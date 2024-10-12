دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن انطلاق قمة مستقبل البلوك تشين 2024، أضخم معرض متخصص بتقنية البلوك تشين في المنطقة، يوم الأحد 13 أكتوبر في دبي هاربر. وتستمر الفعالية لأربعة أيام، وتُقام بالتزامن مع إكسباند نورث ستار في إطار معرض جيتكس جلوبال، حيث تستقطب الفعالية أكثر من 1,200 مستثمر و120 جهة عارضة إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً من أكثر من 50 دولة.

وتستضيف الفعالية سلسلة من الجلسات الحوارية المعمّقة والكلمات الرئيسية لقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مايك ويليامز، الرئيس التنفيذي لشؤون التواصل لدى توبيت، الذي يناقش أهمية الاستثمار في تقنية البلوك تشين مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة والتحديات خلال عام 2024، وماتيو يوجينيو موريتي، الرئيس التنفيذي لمصرف كوديجو، الذي سيسلط الضوء على مستقبل تكامل العملات المشفرة والعملات الورقية.

وتسلط القمة الضوء على بعض أكثر الشركات المليارية تأثيراً في العالم والتي تساهم في رسم ملامح مستقبل تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. ويشارك نخبة من أبرز قادة القطاع رؤاهم المتعلقة بعالم الميتافيرس، بمن فيهم يات سيو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى مجموعة أنيموكا براندز، ومارسيل كاسوموفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في كوين بيس لإدارة الأصول. كما ستتاح للمشاركين الفرصة للتعرف على أبرز الشركات في بورصات العملات المشفرة، بما فيها بينانس، بيتباندا، فاستكس، فضلاً عن بيت أوسيس وكوين مينا. تساهم القمة بتعزيز التعاون بين عمالقة القطاع والشركات الناشئة المبتكرة والشركاء الرئيسيين، بهدف رسم ملامح مستقبل الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سودو أروموجام، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات لدى إم 2: "تتماشى قمة مستقبل البلوك تشين بشكل وثيق مع رسالة إم 2 المتمثلة في لعب دور رائد في اعتماد الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. كما أنها فرصة مميزة للتعرف على العملاء من المؤسسات والشركات العائلية واحتياجاتهم المتعلقة بالمنتجات بهدف بناء الشراكات لتقديم خدمات أفضل لهم ".

وبدوره قال هنريك جوهانسون، الرئيس العالمي للمجتمع في مؤسسة سوي: "توفر قمة مستقبل البلوك تشين فرصة استثنائية للتواصل مع منظومة البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتواصل مؤسسة سوي تمكين التقنيات الرائدة في القطاع بهدف تقديم حلول لا مركزية سلسة وقابلة للتطوير. كما نتطلع إلى المشاركة في النقاشات حول دور تقنية البلوك تشين في دعم النمو الاقتصادي والابتكار في القطاعات الرئيسية، إلى جانب التأكيد على التزامنا بتمكين المطورين والشركات في مختلف أنحاء المنطقة".

تستضيف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية جلسة حوارية بعنوان "عرض للوائح التنظيمية العالمية: التمويل اللامركزي ومنصات التداول المركزية"، التي تتناول الاستراتيجيات التنظيمية للابتكار والامتثال ضمن مشهد الأصول الرقمية.

لمحة حول قمة مستقبل البلوك تشين

تُعد قمة مستقبل البلوك تشين أول وأضخم معرض متخصص بتقنية بلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستفيد من مكانة دبي الرفيعة كمركز عالمي لتقنية الويب 3، لتوفير منصة تجمع مختلف الجهات المعنية في قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة، وتعزيز التعاون فيما بينها.

وبدعم من جيتكس جلوبال، تستضيف الدورة السابعة من القمة أكثر من 1200 مستثمر و150 جهة عارضة و120 متحدثاً من مختلف الدول بين 13 و16 أكتوبر 2024، في دبي هاربر الذي يحتضن كذلك فعاليات جيتكس إمباكت وإكسباند نورث ستار وفينتك سيرج ومؤتمر التسويق "ماركتنغ مينيا".

لمحة حول إكسباند نورث ستار:

يُقام معرض إكسباند نورث ستار 2024، أكبر فعالية في العالم للشركات الناشئة والمستثمرين، في دبي هاربر بين 13 و16 أكتوبر 2024، ويجمع كبار المؤسسين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والجهات الفاعلة في القطاع. وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في الموقع الذي يحتضن أربع فعاليات رائدة أخرى، وهي جيتكس إمباكت، وفينتك سيرج، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومؤتمر التسويق "ماركتنغ مينيا". وتستقبل الدورة التاسعة من المعرض ما يزيد على 1,800 جهة عارضة من الشركات الناشئة العالمية، إلى جانب 1,200 مستثمر و250 متحدثاً من 100 دولة. ويستلهم المعرض رسالته من جيتكس جلوبال، أكبر فعالية في قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي، والتي تقام بين 14 و18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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