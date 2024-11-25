أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: – تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، فعالياته في قاعة المارينا التابعة لمركز أدنيك أبوظبي، إذ شهد اليوم الرابع من الحدث الرائد إقامة باقة متميزة من الأنشطة والفعاليات التي سلطت الضوء على مساهمة العلامات التجارية المحلية والدولية في تعزيز نمو وازدهار القطاع البحري محلياً ودولياً.

وتُشكل النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب فرصة فريدة للزوار للاطلاع على مجموعة واسعة من القوارب واليخوت والمعدات البحرية، فضلاً عن التعرف عن قرب على التراث البحري الغني الذي تزخر به دولة الإمارات.

وبفضل الدعم اللوجستي الشامل الذي تحرص مجموعة أدنيك على تقديمه للعارضين، شهد المعرض زيادة ملحوظة في المشاركة من مصنعي القوارب والعارضين المحليين، بما يعزز سمعة دولة الإمارات كمركز رائد للترفيه البحري والابتكار. وتشمل أبرز العلامات التجارية المحلية المشاركة في المعرض شركة أبوظبي لبناء السفن التي تمتلك خبرة واسعة ومتقدمة في بناء وصيانة السفن، وشركة نغولا للقوارب، المتخصصة في تصنيع سفن الترفيه وصيد الأسماك عالية الجودة. كما ضمت قائمة العارضين المحليين شركة السويدي البحرية المتخصصة في تصنيع سفن صيد الأسماك والترفيه والركاب، وشركة القمزي البحرية المتخصصة في تصنيع قوارب الألياف الزجاجية التي تتراوح أطوالها ما بين 12 و36 قدماً.

وإلى جانب صناعة القوارب، يُسلط معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 الضوء على تنوع منظومة القطاع البحري في دولة الإمارات، حيث يحتضن الحدث عارضين متخصصين في معدات الغوص الفاخرة مثل شركة "ديفو هوليك دايف جير"، وشركة "مسيان للملابس" وهي علامة تجارية محلية للأزياء وتقدم تشكيلة متنوعة من ملابس السباحة. ويعكس هذا التنوع في المشاركة الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الإماراتية في إثراء أسلوب الحياة البحرية والترفيه البحري.

كما شكل المعرض منصة للعلامات التجارية العالمية لاستعراض تشكيلة جديدة من السفن التي تُعرض للمرة الأولى في المنطقة، ما أتاح الفرصة للزوار لمشاهدة اليخوت الشهيرة مثل "تكنومار فور لامبورغيني 63"، الذي يُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. كما شهد المعرض الإطلاق الإقليمي لقارب "غرانديزا 37" المصنوع في فنلندا والذي يشكل جزءاً من سلسلة قوارب "غرانديزا" المميزة، وتم تخصيصه جزئياً لتلبية تفضيلات العملاء والمتطلبات الفريدة للأسواق الإقليمية.

كما شكل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 قاعدة انطلاق للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول أسواق الشرق الأوسط من خلال عرض منتجاتها الفريدة أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، من بينها شركة "صنريف فينشر" من بولندا التي تعرض أربع طرازات من مجموعة قواربها الشراعية الفاخرة ذات المحركات الصديقة للبيئة وهي قارب "صن ريف باور رد أزاليا 80"، و"ريبكو سي فيرير 36 إكس أوت بورد"، و"صن ريف 80 إيكو"، و"صن ريف باور إيكو 80".

هذا وشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال هذا العام نمواً كبيراً، إذ ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية المشاركة من 711 مشاركاً في الدورة السابقة إلى 813 مشاركاً في الدورة الحالية بما يمثل نمواً بنسبة 14 بالمائة، ويقدم المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من فعاليات الترفيه البحري والعروض التفاعلية والأنشطة العائلية.

ويُشكل معرض أبوظبي الدولي للقوارب، باعتباره حدثاً رائداً في قطاع البحري العالمي، منصة رائدة لتعزيز التواصل والابتكار والتعاون في قطاع الصناعة البحرية واليخوت الفاخرة. وتعكس المشاركة المتميزة للعلامات التجارية المحلية والدولية الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات لتشكيل مستقبل التكنولوجيا والترفيه البحري.

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