الدوحة، قطر: اختتمت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024 بنجاح باهر، لتكون بذلك علامة بارزة في هذا المجال على مستوى العالم. وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت القمة حضوراً لافتاً من قادة الصناعة وصُنّاع السياسات والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم. وحضر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات افتتاح القمة، برفقة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة سارة بورتر، الرئيس التنفيذي ومؤسسة "إنسبايرد مايندز"، الجهة المنظمة للقمة.

ومن خلال النهج الاستشرافي للتطور التكنولوجي، جاءت القمة تحت شعار "وضع الإنسانية محوراً لتطورات الذكاء الاصطناعي"، وهو ما دارت حوله العروض والنقاشات.

قطر تتصدر تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية

دشّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المشروع العربي للذكاء الاصطناعي "فنار". ويهدف "فنار"، الذي تم تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تقديم تمثيل دقيق للغة والثقافة العربية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة القصور في النماذج الحالية التي تعتمد بشكل رئيسي على البيانات باللغة الإنجليزية، وجاء هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة.

برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) تُبرز ريادتها في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

استعرضت شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط (PwC)، الشريك الرئيسي، أحدث تقنياتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وشمل جناحها عروضاً حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لعملية اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما استضافت الشركة ورشة عمل حول تأثير الذكاء الاصطناعي في تطوير الأصول، مع التركيز على التحليلات التنبؤية وتحسين التصميم. وناقشت الشركة مستقبل العمل مع القوى العاملة المعززة بالتقنيات، وكذلك الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال كافيه فيسالي، الشريك، ورئيس المدن المعرفية في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط: "تُعد القمة حدثاً استراتيجياً ضخماً يأتي في وقت حيوي ضمن رحلة التحول التي تشهدها قطر في إطار استراتيجيتها الوطنية الثالثة للتنمية". وأضاف: "تعكس مشاركتنا التزامنا بدعم عملائنا في مساراتهم للتحول الرقمي، مع ضمان أن تكون النتائج التي نقدمها مستدامة وشفافة من خلال الحلول التنفيذية التي نقدمها".

ونظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية والأكاديمية "جناح قطر للذكاء الاصطناعي". هذا الجناح، الذي جمع كوكبة من الجهات الوطنية الرائدة مثل وزارة العمل، والمجلس الأعلى للقضاء، وقطر للسياحة، والنيابة العامة، وجامعة قطر، استعرض مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق هذه التقنيات المتقدمة لدعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية؛ حيث استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال القمة المساعد القضائي الذكي، وهو أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد القضاة على مراجعة وتحليل القضايا القانونية السابقة بكفاءة عبر تقديم ملخصات وإجراء المقارنات بينها وبين القضايا المنظورة حاليًا إلى جانب برنامج المحادثة الآلي المدمج. ويسهم هذا الابتكار في دعم اتخاذ القرارات القضائية من خلال تبسيط جمع البيانات وتوفير مراجع يعتمد عليها.

واعتمدت النيابة العامة في قطر على تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتعزيز خدماتها القانونية، حيث قام المساعد الرقمي "مُساعِد"، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بمعالجة 9,000 استفسار قانوني لأكثر من 4,000 مستخدم، مما يتيح وصولاً سهلاً للمعلومات القانونية. كما تستخدم النيابة نظاماً ذكياً لتحليل تقارير غسل الأموال والكشف عن النشاطات المالية المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة تدريب بالواقع الافتراضي محاكاة لسيناريوهات الجرائم لتدريب مساعدي النيابة الجدد، مما يسمح لهم بجمع الأدلة بكفاءة والحصول على الرأي أو التقييم في الوقت الفعلي. وتعمل النيابة على تطوير نظام لرسم الخرائط الجغرافية بالذكاء الاصطناعي لتحليل وتوقع توزيع الجرائم. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية الأمنية وتعزيز كفاءة العمليات القانونية في قطر.

"آب لاب" تكشف عن الأفاتار الذكي وروبوت الدردشة التفاعلي

أكدت شركة "آب لاب قطر" التزامها بدعم تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص. وخلال القمة، كشفت الشركة عن الأفاتار الذكي (Ai.sha) لصالح "استثمر قطر"، والروبوت التفاعلي (Botania) لمؤسسة قطر.

ميزة توقع ثلاث مذكرات تفاهم

شهدت القمة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين شركة ميزة وشركائها "سايتوميت" و"سامبانوفا للتكنولوجيا" و"آي هورايزونز"، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة.

بدعم من قادة الصناعة

حظيت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر بدعم كبير من شركة IBM – الشريك الاستراتيجي ، وقناة الجزيرة – الشريك الإعلامي العالمي الرئيسي، وبرايس ووترهاوس كوبرز – الشريك الرئيسي، وشركة "airia" – الشريك العالمي. كما شاركت في القمة جهات بارزة مثل مايكروسوفت، هيوليت باكارد (HP)، وسيسكو، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كوانتوم بلاك، وسكيل أي آي، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى.

وصرّحت سارة بورتر، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة InspiredMinds:" يمثل مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة المنطقة في طليعة الابتكار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن لا نتحدث فقط عن التكنولوجيا، بل نجمع رؤى متنوعة من جميع أنحاء العالم، ونعيد تصور كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لقيادة تقدم ملموس عبر الصناعات والثقافات، هنا في الدوحة."

وشهد ختام القمة كلمة ألقاها سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة MBK القابضة ورئيس مجلس إدارة تمكين، مُعلناً اختتام فعاليات القمة وأعمالها، وبذلك تكون القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024 قد وضعت معياراً جديداً للابتكار وتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد التزام قطر بترسيخ مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.

للمزيد من المعلومات حول القمة، ولمتابعة الفعاليات المستقبلية، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldsummitai.qa أو متابعة الحساب @worldsummitaiqatar على تيك توك.

-انتهى-

#بياناتشركات