار "تواصل العقول. تحول الطاقة"، ليشهد احتفالًا بمرور أربعة عقود من الريادة في قطاع الطاقة، وسوف يستعرض هذا الحدث السنوي التفاعل المتزايد بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على أحدث الحلول الذكية والتقنيات الناشئة التي تغيّر مسار قطاع الطاقة عالميًا.

ويوفر مركز أدنيك مساحة تتميز بالمرونة الكبير مع مرافق عرض متكاملة وبنيئة تحتية عالمية تشمل المساحات الداخلية والخارجية وأرصفة المارينا، ما يمنح المنظمين مرونة هائلة وقدرة غير مسبوقة لاستيعاب فعاليات ضخمة بهذا المستوى.

وستجذب هذه النسخة من "أديبك" أكثر من 184,000 زائر، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد على 2,200 علامة تجارية، وتقدم مجموعة أدنيك، بفرق عملها المتخصصة، دعمًا شاملاً للمنظمين، بما يضمن توفير خدمات متكاملة وتجربة مميزة للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وكأكبر تجمع عالمي في قطاع البترول والغاز، يشكل "أديبك" منصة رائدة تجمع قادة القطاع وخبراءه والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على مكانة أبوظبي كمركز استراتيجي للابتكار في مجال الطاقة.

ويمثل "أديبك 2024" حدثًا بالغ الأهمية لقطاع الطاقة العالمي، حيث تلتزم مجموعة أدنيك بتوفير كافة الموارد والخبرات لضمان نجاح الحدث، مدعومة بفرق عمل مؤهلة تكرس جهودها لدعم هذا التجمع وفق أعلى المعايير الدولية، ويعكس ذلك التزام مجموعة أدنيك الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة إقليمية للأعمال والصناعة.

ويعتبر استضافة حدث بهذا الحجم دليلاً قويًا على قدرات مركز أدنيك أبوظبي وإمكانياته المتميزة في مجال سياحة الأعمال، إضافةً إلى بنيته التحتية المتطورة التي تدعم تنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى. ويمتلك مركز أدنيك أبوظبي سجل حافل في استضافة فعاليات كبرى عبر قطاعات متنوعة تشمل الثقافة والأعمال والرعاية الصحية والدفاع، ويتيح للعارضين والزوار تجربة استثنائية في مساحات عرض حديثة ومرافق عالمية المستوى.

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