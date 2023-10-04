إيدك دبي أكبر مؤتمر ومعرض علمي سنوي متخصص في طب الأسنان على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، واتحاد صناعة طب الأسنان الألمانية، عن اختيار قطاع طب الأسنان في ألمانيا كضيف شرف في فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي 2024، والذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 فبراير القادم في مركز دبي التجاري العالمي.

جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات المعرض الدولي لطب الأسنان في ألمانيا IDS، الحدث العالمي الرائد في قطاع طب الأسنان والذي يوفر منصة متخصصة للابتكار ويسلط الضوء على آخر التطورات في الأسواق لضمان تحقيق النجاح المستدام.

وفي هذا السياق قال السيد مارك ستيفن بيس، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة طب الأسنان الألمانية: "يسعدنا اختيار قطاع طب الأسنان في ألمانيا كضيف شرف في فعاليات إيدك دبي، في مبادرة من شأنها أن تمنح الشركات العاملة في هذا القطاع فرصة مميزة لتعزيز أنشطتها وزيادة روابطها التجارية في الأسوق الإقليمية والدولية ويعطينا القدرة على توسيع نطاق وجودنا في مناطق عديدة من العالم. وعلى مدار عقود من الزمن دعم اتحاد صناعة طب الأسنان الألمانية فعاليات إيدك دبي، وحضورنا ضمن فعالياته للعام القادم كضيف شرف يعد علامة بارزة تعزز أواصر الصداقة والتعاون المشترك".

وأضاف السيد مارك: "أتوجه بالشكر للحكومة الألمانية ممثلة بالوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ورابطة صناعة المعارض التجارية الألمانية على دعمهما الهائل لقطاع طب الأسنان في البلاد".

ويعتبر إيدك دبي أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي متخصص في طب الأسنان على مستوى العالم ويحضره سنوياً أكثر من 66,000 زائر ومشارك من 155 دولة، حيث شارك في فعالياته العام الماضي أكثر من 3,600 شركة تمثل أكثر من 4,800 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تشهد دورة عام 2024 زيادة بنسبة تقدر بنحو 30% في عدد المشاركين.

من جهته قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لاندكس القابضة: "تتمتع ألمانيا بحضور ومكانة عريقة ضمن فعاليات إيدك دبي بصفتها أحد المساهمين الأساسيين في قطاع التقنيات المبتكرة وأساليب العلاج المتطورة، ونحن نقدر المساهمات القيمة التي قدمتها ألمانيا على مر السنين ويسعدنا أن تكون ضيف الشرف في معرض ومؤتمر إيدك دبي 2024. "

ويجمع معرض ومؤتمر إيدك دبي شركات العناية بصحة الأسنان والفم مع المصنعين والموزعين من كافة أنحاء العالم ويوفر فرصاً للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز التواصل بينها، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع طب الأسنان في ألمانيا من الحضور كضيف شرف في هذا الحدث عبر تعزيز حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية وزيادة حصته في السوق العالمية، حيث سيتم تسليط الضوء على العلامات التجارية والمنتجات الألمانية من خلال المعرض الذي سيمنح الحضور فرصة للتعرف على ما تقدمه تلك الشركات في قطاع طب الأسنان على مستوى العالم في صناعة يعود تاريخها لأكثر من 100 عام.

ويتميز قطاع طب الأسنان في ألمانيا بالمنتجات عالية الجودة، حيث تصاعد حجم مبيعاته بنسبة تزيد عن 28٪ وبقيمة تفوق 6.2 مليار يورو، وساهمت أسواق التصدير بشكل كبير في ذلك وبإجمالي بلغ 4.1 مليار يورو، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في المبيعات خلال العام القادم.

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نبذة عن اتحاد صناعة طب الأسنان الألمانية:

يعد الاتحاد جزءاً أساسياً من سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم ويتمتع بمكانة رائدة في قطاع طب الأسنان، وتشمل أنشطته التجارية ما يزيد عن 60,000 منتج من أدوات ومواد وأجهزة بالإضافة إلى تجهيزات متنوعة تغطي مختلف احتياجات قطاع طب الأسنان فيما يتعلق بالتشخيص والطب الوقائي وترميم الأسنان وغيرها.

نبذة عن إيدك دبي:

"إيدك دبي" هو مؤتمر ومعرض سنوي، تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، يجمع بين الأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان من مختلف أنحاء العالم، ويتيح الفرصة أمام المشاركين للاطلاع على آخر المستجدات وأحدث الابتكارات في المجال ويتيح فرص التواصل والتعاون أمام الشركات لإبرام الاتفاقات والعمل على الاستثمارات المشتركة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي حدث سنوي ينظم من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، وجمعية "مانيتوبا" لطب الأسنان.