دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم الجمعة عن الفائزين بالجوائز التربوية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 ، وبلغ عدد الفائزين 17 من جملة مشاركات بلغت 98.

وقد فاز في جائزة المعلم المتميز على مستوى مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية كل من على بن عبد العزيز بن عبد الله السيافي من مدرسة طارق بن زياد الثانوية، واعتدال بنت عبد الله بن سعود المغلوث من المتوسطة الخامسة بالمبرز وسميرة بنت عبد الله مبارك العتيبي من ابتدائية ريحة. ومن دولة الكويت فازت جواهر عجير لافي بطي العصيمي من مدرسة غنيمة المرزوق الثانوية بنات، ومن دولة قطر فازت نورة عبد الله حيدر جهرمي من مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات ومن مملكة البحرين فازت كوثر جعفر حمزة ابراهيم من مدرسة القادسية الابتدائية للبنات.

وفي فئة جائز الطالب المتميز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فاز من المملكة العربية السعودية كل من الطالب ياسر بدر عوض المطيري من مدراس المتقدمة بحي الخليج وثامر بن يوسف بن ثامر المسعود من ثانوية المتقدمة الأهلية منطقة الجوف والطالبة عائشة بن فهد بن ابراهيم السويد من مدرسة الرابعة عشر بعرعر ، كما فازت جوري بنت سلطان بن محمد البصيلي من مدراس المتقدمة للتعلم الذكي. ومن دولة الكويت فازت الطالبة كوثر يوسف محمد على نصر الله من مدرسة مارية القبطية الثانوية بنات. ومن دولة قطر فاز كل من عبد الله هلال عبد الله الحسن المهندي من أكاديمية قطر الخور ونورة فيصل دحيم سعد الدوسري من المدرسة المصرفية ومن مملكة البحرين فاز الطالب علي رضا محمد علي حسين أحمد العربي من مدرسة التعاون الثانوية للبنين والطالبة خولة أحمد منصور علي من مدرسة جد حفص الثانوية للبنات.

وفي فئة جائزة المدرسة المتميزة فازت من المملكة العربية السعودية مدرسة الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الثانوية ويرأس إدارة المدرسة المدير بندر بن سعد بن رشاد الحربي. ومن مملكة البحرين فازت مدرسة جد حفص الثانوية للبنات وتقوم على إدارتها المديرة خلود يعقوب عبد الله بدو.

وفي كلمته بمناسبة إعلان النتائج أعرب الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الفائزين عن سعادته بمناسبة إعلان الفائزين بالجائزة هذا العام وهنأ الفائزين في مختلف الفئات وقال: "أضحت هذه الجائزة من الجوائز الرائدة على المستويين الاقليمي والدولي، حيث تُعنى بتقييم وتحفيز وتكريم شرائح وشاغلي الوظائف التعليمية من القيادة المدرسية والمعلمين والطلاب والطالبات. وأصبحت محط أنظار كافة الفئات المتميزة على مستوى المدراس والمعلمين والطلاب".

وأكد سعادة الدكتور العاصمي بأن الجائزة أصبحت داعمة وتحفز الأداء التعليمي كما تعزز من كفاءة العمليات والممارسات التربوية والمهنية وهي تقدم للمدرسة التي يظهر طلابها حقيقة تفوقًا علميًا وكذلك في الجوانب السلوكية والجوانب المهنية وتقدم أيضا للمعلم الذي يبدع ويبتكر ويقدم مهارات متنوعة من استراتيجيات التدريس واستراتيجيات التعليم والتعلم وكذلك القيادة المدرسية.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على جهودها في مواصلة تكريم المتفوقين والمتميزين. وشكر القائمين على الجائزة على جهودهم في إنجاح الجائزة وتحقيق أهدافها والإصلاحات الهيكلية الجديدة والتي ستنعكس حتمًا على توسيع وتطوير دائرة جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم وتمنى التوفيق للجميع.

يذكر أن جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والتي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بهدف الارتقاء بجودة قطاع التعليم وتشجيع التميز والموهبة شهدت العديد من التطورات، كما شهدت توسعا اقليميًا ودوليًا من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والاقليمية، حتى تبوأت مكانتها من بين أهم الجوائز في قطاع التعليم على المستوى الاقليمي والدولي.

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