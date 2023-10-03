دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "شل الشرق الأوسط المحدودة" (شل) اليوم، أن مجموعتها من زيوت "بانولين" القابلة للتحلل ستكون متاحة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط بحلول أوائل العام 2024. وقد جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة (شل) في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023".

وتتميز زيوت "بانولين" بأدائها العالي وقابليتها للتحلل، حيث لديها القدرة على التحلل بشكل طبيعي. وتسهم هذه الزيوت القابلة للتحلل في التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة، لما توفره من حماية أكبر للحياة البرية والنظم الطبيعية، في حال تلامسها بالبيئة، وذلك مقارنة بزيوت التشحيم التقليدية، فضلًا عن تمكين العملاء من خفض مخاطر العمل في البيئات الحساسة.

ويمكن استخدام مجموعة الزيوت القابلة للتحلل، في المعدات الهيدروليكية وتشحيم التروس وصندوق نقل الحركة في الجرارات، وزيوت المحركات فئة (HDEO) والتوربينات وشحم الماكينات، بالإضافة إلى المنتجات الرائدة المعتمدة من قبل مصنعو المعدات الأصلية. ويلبي طرح مجموعة زيوت بانولين في منطقة الشرق الأوسط، الزيادة في الطلب على منتجات أكثر استدامة، خاصة في قطاعات مثل البناء والزراعة والطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية ومحطات طاقة الرياح البحرية.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال هيثم يحيى، المدير العام لشل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "ارتفع الطلب على زيوت مواد التشحيم القابلة للتحلل على مستوى العالم، وسيستمر هذا الطلب في النمو، مع توقعات بأن يصل معدل الزيادة السنوية إلى 6,6% بحلول العام 2032، وذلك بحسب توقعات القطاع. وبينما تتركز جهود مختلف القطاعات على اعتماد التقنيات ومصادر الطاقة المتجددة التي تضمن التزامها بتنفيذ عمليات تشغيلية مسؤولة، فإن زيوت ومواد التشحيم القابلة للتحلل توفر بديلاً أكثر استدامة لمصنعي المعدات الأصلية. وإدراكًا منّا للطلب الناشئ في السوق، قررنا طرح مجموعة زيوت "بانولين" في منطقة الشرق الأوسط، لتلبية متطلبات نمو القطاع الصناعي وتطوره."

وكانت شركة "شل" قد أبرمت العام الماضي، صفقة للاستحواذ على مجموعة "بانولين" لأعمال مواد التشحيم القابلة للتحلل ودمجها بالكامل في أعمال الزيوت ومواد التشحيم العالمية الخاصة بالشركة. وفي وقت سابق من العام 2021، طرحت "شل" أيضًا مجموعة زيوت المحركات عالية الجودة "شل ريميولا أر 6" والخاصة بالمحركات الثقيلة، مما ساهم في تعويض الكربون للعملائها في دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين وتلبية الطلب على زيوت محركات الديزل المخصصة للخدمة الشاقة والشركات المصنعة للمعدات الأصلية.

وتستعرض "شل" خلال مشاركتها في معرض (أديبك)، مجموعة منتجات متنوعة تتضمن حلولًا رائدة، مثل زيوت توربينات "شل توربو"، وزيوت "شل ريمولا" للشاحنات والمحركات الثقيلة ومجموعة شحوم "شل غادوس"، بالإضافة إلى الخدمات الفنية، مثل "تحليل زيوت شل"، و"مستشار التشحيم" و"خبير التشحيم".

لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "شل"، تفضلوا بزيارتنا في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، جناح رقم A230، قاعة "أتريوم"، مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

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