يمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 12% في عائدات السياحة، مدعوماً بافتتاح الفنادق والمنتجعات الجديدة، وإقامة الفعاليات الاستثنائية، وتعزيز الربط الجوي العالمي بالإمارة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تسجيل أقوى نتائج سنوية لها على الإطلاق، حيث استقبلت الإمارة 1,28 مليون زائر في عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 12% في عائدات السياحة وزيادة كبيرة بنسبة 15% في عدد الزوار ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات. ويأتي هذا النجاح استكمالاً لتاريخ الهيئة الحافل بالإنجازات ويبرز دور استراتيجية الإمارة للنمو المستدام والتي تهدف إلى استقطاب أكثر من 3,5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وتعليقاً على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "كان عام 2024 استثنائياً لقطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة، حيث أبرز التزامنا بالاستدامة وتعزيز التواصل وتقديم تجارب فريدة تُلبي تطلعات جميع الزوار. ولا تقتصر استراتيجيتنا على استقطاب المزيد من الزوار فحسب، بل نهدف أيضاً إلى ترسيخ المكانة الرائدة لرأس الخيمة كوجهة عالمية للمستقبل. ونتطلع إلى استمرار تحقيق النجاحات في عام 2025 بفضل استثماراتنا الضخمة، وفعالياتنا الدولية، والتطورات المبتكرة التي نعمل على تنفيذها."

وساهمت عدة عوامل في تحقيق هذا الأداء القوي في عام 2024، تضمنت افتتاح الفنادق والمنتجعات الجديدة وتوسيع أجندة فعالياتنا عالمية المستوى وتعزيز الربط الجوي العالمي بمطار رأس الخيمة الدولي، مع تنفيذ أفضل الحملات التسويقية وأكثر من 2,200 نشاط ترويجي عبر 70 مدينة على مستوى العالم.

أهم إنجازات رأس الخيمة في عام 2024:

تحقيق رقم قياسي لعدد الزوار : استقطاب 1,28 مليون زائر، بزيادة قدرها 12% في عائدات السياحة وارتفاع بنسبة 15% في عدد الزوار ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات.

: استقطاب 1,28 مليون زائر، بزيادة قدرها 12% في عائدات السياحة وارتفاع بنسبة 15% في عدد الزوار ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات. جوائز عالمية في الاستدامة : حصل برنامج الاستدامة الخاص بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تصنيف "المشروع الأكثر استداماً في الشرق الأوسط" في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024. ويؤكد هذا التصنيف على مكانة رأس الخيمة كأول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الاعتماد الفضية من "إرث تشيك" ( EarthCheck ) في مجال السياحة المستدامة من خلال مبادرات مثل برنامجها الخاص " Responsible RAK " لاعتماد الاستدامة للفنادق والشركات السياحية .

: حصل برنامج الاستدامة الخاص بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تصنيف "المشروع الأكثر استداماً في الشرق الأوسط" في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024. ويؤكد هذا التصنيف على مكانة رأس الخيمة كأول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الاعتماد الفضية من "إرث تشيك" ( ) في مجال السياحة المستدامة من خلال مبادرات مثل برنامجها الخاص " " لاعتماد الاستدامة للفنادق والشركات السياحية . تعزيز الربط الجوي بالإمارة : تم تعزيز سهول السفر إلى الإمارة من خلال توفير رحلات مباشرة جديدة من المدن الرئيسية في بولندا وأوزبكستان وكازاخستان ورومانيا وجمهورية التشيك وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند، ما أدى إلى زيادة الربط مع مطار رأس الخيمة الدولي.

: تم تعزيز سهول السفر إلى الإمارة من خلال توفير رحلات مباشرة جديدة من المدن الرئيسية في بولندا وأوزبكستان وكازاخستان ورومانيا وجمهورية التشيك وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند، ما أدى إلى زيادة الربط مع مطار رأس الخيمة الدولي. توسيع وجهات الإقامة والضيافة : أدى افتتاح منتجع سوفيتل شاطئ الحمرا ومنتجع أنانتارا ميناء العرب إلى توفير تجارب فاخرة جديدة، بما في ذلك أول فلل عائمة فوق الماء في الإمارة.

: أدى افتتاح منتجع سوفيتل شاطئ الحمرا ومنتجع أنانتارا ميناء العرب إلى توفير تجارب فاخرة جديدة، بما في ذلك أول فلل عائمة فوق الماء في الإمارة. الفعاليات الاستثنائية : واصلت رأس الخيمة استضافة الفعاليات عالمية المستوى، بدءاً من بطولة رأس الخيمة للجولف و تحدي "المسير الجبلي لرابطة هايلاندر العالمية" الثالث وصولاً إلى قمة العرب للطيران ومنتدى المواطن العالمي الذي استضافته الإمارة لمدة أربع سنوات متتالية. وتشمل أبرز الفعاليات أيضاً نصف ماراثون رأس الخيمة السادس عشر وكأس HUAWEI AppGallery Gamers وإطلاق سلسلة الفعاليات الموسيقية "العجائب السبع" ( Seven Wonders ) .

: واصلت رأس الخيمة استضافة الفعاليات عالمية المستوى، بدءاً من بطولة رأس الخيمة للجولف و تحدي "المسير الجبلي لرابطة هايلاندر العالمية" الثالث وصولاً إلى قمة العرب للطيران ومنتدى المواطن العالمي الذي استضافته الإمارة لمدة أربع سنوات متتالية. وتشمل أبرز الفعاليات أيضاً نصف ماراثون رأس الخيمة السادس عشر وكأس وإطلاق سلسلة الفعاليات الموسيقية "العجائب السبع" ( ) . احتفالات رأس السنة الجديدة التي حطمت الأرقام القياسية : استقبلت الإمارة عام 2025 بعرض مميز للألعاب النارية وطائرات الدرون، وسجلت رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح" و "أكبر صدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح."

: استقبلت الإمارة عام 2025 بعرض مميز للألعاب النارية وطائرات الدرون، وسجلت رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح" و "أكبر صدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح." التميز في مكان العمل : تصدرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قائمة "أفضل بيئة عمل" التابعة لمؤسسة ( Great Place To Work ) العالمية للعام الرابع على التوالي. كما حصلت على العديد من الجوائز الأخرى، منها "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط"، "أفضل بيئة عمل في قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي" و"أفضل بيئة عمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي".

: تصدرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قائمة "أفضل بيئة عمل" التابعة لمؤسسة ( ) العالمية للعام الرابع على التوالي. كما حصلت على العديد من الجوائز الأخرى، منها "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط"، "أفضل بيئة عمل في قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي" و"أفضل بيئة عمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي". تمكين المواهب المحلية: تخرج 18 شاباً إماراتياً في "برنامج الضيافة الإماراتية" الأول الذي أطلقته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالشراكة مع "كارير لاب" وجامعة ليروش السويسرية من أجل تأهيل شباب الإمارات وتمكينهم من قيادة مستقبل قطاع السياحة والضيافة وتعزيز مكانته العالمية وزيادة نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز النمو في الأسواق الرئيسية

تواصل رأس الخيمة تنويع وتوسيع حضورها في الأسواق الحالية والناشئة، مع التركيز على منطقة رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند والصين. وفي عام 2024، حققت الإمارة إنجازات جديدة فيما يتعلق بتعزيز التواصل ضمن أسواقها مما رسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وركزت الهيئة على إطلاق رحلات سفر جوي مباشرة جديدة لتعزيز الربط العالمي بمطار رأس الخيمة الدولي من تسع مدن تشمل موسكو في روسيا، بوخارست في رومانيا، طشقند في أوزبكستان، جدة في المملكة العربية السعودية، براغ في جمهورية التشيك، وارسو وكاتوفيتشي في بولندا، ألماتي في كازاخستان وحيدر أباد في الهند.

كما برزت الصين كسوق كبيرة للنمو، حيث عززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة حضورها في الصين في عام 2024 من خلال مبادرات استراتيجية تضمنت التعاون مع مجموعة هواوي وموقع السفر الصيني البارز Trip.com، إضافة إلى الحضور القوي على منصات التواصل الاجتماعي الصينية مثل "WeChat" و"Red" و"Douyin". وحصلت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بفضل هذه الجهود على العديد من الجوائز البارزة، بما في ذلك أفضل شريك عالمي والشريك الاستراتيجي المتميز لعام 2024 من "Trip.com"، بالإضافة إلى تصنيف "الوجهة السياحية الأسرع نمواً" من "Huawei Petal Ads"، ما عزز مكانة رأس الخيمة كوجهة مميزة للمسافرين الصينيين.

توسيع محفظة الضيافة

يعتمد قطاع السياحة المزدهر في رأس الخيمة على التركيز الاستراتيجي على بناء محفظة ضيافة متنوعة بمزيج متوازن من الفنادق الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية والمنتجعات المناسبة للعائلات. وتم افتتاح منتجعين فاخرين جديدين في الإمارة خلال عام 2024 مثل منتجع أنانتارا ميناء العرب، الذي يضم أول فلل عائمة فوق الماء في الإمارة، و منتجع سوفيتل شاطئ الحمرا ، ما أدى إلى توسيع محفظة الضيافة في رأس الخيمة وتعزيز سمعتها كوجهة سياحية متميزة.

إضافة إلى ذلك، تم تطوير وتحسين المنتجعات والفنادق الموجودة بالإمارة، حيث أعيد تجديد وتطوير منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة ومنتجع بولمان جزيرة المرجان لتلبية أعلى معايير الضيافة وتقديم تجارب راقية للزوار.

وجهة عالمية للفعاليات

شهدت رأس الخيمة في عام 2024 نمواً كبيراً بنسبة 15% على أساس سنوي في أعداد الزوار في قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات، ما عزز مكانتها كوجهة رئيسية في هذا القطاع. وتحقق هذا النمو الكبير بفضل العديد من المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بما في ذلك أكثر من 80 نشاطاً ترويجياً دولياً عبر 20 سوقاً. وتشمل المبادرات الرئيسية برامج شاملة لتشجيع إقامة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات وحفلات الزفاف، وإطلاق منصة تدريب عبر الإنترنت للوكلاء في قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات ومنظمي حفلات الزفاف وتقديم دليل خاص للقطاع. كما عززت مبادرة التأشيرة المجانية لمجموعات الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات وحفلات الزفاف القادمة من الهند من استقطاب هذه المجموعات. إضافة إلى ذلك، عقدت الهيئة شراكات استراتيجية مع منظمي المؤتمرات وحفلات الزفاف الدوليين والجمعيات ووكالات السفر.

كانت سياحة الفعاليات ركيزة أساسية لنجاح رأس الخيمة في عام 2024، حيث استضافت الإمارة العديد من الفعاليات التي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى الدولي مثل تحدي "المسير الجبلي لرابطة هايلاندر العالمية" الثالث ونصف ماراثون رأس الخيمة السادس عشر وبطولة رأس الخيمة للجولف في دورتها الثالثة والدورة الرابعة من منتدى المواطن العالمي وقمة العرب للطيران وكأس HUAWEI AppGallery Gamers وإطلاق سلسلة حفلات "العجائب السبع" (Seven Wonders) الموسيقية بقيادة الدي جي الشهير عالمياً أرمين فان بورين. واستكمالاً لهذه النجاحات الكبيرة، سيشهد عام 2025 استمرار سلسلة حفلات "العجائب السبع" والتي تتضمن إقامة حفلات موسيقية لسبعة فنانين عبر سبع وجهات شهيرة في رأس الخيمة على مدار سبعة أسابيع، لتجمع هذه الحفلات بين الثقافة والموسيقى والجمال الطبيعي لرأس الخيمة، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للفعاليات.

واختتم العام باحتفال رائع في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث حققت الإمارة رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح" و "أكبر صدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح."

بناء المستقبل المستدام

حصل برنامج الاستدامة الخاص بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في عام 2024 على تصنيف "المشروع الأكثر استداماً في الشرق الأوسط" في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024، ما يسلط الضوء على الإنجاز الذي حققته الإمارة بالحصول على أول شهادة اعتماد فضية من "إرث تشيك" (EarthCheck) في مجال السياحة المستدامة بفضل الجهود الرائدة التي تبذلها الهيئة في مجال السياحة المسؤولة بيئياً.

وتمتد جهود الاستدامة إلى الحفاظ على التراث الثقافي، حيث وضعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة رؤيتها الثقافية والتراثية في عام 2024، وهي خارطة طريق للمحافظة على 20 من أكثر من 80 موقعاً تاريخياً وأثرياً في الإمارة يعود تاريخها إلى العصر البرونزي. ومن خلال تطوير هذه المواقع كوجهات رئيسية لتوفير تجارب أكثر أصالة للزوار وتمكين الإماراتيين من المشاركة في القطاع السياحي، ستضمن رأس الخيمة الحفاظ على تراثها الفريد للأجيال القادمة.

وكانت السياحة سهلة الوصول للجميع من مجالات التركيز الأخرى التي وضعتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على رأس أولوياتها، حيث عقدت الهيئة شراكة مع شركة "Sage Inclusion" العالمية المتخصصة في السياحة سهلة الوصول لإجراء تقييم هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط للسياحة سهلة الوصول للجميع في الإمارة. وأجرت الشركة تدقيقاً شاملاً لمدة 12 أسبوعاً في نهاية عام 2024، شمل أكثر من 40 فندقاً و10 وجهات سياحية ومطار رأس الخيمة الدولي والنقل البري مع تقييم الخدمات المتنوعة لأصحاب الهمم، بما في ذلك أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والإدراكية والأشخاص الذين يعانون من أنواع الحساسية. وتهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء برأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة سهلة الوصول للجميع، ما يضمن أن يتمكن كل زائر من الاستمتاع بالإمارة واستكشافها بشكل كامل.

وجهة متكاملة رائدة للعيش والعمل والاستكشاف

إضافة إلى استقطاب الزوار، تلتزم رأس الخيمة بأن تصبح وجهة استثنائية رائدة للعيش والعمل والاستكشاف. ويضمن نهج الإمارة المتوازن في مجال السياحة المستدامة تحقيق النمو دون التأثير على ثقافتها الفريدة.

وحظيت هذه الرؤية بالتقدير على مستوى العالم، حيث جاءت رأس الخيمة في المرتبة العاشرة في قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين الصادرة عن مؤسسة "إنترنيشنز" العالمية. كما حققت المرتبة الأولى بين أفضل مدن العالم للمغتربين في مؤشر "الاستقرار في الخارج"، والثانية في مؤشر "العمل في الخارج"، والمركز الخامس في مؤشر "سهولة الاستقرار". كما تصدرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قائمة "أفضل بيئة عمل" للعام الرابع على التوالي، وحصلت على جوائز في فئات "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط"، "أفضل بيئة عمل في قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي"و"أفضل بيئة عمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي". وحقق "برنامج الضيافة الإماراتية" الأول الذي أطلقته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالشراكة مع "كارير لاب" وجامعة ليروش السويسرية والذي تخرج فيه 18 شاباً إماراتياً نجاحاً كبيراً، ما يعكس التزام الإمارة برعاية قادة المستقبل في قطاع السياحة.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة:

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

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