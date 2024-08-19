من أبرز فعاليات المهرجان أكاديميات المواهب الشابة، وجوائز "أثر" 2024، وبرنامج "مهيرة"، بالإضافة إلى العديد من المبادرات، والجلسات الحوارية الحصرية لقطاع التسويق الإبداعي

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت الجهة المنظمة للمهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن مشاركة مجموعة متميزّة من المتحدثين، وحزمة من المبادرات في النسخة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بحضور ممثّلين من مجموعة موتيفيت الإعلامية ​وتراكس وMBC Media Solutions وطيران ناس.

وسلّطت الجهة المنظمة للمهرجان الضوء على تفاصيل الحدث الذي يستمر يومي 5 و6 نوفمبر المقبل، ويتضمن مسرحين رئيسيين للمحتوى، وجلسات تفاعلية. كما يتم تنظيم جلسات تدريبية متخصّصة في التسويق الإبداعي والاتصال تستهدف المواهب الشابة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر. وستختتم سلسلة الفعاليات، التي تشكل مرحلة جديدة في قطاع الإبداع السعودي، بحفل توزيع جوائز "أثر" المرموقة، مساء يوم 6 نوفمبر المقبل.

معلقاً على التطور الذي تشهده النسخة الثانية من المهرجان، قال إيان فيرسيرفيس، رئيس مهرجان أثر والشريك الإداري لمجموعة موتيفيت الإعلامية، "بالإضافة إلى النخبة المتميزّة من المتحدثين والمشاركين الذين سيقودون الجلسات الرئيسية للمهرجان، ستركز أكاديميات المواهب الشابّة وبرنامج مهيرة لتمكين المرأة على جوانب التعلّم والتطوير، وهما مبادرتان تم إطلاقهما خلال النسخة الافتتاحية في نوفمبر الماضي، واللتان تبرزان التزام إدارة المهرجان بالتدريب كعنصر رئيسي لتجسيد رؤية السعودية 2030 من خلال رعاية قادة المستقبل، وتمكين المرأة، والانطلاق بقطاع التسويق الإبداعي للأمام".

وأكد محمد بن عايد العايد، نائب رئيس مهرجان أثر والرئيس التنفيذي لشبكة تراكس، الالتزام بتمكين قادة المستقبل في المملكة، قائلاً، "مهرجان أثر 2024 هو منصّة وطنية فريدة من نوعها تحرص على تعزيز المهارات ورعاية المواهب الشابة التي تعتبر أعظم أصول وثروات المملكة العربية السعودية، وتركّز على إعداد هؤلاء الكوادر لتمكينهم من المنافسة والتميز على المستوى العالمي، ومواجهة أي تحديات مستقبلية. ومن خلال هذه البرامج والمبادرات، فإننا نجدد التأكيد على أن هدفنا هو بناء مستقبل ملهم لشباب أمتنا وتقدمهم".

وتم أيضاً الإعلان عن بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة خلال المؤتمر الصحفي، والتي تشمل أكاديمية الإبداع للطلبة بدعم من MCN، وأكاديمية التسويق للطلبة، والجيل السعودي القادم: أكاديمية الإبداع ، والجيل السعودي القادم: أكاديمية التسويق، وجميعها يتم التقديم لها مجاناً. وتتيح الأكاديميات فرصة الانضمام لطلاب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، والمهنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما في مجالات الاتصال الإبداعي، أو الإعلان، أو التسويق. وستشهد الأكاديميات تنظيم جلسات رئيسية يعقدها خبراء القطاع، وورش عمل، ومسابقة الـ24 ساعة.

وشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن نخبة من المتحدثين الذين سيشاركون في المهرجان، ومن ضمنهم صاحب السمو الأمير فهد بن فيصل آل سعود، مؤسس "نعم"، والسير مارتن سوريل، مؤسس شركة دبليو بي بي بي ال سي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة S4 Capital PLC، ومات ماكي، مدير إدارة التسويق في نادي مانشستر يونايتد، ونجيب جرار، الرئيس التنفيذي للتسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جوجل، وتيم مايلز، نائب الرئيس للانسجام العالمي (Global Sync) في مجموعة وارنر ميوزيك.

وتم الكشف عن مجموعة من الشركاء والرعاة لمهرجان "أثر" 2024، ومن ضمنهم MBC Media Solutions، وطيران ناس، ويوتيرن، ومجموعة بابليسيس، ومجموعة أومنيكوم، وVML، وMCN، ودينتسو، وبلومبيرج وغيرها، بما يؤكد الدعم الواسع والتعاون الذي تحظى به النسخة الأحدث من المهرجان.

تعليقا على استمرار الشراكة مع إدارة المهرجان، قال أحمد بن عطاف الصحّاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC Media Solutions، "نسعى في MBC Media Solutions لتقديم حلول إعلانية مبتكرة ومتنوعة تصلك بأهم وأشهر المنصات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مجموعة MBC وشركة الرياضة السعودية SSC، ونحرص فأيضاً على التعاون والتكامل والتواصل المستمر مع شركائنا. وقد أثبتت النسخة الأولى من مهرجان أثر دوره كمركز لصناعة الإبداع العالمي، ولذلك نفخر بشراكتنا للعام الثاني على التوالي حيث تُعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية جزءاً من تشكيل مستقبل صناعة الإبداع في المملكة".

ومن جانبه، قال وليد الأحمد، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس، " نحن فخورون في طيران ناس، بأن نكون جزء مهرجان أثر 2024، الذي يعد أكبر تجمع في مجال التسويق الإبداعي في المملكة. كما يعد منصة استثنائية لتمكين المواهب الشابة، وهو ما يتوائم مع التزام طيران ناس في تبني ودعم الفعاليات ذات الأثر المستدام على المجتمع".

وأُعلن كذلك عن فتح التسجيل لبرنامج مهيرة الذي تدعمه مجموعة بابليسيس لتمكين المرأة في مجال الاتصال التسويقي من خلال التوجيه والتدريب الفردي. ويتم تدريب المشاركات، ممن يمتلكن خبرات متوسطة إلى عالية المستوى، من خلال جلسات مخصّصة وورش عمل فردية بإشراف قادة مرموقين في القطاع من جميع أنحاء العالم.

وإضافة لهذه المبادرات، يتيح مهرجان "أثر" 2024 فرصاً سانحةً لقادة القطاع من خلال أكاديمية "رئيس التسويق المستقبلي" التي تقدمها مجموعة أومنيكوم، والتي توفر لهؤلاء الكوادر فرصة التطوير المهني من خلال برنامج تدريبي يمتد ليوم واحد. وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المهرجان جلسات حوارية للرؤساء التنفيذيين ورؤساء التسويق، بدعم من مجموعة راين وبلومبيرج، وموجّهة لشخصيات محدّدة حيث تجمع بين كبار قادة العلامات التجارية في المملكة لمناقشة القضايا الملحّة التي تؤثر على أعمالهم وعلى المنطقة بشكل عام.

والجدير بالذكر أن مهرجان "أثر" 2024 تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس، ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث والتسجيل المبكر عبر الموقع الرسمي (https://www.atharfestival.com).

نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الثانية من المهرجان خلال يومي 5 و6 نوفمبر 2024.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير، والتي تعد جميعها من الممكنات الرئيسية لرؤية السعودية 2030.

سيستضيف المهرجان عددًا من المبادرات إلى جانب البرنامج الرئيسي للحدث، مثل أكاديميات المواهب الشابة للمواهب الناشئة، وبرنامج مهيرة، والمبادرات المخصصة للمدراء التنفيذيين والتي تتناول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاع.

ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيات مشهورةً، وأكثر من 1,800 من المختصين في التسويق والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

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