المعرض يجمع أبرز شركات قطاع الطباعة والتغليف في المنطقة ويستعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة

دبي : ينطلق معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، المعرض الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تكنولوجيا الطباعة، يوم الثلاثاء القادم 9 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع على مدى ثلاثة أيام أهم شركات الطباعة ومقدمي خدمات الطباعة، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطباعة والتغليف.

وفيما تسجل إيرادات الطباعة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مقابل 1% فقط على مستوى العالم، تشير التوقعات إلى تسجيل نجاح لافت في دورة المعرض القادمة، كما يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأقصى والهند وجنوب آسيا والبرازيل وأوراسيا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة ومصر، وذلك لاستعراض أحدث آلات ومواد وبرمجيات الطباعة.

ويستقطب المعرض المُشترين في مجالات طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "نتطلع لاستقبال أبرز الموردين والمشترين في مجال الطباعة والتغليف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 الأسبوع القادم، حيث يمكنهم استكشاف أحدث المعدات والمواد وحلول الطباعة التقليدية والرقمية بالتزامن مع دخول قطاع الطباعة والتغليف مرحلة جديدة تتميز بتعزيز الاستدامة".

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع، بما فيها هايدلبرج التي تكشف عن فيرسافاير، منتجها الجديد القادر على طباعة لافتات تصل إلى 1,260 ملم، إلى جانب الطباعة على الوسائط الورقية من 40 إلى 470 جرام/متر مربع على الوجهين. كما يستعرض موردو المعدات الجديدة من علامات تجارية مثل كونيكا مينولتا، آلة أكوريوليبل 400 المخصصة لطباعة الملصقات الرقمية بواسطة الحبر، والتي تطبع بسرعات تصل إلى 39.9 متر/دقيقة وفق النموذج اللوني سيان ماجنتا أصفر أسود، مع إمكانية إضافة اللون الأبيض.

ومن جانبه، قال خالد جندي، مدير أعمال المنطقة لدى شركة بوبست الشرق الأوسط – دبي: "تسرنا المشاركة في معرض الخليج للطباعة والتغليف، الذي يوفر منصة مرموقة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى بوبست لتقديم حلولها الخاصة بالعلامات التجارية ضمن مجموعة شاملة ومصممة خصيصاً لتلبي احتياجات مختلف التطبيقات".

وأضاف الجندي: "تملك شركة بوبست مجموعة من المطابع الآلية المتطورة والمصممة بعناية لدمج الأتمتة والرقمنة والاتصال، حيث تتوافق هذه المنهجية بسلاسة مع المتطلبات القائمة على الاستدامة لسوق الطباعة سريع التطور. وتوفر منتجات الشركة مجموعة من التقنيات، بدءاً من الطباعة الفلكسوغرافية ووصولاً إلى تقنية نفث الحبر الرقمية بالكامل والحلول الشاملة، وطباعة التغليف، وعمليات التحسين والتشطيب، بالإضافة لإمكانية دمج نظام إدارة الجودة الداخلي الخاص بالشركة. ونسعى لتمكين العملاء من مواكبة أحدث توجهات القطاع من خلال إتاحة فرص الوصول إلى أفضل الحلول المخصصة لكل تطبيق".

وتوفر دورة هذا العام من معرض الخليج للطباعة والتغليف العديد من الفرص المخصصة لخبراء القطاع، مما يضمن لهم بناء علاقات مهنية جديدة وتعزيز العلاقات الحالية، إضافة إلى إتاحة الكثير من فرص التواصل على مدار أيام المعرض الثلاثة.

ومن جانبها، قالت جيد جريس، المديرة الإدارية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف: "نتطلع لانطلاق فعاليات الدورة 14 من معرض الخليج للطباعة والتغليف في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 250 من كبار موردي القطاع على مستوى العالم، مما يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء المعرض المميزة على مدى ثلاثة أيام، واستكشاف أحدث تقنيات طباعة التنسيقات الكبيرة والعمليات المرتبطة بها وأبرز التقنيات الثورية في مجال طباعة الملصقات والتغليف المرتبطة بالطباعة الفلكسوغرافية والطباعة الرقمية والهجينة".

وأردفت جريس: "يشتهر المعرض أيضاً بتقديم أحدث الابتكارات في قطاع الطباعة التجارية، بما في ذلك طباعة الكتب وطباعة المعاملات وطباعة مستلزمات منافذ البيع في متاجر التجزئة والبريد الورقي والطباعة الفلكسوغرافية والطباعة على الأقمشة. ويتيح المعرض لموردي طباعة الملصقات والتغليف فرصة لقاء موردي قطاع الطباعة التجارية للبحث في إمكانية دمج هذه التقنيات. ونتطلع لاستقبال الجميع في المعرض الذي ينطلق الأسبوع القادم".

وتشهد فعاليات المعرض مشاركة مجلة ليبلز آند ليبلينغ بوصفها الراعي الرئيسي لدورة هذا العام، إلى جانب كل من كونيكا مينولتا ومجموعة مود وأفرا بوصفهم رعاة مشاركين.

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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كورين لافيكتوار، المديرة التنفيذية الأول لشؤون الاتصالات، سلسلة معارض ليبل إكسبو العالمية، البريد الإلكتروني: pr@labelexpo.com

بين بلادون، المدير المساعد لدى وكالة فور، البريد الإلكتروني: ben.bladon@four.agency

لمحة حول معرض الخليج للطباعة والتغليف:

معرض الخليج للطباعة والتغليف هو المعرض الرائد في توريد تكنولوجيا الطباعة، ويجمع أهم مزودي خدمات الطباعة والمطابع التجارية وشركات التصميم وطباعة التغليف والمشترين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من الزوار من مختلف مجالات الطباعة، بما في ذلك طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض. ويوفر منصة للجهات العارضة لاستعراض أحدث الآلات والمواد والبرمجيات في مجال الطباعة.