دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في "معرض نجاح للتعليم والتدريب 2024" الذي أقيم في أبوظبي من 27 إلى 29 أكتوبر، وتأتي مشاركة الجامعة في إطار التزامها الثابت بتحقيق التميز في تقديم تعليم ذكي ومبتكر، يركز على الجودة ويعزز مفهوم التعلّم مدى الحياة. استعرضت الجامعة خلال المعرض مجموعة من حلول تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الأجيال الجديدة وسوق العمل المتغيرة عبر تطوير المهارات اللازمة وفقاً لقدرات واحتياجات الدارسين.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: "جاءت مشاركتنا في معرض نجاح فرصة رائعة لإبراز التزامنا الثابت بتطوير التعليم الذكي والمبتكر. نحن نؤمن بأن التعليم الجيد هو أكثر من مجرد محتوى تعليمي، بل هو عن خلق بيئة تحفز الإبداع والابتكار. من خلال نهجنا في التعلّم التكيّفي، نتمكّن من تقديم تعليم مخصّص يناسب احتياجات كل متعلّم. كما أننا نركّز على تعزيز مفهوم التعلّم مدى الحياة، لضمان أن يكون خريجو الجامعة الذكية مزودين بالمهارات التي تؤهلهم ليكونوا روادًا في مجالاتهم".

كما أعربت الأستاذة عذبة الكمدة، نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسّسية والخدمات، عن فخرها بمشاركة الجامعة قائلة: "تأتي مشاركتنا في معرض نجاح في إطار سعينا المستمر إلى تزويد الدارسين بتجارب تعليمية فريدة من نوعها، تمنحهم الأدوات والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل. التعليم في جامعة حمدان بن محمد الذكية ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو استثمار في المستقبل المهني للدارسين، من خلال برامجنا المبتكرة التي تركّز على الجودة والتميز ومواكبة التطوّر العالمي."

كما أتيحت للزوار فرصة التفاعل مع العديد من الدارسين الحاليين ومسؤولي القبول والتسجيل في الجامعة، حيث قدّمت معلومات شاملة عن البرامج الأكاديمية المختلفة التي تركّز على تطوير المهارات والتعلم المستمر من خلال تخصصات عديدة منها إدارة الأعمال والجودة والصحة والبيئة والتعليم الالكتروني.

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