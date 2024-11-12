يعتبر معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، الذي يشكل جزءاً من سلسلة فعاليات أمبينته العالمية، بمثابة منصة مثالية تركز على هدايا الشركات والأدوات المنزلية ومنتجات الحياة العصرية في المنطقة

ستقام فعاليات المعرضين في موقع مشترك في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 14 نوفمبر الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، رسمياً اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست"، و الدورة الرابعة من معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، التي تقام في نفس الموقع بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث يمثل هذا العام انعقاد أضخم دورة حتى الآن بتاريخ كلا المعرضين، إذ من المتوقع أن يشهدا حضور أكثر من 12 ألف زائر متخصص من أكثر من 100 دولة على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

ينعقد معرض بايبروورلد ميدل إيست بدورته الثالثة عشرة وهو المعرض الأسرع نمواً من نوعه على مستوى العالم، حيث يتم تنظيمه في موقع مشترك مع معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" الذي يركز على عرض هدايا الشركات ومجموعة واسعة من الأدوات المنزلية ومنتجات الحياة العصرية.

وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر مدير معرضي " بايبروورلد ميدل إيست» و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست": "يعتبر معرض بايبروورلد ميدل إيست الفعالية الدولية الأبرز للموزعين وتجار التجزئة والجملة وأصحاب الامتيازات في قطاع الورق والقرطاسية، حيث يوفر تنظيم هذا المعرض بموقع مشترك مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، منصة مثالية سنوية لاستعراض المنتجات من قبل أكثر من 100 دولة تحت سقف واحد".

وأضاف علي أكبر قائلاً: يؤكد شعار المعرض لهذا العام " تصميم مستقبل التواصل العالمي" على دور دبي كمركز عالمي يجتمع فيه المتخصصون والمهنيون من جميع أنحاء العالم، حيث بدت معالم الصبغة الدولية لكلا المعرضين واضحة من خلال العدد القياسي للأجنحة الدولية المشاركة والتي استعرضت كل منها مجموعة مميزة من المنتجات التي تعكس ثقافة كل دولة".

وقد قام معاليه خلال جولته الافتتاحية، بزيارة العديد من منصات العارضين المشاركين بما في ذلك: مصنع الاتحاد للصناعات الورقية، كانجارو، سكريكس، رمسيس الصناعية، فلامنجو، ماين بيبر، فاروق الدولية، روكو وبان جلف ماركتنج، كما زار معاليه العديد من الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض أبرزها: ألمانيا، والهند وتركيا والصين.

وبهذه المناسبة قالت سابرينا يو، مديرة المبيعات الدولية في شركة ماين بيبر: "لقد أتينا للمشاركة في معرض بايبروورلد ميدل إيست قادمين من إسبانيا، وهذه هي السنة الرابعة التي نشارك فيها في هذا المعرض، ولقد سعدنا كثيراً بزيارة معاليه لمنصتنا لنقدم له لمحة عامة عن بعض منتجاتنا".

كما تم افتتاح منتدى ذا هب اليوم بعرض تقديمي من قبل كريسانثي نيلوكا، مدير المشاركة في الابتكار لدى مركز دي إتش إل للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن "الاستدامة المستقبلية في مجال التغليف اللوجستي"، وقد شارك العرض رؤى متنوعة عن الاستراتيجيات والتقنيات والإجراءات المبتكرة التي تدفع عجلة التقدم المستدام نحو الأمام في قطاع الطباعة والتغليف.

ومن بين المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال المنتدى اليوم "فن الهدايا المؤسسية - التقاليد والتوجهات في الشرق الأوسط" و"دمج أفضل الممارسات في تصنيع الورق: الابتكارات والفرص".

وبعد عدة أشهر من جولات التصفيات، فقد وصلت مسابقة (باتل أوف براشز) إلى مراحلها النهائية اليوم، حيث أطلقت مؤسسة (فنون آرتس) بالتعاون مع معرض بايبروورلد ميدل إيست مسابقة الفنون المجتمعية التي تهدف إلى استعراض مواهب الفنانين من جميع أنحاء دولة الإمارات وتضمنت عدة جولات تأهيلية.

سيتنافس المتأهلون للنهائيات اليوم ضمن أربع فئات تشمل كلاً من: الفنون التجريدية والواقعية والرسم بالقلم الرصاص أو الفحم والألوان المائية، وسيتم تقييم أعمالهم من قبل لجنة موقرة من الفنانين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم: خليل عبد الواحد وفيصل عبد القادر وأتول باناسي وأكبر صاحب.

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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