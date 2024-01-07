الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2024: أعلنت هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية عن مشاركتها كراعي رسمي لمؤتمر التعدين الدولي 2024، الذي سوف يُعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض بتاريخ 10 و11 يناير 2024.

تأتي هذه المشاركة فرصة للهيئة للترويج لما تمتلكه من خبرات مميزة في المنطقة في مجال الحلول المتطورة والمبتكرة في التعامل مع المواد ذات الأحجام الكبيرة واستعراض قصص نجاح شركاءها في هذا القطاع، وذلك في ضوء التطور الذي أحرزته إيرلندا الشمالية في هذا المضمار حيث باتت تصنّع أكثر من 40 % من معدّات التكسير والغربلة النقّالة في العالم، ما أسهم في نموّ قطاع التصنيع لديها بشكل أسرع من بقيّة مناطق المملكة المتحدة.

يضم جناح ايرلندا الشمالية، 7 شركات رائدة ومتخصصة في تقديم الحلول لصناعات التعدين والمحاجر، وهي: مجموعة سي دي إي، الشركة الرائدة في مجال تصنيع معدّات المعالجة بالمياه للمحاجر والمناجم وعمليات إعادة التدوير، وشركة إيدج إينوفايت، التي تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق تقنيات متطوّرة لتقطيع وتجميع وغربلة وفرز المواد الخام الأولية والثانوية في عمليات الإنتاج وإعادة التدوير، وشركة إيفوكويب، الشركة المصنّعة لمعدّات التكسير والغربلة والنقل والتقطيع المدمجة، وشركة بروستاك، التي تقدّم مجموعة شاملة من المنتجات المخصصة لمعالجة المواد ذات الأحجام الكبيرة وأسواق تخزين المنتجات، وشركة سينسوتيك، الشركة المصنّعة لتكنولوجيا المراقبة اللاسلكية لسلامة الماكينات، وشركة تيريكس واشينغ سيستمز، الرائدة في مجال توفير حلول متطوّرة لغسل المواد والمعادن المتواجدة في الركام وإعادة تدويرها وإنتاج الرمال الصناعية، وأخيراً، شركة تيساب إنجينييرنغ، الشركة المصنّعة للكسّارات ومعدّات الغربلة وأنظمة نقل المواد الضخمة لقطاعات التعدين والشحن واستثمار المحاجر.

وتعليقاً على هذه المشاركة، صرّح السيد سليم حداد، المدير الإقليمي - المملكة العربية السعودية والمشرق العربي في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية: "يعتبر قطاع التعدين قطاعاً محفزاً لدعم المشاريع الطموحة في الشرق الأوسط والتي تساهم من دون شك في تعزيز سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030. ولا شك في أن إيرلندا الشمالية تُبرز اليوم كشريك رسمي استثنائي في هذا المؤتمر نظراً إلى مشاركة العديد من الشركات التي تقدم حلولاً متطوّرة ومبتكرة وتطبيقات متخصّصة متنوّعة، ما يعزز التعاون المتبادل الذي يعود بالمنفعة على الشركات الأيرلندية الشمالية والشركات السعودية على حد سواء. هذا وقد سبق لعددٍ من الشركات المشاركة في المؤتمر أن قامت بعدة جولات استكشافية في المنطقة ومنها ما نفذت العديد من المشاريع بنجاح كبير".

وأوضح حداد، بالإضافة إلى الشركات الأيرلندية الشمالية المذكورة، قامت كبرى العلامات التجارية الرائدة على غرار شركة باورسكرين، وشركة ساندفيك، وشركة ماكلوسكي، وفينلاي بتسليم المئات من منشآت التكسير والغربلة النقالة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر. وكان لهذه الماكينات دور بارز في قطاعات المحاجر والتعدين والبنية التحتية التي تشهد نمواً سريعاً في المنطقة. كما أن شركة سي دي إي، وشركة تيريكس واشينغ، قامتا بتوفير محطات المعالجة بالماء لغسل السيليكا والركام والرمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة سينسوتك بتركيب أجهزة استشعار للمراقبة عن بعد على عدد من آلات التكسير والغربلة لقطاع المحاجر في المنطقة. كما قامت كل من شركة تيليستاك، وشركة إيدج إينوفايت بتوريد ماكينات نقل المواد الضخمة ذات الأحجام لقطاع التعدين والمحاجر.

وختم حداد قائلاً: "باعتبارنا الشريك الرئيسي لمؤتمر التعدين الدولي 2024، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث حيث ستُتاح لنا فرصة استعراض خبراتنا وتبادل المعرفة وتعزيز علاقتنا مع الشركات الواعدة في قطاع التعدين في المنطقة، كما أننا نتطلّع إلى المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر".

يُشار إلى أن جناح الهيئة في مؤتمر التعدين الدولي 2024 يقع في قاعة الرئيسية للمؤتمر تحت الرقم C01.

#بياناتشركات

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معلومات للمحررين

نبذة عن هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية

هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية هي هيئة تساعد في دفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الدولية إلى ايرلندا الشمالية وتقديم الدعم لشركات ايرلندا الشمالية القائمة والحديثة ومساعدتها على المنافسة عالمياً.

تتواجد مكاتب الهيئة في منطقة الهند، الشرق الأسط وأفريفيا، والتي تعمل على المساهمة في زيادة الصادرات وتحقيق الازدهار الاقتصادي لايرلندا الشمالية من خلال تطوير التعاون الدولي والبحث عن الاستثمارات الجديدة.

https://www.investni.com

نبذة عن الشركات الأيرلندية الشمالية

مجموعة سي دي إي

هي الشركة الأولى في العالم لتصنيع معدات المعالجة بالماء للرمل والركام والتعدين وإعادة تدوير نفايات البناء والتشييد وحلول مياه الصرف الصحي. صمّمت الشركة حلولاً متطورة ومجدية استفادت منها أكثر من 100 دولة من حول العالم. وتشاركت هذه المجموعة الإبداع مع عملائها على مدى 30 عاماً حيث قدّمت أنظمة مبتكرة للمعالجة بالماء وتركيب أكثر من 2000 مشروع ناجح.

www.cdegroup.com

إيدج إينوفايت

تُعتبر شركة "إيدج إينوفايت" رائدة في مجال تصميم وتصنيع آلات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم مستندة إلى روحية "الابتكار في العمل". وباتت الشركة اليوم إحدى أكبر الشركات المصنّعة والمصدّرة للمعدّات المتطوّرة في العالم لقطاعات المحاجر ومعالجة النفايات وإعادة التدوير. توفر الشركة 170 فرصة عمل مباشرة وتقوم حالياً مع تصديرها أكثر من 99 % من إنتاجها من المنشآت الصناعية المتطوّرة، بعد أن رسّخت حضورها القوي في الأسواق الخارجية لاسيّما في أميركا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط.

www.edgeinnovate.com

إيفوكويب

تختص شركة "إيفوكويب" في إنتاج معدات التكسير والغربلة والنقل المدمجة والقوية، والمصمّمة لمعالجة مجموعة متنوّعة من المواد بكفاءة. تتماشى مجموعة منتجاتها مع قطاعات متعدّدة مثل البناء وتنسيق الحدائق واستثمار المحاجر. وتلتزم الشركة بتصنيع معدات موثوقة ومتعدّدة الاستخدامات تساهم في تحسين الإنتاجية والحد من التكاليف التشغيلية إضافة إلى تعزيز عمليات الشركة المشغّلة.

www.terex.com/evoquip/en

بروستاك

تصنّع بروستاك الأحزمة الناقلة للأوزان الثقيلة لمعالجة المواد ذات الأحجام الكبيرة ولأسواق تخزين المنتجات. توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأحزمة الناقلة التلسكوبية والأحزمة الناقلة المجنزرة ومغذيات استقبال المواد ذات الأحجام الكبيرة وقواديس الموانئ. تلتزم "بروستاك" بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة مميّزة لعملائها.

www.terex.com/prostack

سينسوتيك

تقوم شركة "سينسوتيك" بتصميم وتصنيع أجهزة استشعار لاسلكية منخفضة الطاقة لمراقبة سلامة المعدات عن بعد، ما يوفر قياساً مستمراً للبارامترات الدقيقة مثل درجة الحرارة والاهتزاز على المكوّنات العالية الاستهلاك في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وقد صُممت منتجات الشركة لتعمل في أصعب البيئات وتتحمّل الظروف المتغيرة والصعبة للغاية.

www.sensoteq.com

تيريكس واشينغ سيستمز

تُعتبر "تيريكس واشينغ" سيستمز رائدة في مجال توفير حلول متطوّرة للمصانع في مجال غسل المواد والمعادن المتواجدة في الركام وإعادة التدوير والرمال الصناعية. وبفضل خبرتها التي تزيد عن 60 عاماً، تنتج الشركة معدّات مبتكرة وعالية الكفاءة تضمن تحقيق نتائج مميزة. ولا شك في أن حضورها العالمي وجودة خدماتها والتركيز على احتياجات العملاء يجعل منها خياراً مثالياً.

www.terex.com/washing/en

تيساب

تتمتع "تيساب إنجينييرنغ"، وهي شركة متخصصة بتكسير الركام مقرّها في مدينة أوماه عاصمة مقاطعة تيرون، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تصنيع المعدات اللازمة لصناعات التعدين والمحاجر وإعادة التدوير على الصعيد العالمي.

توفر "تيساب" ثلاث مجموعات مختلفة من المنتجات تشمل الكسّارات وأجهزة الغربلة وأنظمة معالجة المواد ذات الأحجام الكبيرة. كما تمتلك أفضل الحلول التي تساعد في تحقيق الاستفادة القصوى في العمل. تقدم "تيساب" قيمة استثنائية تساعد العملاء على النجاح وتحقيق عائد مهمّ على الاستثمار وذلك بفضل التركيز الكبير على تصميم وتصنيع محطات تتسم بالكفاءة والأداء المميّز في التشغيل وتدوم طويلاً.

Tesab.com

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المدير الإقليمي للتسويق والاتصال – الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

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بريد إلكتروني: Nabeel.Khouri@investni.com

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