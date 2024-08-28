أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 ،عن مشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كراعي بلاتيني للمعرض في دورته الحادية والعشرية والتي تعد أكبر دوراته حتى الآن.

ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وينظمه نادي صقاري الإمارات وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أ دنيك وستستمر فعاليات هذا المعرض العالمي البارز خلال الفترة من 31 أغسطس و 8 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "نحن سعداء بمشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كراعي بلاتيني في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، حيث تجمعنا مع الهيئة التزامنا المشترك بالحفاظ على التراث الطبيعي، ونتطلع إلى بناء شراكة مثمرة من شأنها أن تعزز تجربة جميع المشاركين وزوار المعرض خلال دورته المقبلة."

ومن جانبه قال عبد المجيد الضبعان، المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: "بالنظر إلى الطابع الاستثنائي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فإن مشاركتنا في هذا الحدث الرائد تشكل فرصة للاحتفاء بالموروث الثقافي ومواكبة آخر المستجدات في ظل الإقبال المتزايد على الهوايات التقليدية والحفاظ على الطبيعة وتعزيز الاستدامة البيئية."

وتأسست محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في العام 2018 لقيادة نهضة بيئية مفصلية في المملكة العربية السعودية، وذلك بموجب أمر ملكي يهدف إلى الحفاظ على البيئة والترويج للمنطقة حيث سيبرز المعرض المحمية كثروة عالمية ووجهة سياحية بيئية تتميز بتراث غني ومنظومة بيئية مزدهرة ومتنوعة.

وتشتهر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بكونها وجهة رئيسية لرحلات التخييم في شمال شرق المملكة العربية السعودية، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وفعالياتها الموسمية، لاسيما المهرجان الشتوي الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار للاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل المخيمات البيئية في أحضان الطبيعة. كما تقدم المحمية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة المتميزة مثل محمية الشمال للصيد المستدام وكذلك كرفانات الحسكي التي تعد تجربة فريدة للأفراد والعائلات وسط الطبيعة والمناظر الخلابة الرائعة وكذلك أنشطة التخييم والتجارب الاستثنائية مثل مشاهدة النجوم في منطقة السماء المعتمة.

وتلتزم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالحفاظ على الحياة الفطرية، وتعزيز السياحة البيئية، وإشراك وتمكين المجتمع المحلي، فضلاً عن الاحتفاء بالتاريخ والموروث الثقافي الغني للمنطقة.

وستقام نسخة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم من مجموعة أدنيك كشريك استراتيجي ونادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتعتبر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كم2 وتضم أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية وما يزيد على 179 نوعًا نباتيًا، وتمتاز المحمية بطبيعتها الخلابة وتنوع بيئي وأحيائي فريد وتحتضن عدة معالم تراثية ومواقع أثرية وتاريخية.

كما تمثل محمية الشمال للصيد المستدام التي تغطي مساحة إجمالية تبلغ 2,000 كيلومتر مربع ضمن المحمية، وجهة فريدة ترمي إلى تثقيف الأفراد بأهمية الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي.

-انتهى-

#بياناتحكومية