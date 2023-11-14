دورة جديدة بفعاليات وبرامج جديدة: "بعد النهار في ليل"، "ملتقى الأفكار"، "عائلة المهرجان" إضافة إلى برنامج "يوم الشباب"، برنامج منسق خصيصاً لطلبة الجامعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكبر احتفال بالقصص والإبداع في المنطقة، بدورته السادسة عشرة والتي من المقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024 في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي. تّعد الدورة المقبلة ببرنامج تفاعلّي مميز يجمع أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم في مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل " بعد النهار في ليل"، و"ملتقى الأفكار"، و"عائلة المهرجان" وبرنامج "يوم الشباب".

وأعلن المهرجان، اليوم، عن المجموعة الأولى من الضيوف المشاركين في دورة عام 2024 وتضم المجموعة أسماء بارزة مثل الشاعرة الأمريكية والمحررة، كلوديا رانكين، التي فازت بجائزة Forward لعام 2015، وجائزة PEN Open Book وغيرها من الجوائز، الكاتب ورائد الأعمال في وادي السيليكون، طوني فاضل، مؤلف كتّاب "للبناء: دليل غير تقليدي لجعل الأشياء تستحق صنعها" ومخترع جهاز الأيبود ومؤسِس شركة "نيست" إضافة إلى اثنتين من أشهر الكتّاب على منصة التيك توك، كورتيس سيتنفيلد، مؤلفة كتاب "كوميديا رومانسية"، وريبيكا ياروس، مؤلفة كتاب "الجناح الرابع"؛ وتقدم كلاتهما جلساتهم لأول مرة في المنطقة. كما ينضم الكاتب أنتون هير، مترجم كتاب "ذهبت لأرى والدي" و"أرنب ملعون" والذي يعمل حالياً على السيرة الغيرية لأشهر فرقة كورية للبوب، "BTS"، إلى قائمة المتحدثين والدكتورة الجامعية، فرانشيسكا كارتيه بريكيل، والتي تنحدر من سلالة "كارتييه" المتخصصة بالمجوهرات ومؤلفة كتاب "كارتييه: القصة غير المروية للعائلة وإمبراطورية المجوهرات"، والكاتبة ميرال الطحاوي، التي تأهلت روايتها "أيام الشمس المشرقة" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023، والشاعر أحمد بخيت والحائز على العديد من الجوائز والمتأهل إلى برنامج "أمير الشعراء" إضافة إلى المتزلجة الإماراتية العالمية الشهيرة، زهرة لاري، والتي ستقوم بإصدار كتابها، "ليس بعد: قصة متزلجة لا تعرف طموحها حدوداً"، خلال المهرجان.

ويعود كل من الكاتب والخبير السلوكي، توماس إريكسون، مؤلف كتاب "محاط بالحمقى"، والصحفية والروائية لوسي هوكينج، ابنة الكاتب ستيفن هوكينج، والتي ستتحدث عن سلسلتها الجديدة المخصصة للأطفال، "الأميرة أوليفيا أنجاتس"، والتي تتمحور حول أزمة تغير المناخ. كما يعود عملاق الأدب الياباني الأشهر، توشيكازو كاواغوتشي، مؤلف سلسلة "قبل أن تبرد القهوة"، والكاتب سعود السنعوسي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013 عن روايته "ساق البامبو" والمتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن روايته "حمام الدار"، إلى مسرح المهرجان إضافة إلى الشاعر علي أبو الريش والذي تُعد روايته "الاعتراف" واحدة من أهم مئة رواية عربية في العصر الحالي. كما تعود الكاتبة والفنانة الفلسطينية الحائزة على جوائز، دانا الدجاني.

كما كشف مهرجان الإمارات للآداب عن تنظيم أربع تجارب جديدة تناسب كافة الأعمار والاهتمامات وهم برنامج "بعد النهار في ليل"، والذي يّعد أن مرح المهرجان لا ينتهي مع مغيب الشمس إذ يستضيف المهرجان سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء والألعاب وتجارب الطعام والتسوق خلال الليل من يوم الخميس حتى يوم الأحد. وبرنامج "ملتقى الأفكار" والذي يضم سلسلة من الحوارات والنقاشات المميزة بين الكتّاب حول شتى المواضيع؛ من عالم العناكب والأساطير الصينية ووصولاً إلى جمالية اللغة العربية ومستقبل الذكاء الاصطناعي. جمع المهرجان بعضاً من أفضل رواة القصص والرسامين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة؛ من التنانين والأبطال الخارقين إلى الشعر والأداء، يوفر المهرجان فرصة لكل القرّاء الصغار. كما يدعو المهرجان طلبة المرحلة الثانوية والجامعات إلى الانضمام إلى مجموعة من الجلسات الملهمة، ضمن برنامج "يوم الشباب"، ترضي فضولهم وتشعل لديهم شرارة الشغف إذ تناقش الجلسات مواضيع مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والأدب وإدارة الأعمال والاستدامة، مع التركيز على الثقافة العربية.

وعبّرت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار "ELF" للنشر ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن بالغ سعادتها بإطلاق دورة جديدة من المهرجان وقالت: "يتواصل البشر مع بعضهم البعض ومع العالم من خلال القصص، القصص التي نتبادلها بمشاركة التجارب والحياة والتي تتعدى الكلمات وتتخطى الحدود. جوهر مهرجان طيران الإمارات للآداب يتمحور حول الاحتفاء بالروابط الإنسانية من خلال رواية الحكايات التي تنطوي عليها مشاهد الإبداع المختلفة"، وأضافت، "كلنا حماس لاستقبال الكتّاب والمبدعين والفنانين وقادة الفكر والتغيير من حول العالم في رحاب المهرجان مجدداً ليقدموا مجموعة ثرية من الفعاليات التي من شأنها إلهامنا وإسعادنا وقبل كل شيء.. أخذنا في رحلة لا تُنسى عبر سحر الحياة التي نعيشها اليوم؛ انضموا إلينا".

تتاح التذاكر للشراء في 14 ديسمبر 2023 ويشجع فريق المهرجان الجمهور على الانضمام إلى عضوية "أصدقاء المؤسسة". يحق لأعضاء عضوية المؤسسة الاستفادة من حسم بنسبة 20٪ على جميع فئات التذاكر، بما في ذلك الورش والفعاليات الخاصة، ومجموعة متنوعة من المزايا الإضافية مثل الحجز المبكر، أولوية لحجز المقاعد، والدخول الحصري لصالة أصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب إضافة إلى دعوات خاصة لحضور فعاليات حصرية خلال المهرجان والعام.

المزيد من المعلومات عن مهرجان الإمارات للآداب على الموقع الإلكتروني. ولكافة المستجدات والفعاليات على مدار العام #ELFDubai انستاجرام، وتيك توك عبر @ELFDubai ولينكد إن، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب .

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نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب

توفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كافة سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة.

أُنشئت المؤسسة عام 2013 بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الأدب، لاسيما الأدب العربي.

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء لتطلعات الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها المؤسسة، برنامج "الفصل الأول – زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب"، وجائزة أمناء مكتبات المدارس، ومبادرة كاتب مكتوب، ومشروع "من الداخل إلى الخارج"، وبرامج التعليم على مدار العام بالإضافة إلى أندية الكتب ودورات الكتابة الإبداعية. ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام 2020، مؤتمر التحالف العالمي للمهرجانات الأدبية، وفي عام 2016، مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام 2017، مؤتمر دبي الدولي للنشر.

كما تشرف مؤسسة الإمارات للآداب على تنظيم مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهو المهرجان الأدبي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مهرجان طيران الإمارات للآداب

يُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الوطن العربي تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يجمع الكتّاب والمفكرين والمتحدثين العالميين والإقليميين من جميع أنحاء العالم. وقد تحدث في المهرجان على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أكثر من 2000 من الكتّاب من أكثر من مائة دولة. تمكن المهرجان من الوصول إلى جمهور يزيد عن 380 ألف شخص سواء من زوار المهرجان أو عبر البث المباشر. واستضافت جلسات المهرجان مجموعة كبار المتحدثين كل من محمد النعاس، وجلال برجس، وميسون صقر القاسمي، وشهد الراوي وإنعام كجه جي.

يهدف المهرجان إلى تطوير ثقافة القراءة وترسيخ مكانتها لدى مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصد المهرجان، في دوراته المختلفة، العديد من الجوائز الهامة؛ ومن خلال توفير منصة للمواهب الدولية والمحلية، وما زال المهرجان يشكل المشهد الأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

إضافة للبرنامج الأساسي، يوفر المهرجان فرصة استثنائية للأطفال من خلال البرنامج التعليمي الذي أسهم في تثقيف وتعليم الطلبة عبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يطرح المهرجان كل عام العديد من المسابقات الطلابية، باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للناشئين تقديم مهاراتهم وعرض مواهبهم في الشعر والقصص والإلقاء.

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ويُعد المهرجان أبرز مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب، التي تأسست عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب في عام 2024.

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