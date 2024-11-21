

افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مساء أمس فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور 2024م في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ويأتي هذا الحدث في إطار دعم المملكة لقطاع التمور وتعزيز مكانته كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

يمتد المعرض على مساحة واسعة تشمل مناطق تفاعلية، من بينها تجربة المتحف الثقافي، التي تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن لاستكشاف تاريخ النخيل والتمور الممتد لأكثر من ألف عام، حيث يُعرض فيها مخطوطات تراثية وأدوات زراعية تعكس أهمية التمور في الحياة اليومية والثقافة الأدبية.

إضافة إلى ذلك، يقدم المعرض منطقة الطهي الحي التي تجمع بين الطهاة المحليين والدوليين لتقديم أطباق مبتكرة باستخدام التمور. كما تتاح للزوار تجربة تذوق التمور الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الأحساء، القصيم، العلا، والجوف.

وعلى هامش حفل الافتتاح تم الإعلان تدشين مشروب غازي محلى بسكر التمر من إنتاج شركة تراث المدينة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

يشمل المعرض العديد من الأنشطة الترفيهية مثل العروض الفلكلورية، أهازيج المناطق، ومسابقات الطهي، مما يضفي أجواء احتفالية مميزة. كما يوفر المعرض جوائز يومية للحضور، تشمل سيارات وجوالات، مما يضمن تجربة مميزة للجميع.

معرض عالم التمور 2024 ليس مجرد حدث تجاري؛ بل هو نافذة لاستكشاف تاريخ التمور السعودية، والاحتفاء بثقافتها، وإبراز الابتكارات الحديثة التي تعكس مكانة المملكة كقائد عالمي في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية.

وقام معالي الوزير يرافقه عدد من المسؤولين والوفود الأجنبية بجولة شاملة في أجنحة المعرض التي تعرض أحدث الابتكارات في المنتجات التحويلية للتمور، مثل العصائر والمخبوزات والشوكولاتة بالتمر. كما اطلع الفضلي على أجنحة مناطق المملكة المختلفة التي تعرض أنواع التمور المحلية وتراثها الزراعي.

المعرض الذي يستمر حتى 28 نوفمبر، يُعد منصة دولية لتسليط الضوء على التمور السعودية، ودعم الابتكار في صناعاتها التحويلية، وتعزيز صادراتها عالميًا، وبإمكان الزوار التسجيل مجانا والحضور من خلال منصة webook.

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