سيستكشف المؤتمر التقنيات التي تساهم في تطور قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

سيتم أيضاً مناقشة استراتيجيات الاستدامة في لوجيموشن تزامناً مع سعي القطاع نحو تبني ممارسات وإجراءات أكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تجتمع نخبٌ من أبرز الخبراء في مؤتمر سكايلكس والذي سيتم انعقاده خلال الدورة الافتتاحية من لوجيموشن في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن يحضره أكثر من 40 متحدثاً و150 موفداً، لمناقشة الابتكارات التي ترسم مستقبل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية.

سيسلط سكايلكس الضوء على آخر التطورات في تحليلات البيانات والروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، وسيقدم تحليلات دقيقة عن كيفية تعزيز هذه التقنيات لمرونة سلاسل التوريد والشفافية والتحكم، بالإضافة إلى ذلك، سيوضّح لوجيموشن أهمية الاستدامة وسيستكشف الممارسات والاستراتيجيات الخضراء.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير عام لوجيموشن: "يلتزم لوجيموشن بتعزيز الابتكار والتعاون والنمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتنقل وسلاسل التوريد الدولية من خلال تقديم منصة مثالية لقادة القطاع".

وأضاف إسحاق قائلاً: سيجمع مؤتمر سكايلكس كبار الشخصيات في القطاع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيون ومسؤولو التكنولوجيا، لاستكشاف التطورات الحالية للقطاع وتقديم أفكار عميقة عن التوجهات الرئيسية التي تشكل مستقبله".

سيفتتح مؤتمر سكايلكس بمناقشة جماعية للقيادات، تتناول توجهات وتحديات سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك تأثير سياسات التجارة والتعريفات الجمركية المتغيرة، وظهور التجارة الإلكترونية وتطبيق الإجراءات المستدامة.

تشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر كل من: جوبال آر، القائد العالمي لسلسلة التوريد والاستشارات اللوجستية في فروست آند سوليفان؛ و بيوش مالفيا، نائب الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة موجلكس للأعمال؛ و وليد السعيدي، مدير إدارة سلاسل التوريد في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة؛ و سيد حبيب، مدير شركة دانوب هوم؛ و عامر الخطيب، نائب الرئيس للشؤون التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ و ملاحة فوزي الحسين، نائب الرئيس لسلسلة التوريد في شركة الأنابيب العربية.

تعمل الابتكارات التكنولوجية على تطوير كل جانب من جوانب عمليات الخدمات اللوجستية، حيث يؤكد تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي، الشريك المعرفي لـفعالية لوجيموشن والمشرف على العديد من جلسات النقاش في الفعالية، أن "اللياقة الرقمية" ستكون ضرورية لتحقيق النجاح في قطاع الخدمات اللوجستية. ويؤكد التقرير كذلك على الدور المهم للبيانات والتحليلات في النقل والخدمات اللوجستية، حيث حددها 90% من خبراء القطاع كأولوية رئيسية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتجاوز متوسط ​​83% الذي شهدته القطاعات الأخرى.

سيتضمن اليوم الأول من مؤتمر سكايلكس أيضاً دراسة حالة عن "موازنة الابتكار مع التأثير" يقدمها غيوم أكبرالي، مدير العمليات لقسم التوريد في إنترناشيونال أس أو أس، حيث ستستكشف الجلسة كيف يمكن للتقنيات المرنة والقابلة للتطوير، إلى جانب الخبرات البشرية، أن تقود القرارات الاستراتيجية والنمو المستدام، مع التركيز على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وفي اليوم الثاني، سيركّز المؤتمر على الخدمات اللوجستية المستدامة وسلاسل التوريد الخضراء من خلال جلسة نقاشية عن التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه سلاسل التوريد المستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك قادة القطاع مثل روهان سينغفي، رئيس الخدمات اللوجستية والتخزين العالمية في شركة سيراميك رأس الخيمة، وشاشي كيران، المدير العام للمجموعة في شركة جاشنمال الوطنية، وطلال علي محمد، مدير سلسلة التوريد في مركز كليمنصو الطبي، خبراتهم عن كيفية التغلب على التحديات في مجال التخزين الحديث من خلال الابتكارات التكنولوجية.

وستتناول الفعالية أيضاً التحول الرقمي في مجال الخدمات اللوجستية، مع عرض تقديمي عن "إدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أدنوك: عامل تغيير في القطاع" والذي يوضح كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للامتثال وتخفيف المخاطر ووضع معايير جديدة للتميز في المشتريات.

كما ستستكشف الجلسة الختامية لمؤتمر سكايلكس مجالات استخدام الطائرات المسيرة، حيث سيوضح أحمد عطية، مدير سلسلة التوريد في مجموعة الزهراوي، كيفية استخدام الطائرات المسيرة في التوصيل الى الوجهة النهائية في المناطق الحضرية والتحديات التنظيمية لعمليات الطائرات المسيرة في المدن.

نبذة عن معرض لوجيموشن:

لوجيموشن هو المنصة العالمية التي ستغيّر قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل والتنقل. تقام الدورة الأولى منه في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية الرائدة في عالم الخدمات اللوجستية والتنقل. سيشارك لوجيموشن موقعه مع معرض أوتوميكانيكا دبي، في المدينة الأكثر تقدماً، دبي. وهو المنصة التي تلتقي فيها القيادات البارزة بالشركات المبتكرة لتشكيل مستقبل هذه القطاعات الديناميكية بشكل فعال.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 600* مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالاضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لوجيموشن، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي ورلد ميدل إيست، بيوتي ورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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