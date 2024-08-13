دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، الفعالية الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليوفر فرصاً استثنائية لإحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى القطاع. ويشكل المعرض منصة عالمية المستوى لبناء العلاقات وتسليط الضوء على أبرز التطورات في القطاع واستكشاف فرص الأعمال، حيث يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على طيران الأعمال في المنطقة.

وبوصفها مركزاً رائداً لطيران الأعمال، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً قياسياً من الرحلات الجوية في العام الماضي بلغ 16,657 رحلة جوية، بينما يتخطى متوسط الملاءة المالية لمشتري الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط حاجز المليار دولار أمريكي. وتتزايد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في قطاع طيران رجال الأعمال في ضوء النمو المستمر في توافد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وشهد القطاع في المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق مسجلاً زيادة بنسبة 11% في الطيران باستخدام طيران الأعمال منذ عام 2020، ومن المتوقع أن يحقق مستويات نمو أعلى بحلول عام 2030. وسجلت شركة فيستا، التي تتخذ من دبي مقراً لها، نمواً ملحوظاً في المملكة، حيث شهدت زيادة بنسبة 59% على أساس سنوي في عدد الرحلات الجوية، وزيادة بنسبة 51% في ساعات الطيران في الربع الأول من العام الجاري.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "يمثل معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة المنصة الأبرز لبناء علاقات جديدة ودفع عجلة الابتكار، بالتوازي مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع طيران الأعمال. ويتجلى التزامنا بالتميز من خلال جهودنا لتعزيز فرص التواصل وتقديم رؤى وأفكار معمقة حول التوجهات الرئيسية وأبرز المنتجات والخدمات في القطاع. ويستضيف المعرض بدورته العاشرة مجموعة من أبرز الجهات الرائدة عالمياً، ليوفر فرصاً استثنائية لتبادل المعارف واستكشاف الصفقات التجارية ووضع خطط عمل تتماشى مع رؤيتنا المشتركة للارتقاء بواقع قطاع طيران رجال الأعمال".

وأكّدت العديد من الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي مشاركتها في المعرض، بما فيها طيران السعودية الخاص والقطرية لطائرات رجال الأعمال وشركة مكاملة للطيران وجت أفييشن. ويعود برنامج المشغلين، وهو عبارة عن منصة تواصل قيمة للتوفيق بين الشركات المشغلة والعارضة، بعد أن لاقى إطلاقه خلال فعاليات دورة العام الماضي نجاحاً باهراً. وتحظى الشركات المشغلة المشاركة بفرصة الدخول السريع إلى المعرض والوصول الحصري إلى صالة المشغلين، مما يوفر لهم فرص مميزة للتعرف على تحليلات السوق الجديدة واستكشاف التوجهات الناشئة في السوق وتعزيز العلاقات المهنية.

وبدوره، قال تريفور إيسلينج، نائب الرئيس للشؤون التجارية في القطرية لطائرات رجال الأعمال: "يسرّنا في القطرية لطائرات رجال الأعمال حضور معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بدورته لهذا العام، حيث نستعرض طائرة جلفستريم جي 700، أحدث الإضافات إلى أسطولنا المميز والتي تتميز بمقصورتها الفسيحة والفاخرة وقدرات المدى الاستثنائية. وترسي القطرية لطائرات رجال الأعمال معياراً جديداً في قطاع الطيران الخاص، بفضل الخدمات الشخصية المخصصة التي يوفرها طاقمنا. ونتطلع إلى تسليط الضوء على منتجاتنا وخدماتنا أمام الجمهور خلال المعرض".

كما يعود مؤتمر "بيز آف" للعام الثاني على التوالي، حيث يستضيف كبار المسؤولين التنفيذيين من قادة القطاع في برنامج يهدف إلى فتح حوارات جديدة حول المواضيع الملحّة التي ترسم ملامح القطاع، فضلاً عن تقديم الرؤى والأفكار الجديدة حول القطاع. ويتناول المؤتمر مواضيع متنوعة تشمل تحسين العمليات المستدامة، واستكشاف المبادرات الجديدة، والاستفادة من التوجهات الحديثة في التكنولوجيا، والارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز مستويات الكفاءة. ويَعد الحضور بطرح استراتيجيات عملية للمضي قدماً في تحقيق التطور على مستوى القطاع.

وتشهد الفعالية مشاركة الدكتور فهد إبراهيم الجربوع، الرئيس التنفيذي لشركة طيران السعودية الخاص في ندوة بعنوان "مستقبل طيران رجال الأعمال لأبرز كبار الشخصيات: توقع التوجهات المستقبلية في عالم التخصيص". وقال الدكتور الجربوع: "حققت فئة أبرز كبار الشخصيات في قطاع طيران رجال الأعمال تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة. ونتوقع في الفترة المقبلة زيادة التركيز على الاستدامة البيئية وإرساء مفاهيم جديدة للإنتاجية أثناء الرحلات للارتقاء بتجربة العملاء".

ويتوفر برنامج الضيف البلاتيني للحضور من فئتي كبار الشخصيات وذوي الملاءة المالية الفائقة، حيث يتيح لهم تجربة حضور لا مثيل لها، بما فيها خدمات الكونسيرج المخصصة والوصول إلى الصالة الفاخرة، والدخول السريع وفرصة تنسيق موعد للزيارات على متن الطائرات الخاصة. كما يحظى الضيوف بالوصول إلى لاكجري بوليفارد، الذي يُقام خلال استعراض الطائرات الخاصة ويوفر منصة مثالية للتواصل مع العلامات الفاخرة.

وتُقام فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 بين يومي 10 و12 ديسمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي في دبي (دبي ورلد سنترال) في موقع معرض دبي للطيران. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mebaa.aero

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