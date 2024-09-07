أعلنت شركة "مسقط غاز" عن مشاركتها كالجناح الراعي في "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024"، الحدث الأضخم لغاز البترول المسال في المنطقة، الذي سيقام يومي 10 و11 سبتمبر 2024 في فندق إنتركونتيننتال الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويحظى "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024" بدعم من أهم المؤسَّسات في هذا المجال، مثل "برنامج استدامة الطلب على البترول" في المملكة والجمعية العالمية للغاز المسال (WLGA)، إضافة إلى أكثر من 70 شركة عارضة تعنى بصناعة غاز البترول المسال محلياً ودولياً. كما يوفّر الحدث منصة رائدة تجمع الخبراء وأصحاب المصلحة والمستثمرين من حول العالم، وتَعِدُ الحاضرين بتجربة تفاعلية تضمّ حلقات نقاشية معمقة وتقدّم أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص الواعدة في صناعة غاز البترول المسال.

تعدّ شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع المزوّد الرئيسي لغاز البترول المسال في عُمان وإحدى الشركات الرائدة في مجال حلول الغاز المتكاملة، حيث استطاعت على مدى 40 عاماً من الخبرة ترسيخ مكانتها كشركة تقدّم أعلى معايير الأمان والجودة وترتقي بتجربة عملائها ورضاهم. وتتولى شركة مسقط للغازات، بصفتها شركة مساهمة عامة، إدارة أضخم شبكة لتوزيع غاز البترول المسال في عمان، بما في ذلك أسطوانات غاز البترول المسال ومبيعات الجملة. كما تحرص على توسيع نطاق وصولها من خلال شركاتها الفرعية، التي تشمل شركة مسقط باور بايونيرز (MPP) في عمان وشركة مسقط لحلول الطاقة (MPS-Saudi) والتي تواصل بدورها تعزيز حضور "مسقط غاز" في المملكة العربية السعودية.

وقال عماد الصباغ، الرئيس التنفيذي لشركة "مسقط غاز": "يسرنا أن نشارك في معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال بصفتنا الجناح الراعي لهذا الحدث الرائد بالمملكة العربية السعودية، التي تشكّل إحدى الأسواق الواعدة وتوفّر فرص نموّ وفيرة. وتأتي مشاركتنا هذه تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية، التي تهدف إلى توسيع حضورنا والوصول الى قاعدة جديدة من العملاء، ملتزمين بتقديم أفضل الخدمات والعروض في المنطقة. ونتطلع الى التعاون مع شركائنا خلال المعرض وتقديم أبرز ابتكاراتنا في هذا المجال".

وستستضيف "مسقط غاز"، إلى جانب دورها كجهة راعية للجناح في المعرض، مأدبة غداء بعنوان "لنتواصل"، التي ستتيح لأبرز القادة والخبراء وأصحاب المصلحة في الصناعة منصة فريدة للتواصل وتبادل الأفكار ومناقشة الاتجاهات الناشئة واستكشاف فرص تجارية جديدة. كما سيحظى الحاضرون بالفرصة للمشاركة في محادثات مثمرة قد تسهم في تطوير شراكات استراتيجية، ما يدعم الابتكار والنمو في قطاع غاز البترول المسال.

وتحرص الشركة، من خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال، على تعزيز وجودها في السوق السعودية والمساهمة في تطوير صناعة غاز البترول المسال، كما تَعِدُ بتقديم كمٍّ من المعارف والمعلومات والحلول المتقدمة، إضافة الى رؤية استشرافية تتماشى مع رسالة المعرض لدفع التقدم والاستدامة في الصناعة.

ندعو كافة الحاضرين في المعرض لزيارة منصة شركة "مسقط غاز" رقم 17، التي ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدى يومين. ونتطلع لاستقبال أبرز المشاركين والشخصيات في الصناعة، إضافة الى الأفراد والجهات الذين يرغبون بالتعرف أكثر على قطاع غاز البترول المسال.

لمحة عن "إل. بي. جي. إكسبو"

"إل. بي. جي. إكسبو" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الناجحة لقطاع غاز البترول المسال، حيث تربط أكثر من 10000 متخصص في القطاع وتعرض منتجات وخدمات عالية الجودة من أكثر من 200 عارض. وتحتل الشركة مكانةً رائدة في تعزيز النمو والاستدامة بفضل سجلها الحافل في تعزيز التعاون وتطوير قطاع غاز البترول المسال.

-انتهى-

#بياناتشركات