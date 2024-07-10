المملكة العربية السعودية، الرياض: يعود معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في مجال تدريب واعتماد مختصي الأمن السيبراني، إلى المملكة العربية السعودية ليعقد فعالية سانز الرياض لقادة الأمن السيبراني أغسطس 2024، وذلك في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس في فندق حياة ريجنسي الرياض العليا. تمثل الفعالية دورة تدريبية شاملة صممت لمدراء الأمن السيبراني وقادة مراكز العمليات الأمنية الملتزمين تجاه تعزيز قدراتهم القيادية ومهاراتهم الفنية عبر جلسات التدريب الحضورية والجلسات المتزامنة عبر الإنترنت.

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية حققت مؤخرًا أعلى ترتيب عالمي في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك وفقًا لدليل التنافسية العالمي للعام 2024 الذي أصدرته IMD. ويرسخ ذلك الإنجاز دور المملكة الريادي في مشهد الأمن السيبراني العالمي، كما يعد شهادة واضحة على التزامها تجاه رؤية العام 2030. وعلى الرغم من النمو الملموس، ما تزال الهجمات السيبرانية مستمرة دون كلل – الأمر الذي يستلزم بقاء الحكومات والمؤسسات والأفراد متيقظين دومًا.

في هذا الجانب قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "يؤكد ذلك أهمية تطوير مهارات القيادة لمجابهة التهديدات السيبرانية المستمرة بشكل استباقي، بدلًا من الاقتصار على المهارات التقنية وحسب. وليتمكن مختصو الأمن من تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات الأمنية بفعالية، لا بد لهم من اكتساب الخبرات الفنية والقدرات القيادية المتميزة."

تقدم دورة LDR512: أساسيات القيادة الأمنية للمدراء المشاركين من قادة الأمن بالمعرفة الفنية الجوهرية ومهارات القيادة التي تمكنهم من إدارة مشاريع الأمن والفرق عالية الأداء بكفاءة وفعالية، وتغطي عددًا من أبرز موضوعات الأمن السيبراني بما فيها أطر العمل الأمني، والبنية الأمنية، والهندسة، وأمن التطبيقات، وعمليات أمن التطوير، وأمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتشفير وغيرها.

أما دورة LDR551: بناء وقيادة مراكز العمليات الأمنية فتمكّن مدراء المراكز من تطوير الدفاعات الاستباقية القائمة على الاستقصاء لمجابهة التهديدات الناشئة. وبفضل التمارين العملية والمحاكاة التفاعلية عبر Cyber42، تساعد هذه الدورة المختصين في الأمن السيبراني على مواءمة الأنشطة الأمنية مع الأهداف المؤسسية وبناء القدرات الدفاعية التي تستشرف الهجمات السيبرانية ذات الوتيرة المتسارعة.

كما يعقد معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني جلسة أمسية المجتمع يوم الثلاثاء 20 أغسطس، الساعة 5:30 – 6:30 بالتوقيت القياسي العربي تحت عنوان "تمكين مراكز العمليات الأمنية المعاصرة باستخدام الذكاء الاصطناعي: حالات استخدام عملية". تواجه مراكز العمليات الأمنية التقليدية مشاكل جمّة بسبب زيادة أحمال البيانات والإجهاد بسبب التنبيهات، ويتحدث هذا العرض التقديمي عن الدور التحوّلي للذكاء الاصطناعي في المراكز العصرية للعمليات الأمنية، مع التركيز على استخداماته لتحسين إمكانات رصد التهديدات وأتمتة الاستجابة للأحداث وتمكين التحليل التنبؤي لوضع استراتيجية دفاعية استباقية. وسيقدم ماكسيم دويرت، المدرب المعتمد لدى سانز، حالات الاستخدام العملية لمساعدة المحليين في العمل بشكل أكثر ذكاء.

لمزيد من المعلومات، وللتسجيل في فعالية سانز الرياض لقادة الأمن السيبراني أغسطس 2024 حضوريًا أو عبر الإنترنت، يمكنكم زيارة الرابط: https://www.sans.org/cyber-security-training-events/riyadh-cyber-leaders-2024/

للتسجيل في جلسة أمسية المجتمع ضمن سانز الرياض لقادة الأمن السيبراني أغسطس 2024: https://www.sans.org/mlp/community-night-riyadh-cyber-leaders-august-2024/

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